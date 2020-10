Julián Gallo es llamado a declarar ante la Fiscalía mientras el Gobierno pide revisar su curul en el Congreso

Las reacciones ante la confesión que el senador y ex integrante de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) Julián Gallo, conocido también como Carlos Lozada, no se hicieron esperar.

El congresista del hoy partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), le dijo a El Espectador el pasado 6 de octubre, que él había ejecutado la orden de asesinar al político Álvaro Gómez Hurtado en 1995. Frente a estas declaraciones, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en representación del Gobierno, le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), evaluar si Gallo debe seguir ocupando su curul en el Congreso.

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación anunció que Julián Gallo y Rodrigo Londoño serán citados a prestar declaración jurada por los pronunciamientos que han hecho sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

“La Justicia Especial para la Paz debe hacer una valoración sobre la compatibilidad o no de la posibilidad de ejercer un cargo de elección popular y la confesión de un delito, en este caso el senador Julián Gallo, también conocido como Carlos Lozada, que está diciendo al país que ejecutó una orden del ‘Mono Jojoy’ a través de la Red Urbana Antonio Nariño para asesinar a Álvaro Gómez”, dijo el comisionado Ceballos, en entrevista para Blu Radio.

Para Ceballos la JEP “tiene una obligación legal” de comprobar si Lozada puede seguir siendo senador, luego de haber “confesado este terrible delito”.

En entrevista para La W, el funcionario fue enfático al decir que, de comprobarse la veracidad de las declaraciones, que miembros de las antiguas FARC hicieron el pasado 3 de octubre, enlas que confesaron seis homicidios, los senadores deberán perder sus curules.

Además, agregó que la JEP tiene facultades otorgadas por la ley estatutaria, que regula al organismo para evaluar la compatibilidad del ejercicio de un cargo de elección popular, como el que en este momento Gallo desempeña en el Congreso.

El presidente Iván Duque, también dio declaraciones sobre el hecho, en el marco del posicionamiento de Jorge Enrique Ibáñez como magistrado de la Corte Constitucional, donde dijo en medio de su discurso que Lozada debería renunciar a su curul o ser suspendido por la JEP.

“Quien pretenda atribuirse un crimen de lesa humanidad y así se verificare también debería para no revictimizar a quienes han sufrido tanto dolor. Pero como eso no depende de la voluntad individual, esperamos que cualquiera de las formas de justicia aplicable para escenarios de aceptación de responsabilidad por crímenes de lesa humanidad entrañe de suyo que no se pueda ejercer ninguna representación parlamentaria”, aseguró el mandatario.