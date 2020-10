Migración compulsa copias a la Fiscalía de viajeros con Covid-19 que entraron a Colombia

Ante la Fiscalía General de la Nación irá a parar el caso de los tres pasajeros que ingresaron a Colombia con prueba positiva para Covid-19, el pasado miércoles 30 de septiembre en horas de la noche, provenientes de Madrid, Lima y Ciudad de México.

Antes este delicado hecho, Migración informó que compulsó copias a la Fiscalía de los viajeros, así como de las aerolíneas que los transportaron.

“Es completamente irregular que hubieran embarcado esas personas, ¿qué pasó? No sé, pero pasó. En un proceso administrativo podremos esclarecer la verdad y proceder con las sanciones. También compulsamos copias a la Fiscalía pues no es adecuado, no es considerado que una persona a sabiendas que tiene COVID exponga a los demás”, aseguró Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.

Esta son las sanciones a las que se expondrán los involucrados:

El director de Migración Colombia, hizo un llamado a la responsabilidad de los viajeros, para que eviten abordar vuelos internacionales si tienen sospechas o son positivos para Covid-19.

El anuncio lo hizo tras la detección de dos nuevos casos para Covid-19, esta vez una mujer y su bebé, quienes llegaron en la noche del lunes 5 de octubre procedentes de Cancún.

EFE/Carlos Ortega/Archivo

Según el jefe de la autoridad migratoria, es necesario que los viajeros comprendan la responsabilidad que se tiene ante la sociedad y más en una situación de emergencia sanitaria como la que atraviesa el mundo actualmente.

Espinosa aclaró que desde que se comenzó a exigir la prueba PCR para el ingreso al país, el pasado primero de octubre, han ingresado al territorio nacional más de nueve mil ciudadanos nacionales y extranjeros, y han sido inadmitidos más 70 extranjeros por no cumplir con los requisitos de ingreso al territorio nacional.

Frente a las aerolíneas que han transportado los cinco casos positivos para Covid-19, el jefe de la autoridad migratoria colombiana aclaró que se les ha iniciado una investigación administrativa que podría acarrearles una sanción de hasta 12 millones de pesos, por cada uno de los viajeros.