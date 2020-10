‘La Selección Colombia’ hizo el mejor papel de su historia en el Mundial de Física

Seis estudiantes fueron los responsables de poner el nombre de Colombia en el cuarto lugar de esta particular competencia.

Por segunda vez consecutiva, un grupo de estudiantes colombianos hizo parte del top diez del Mundial de Física (International Physicists' Tournament) que se celebra cada año y que en el 2020 no se pudo realizar presencialmente en Lausana, Suiza.

Como consecuencia de la pandemia, el evento fue virtual, pero esto no opacó la emoción de los seis estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) que se quedaron con el cuarto puesto del ranking.

Laura Martínez, Lucía Oliveros, Cristian Hernández Cely, Juan Manuel Pacheco, Steven Rico y Rolando Carvajal, se enfrentaron con alumnos de universidades de China, Francia, Alemania, India, Pakistán, Rusia, Eslovenia, Ucrania y Estados Unidos.

La competencia, que reúne a los mejores estudiantes de física de las universidades del mundo, ya tuvo representación colombiana. El año pasado, seis estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia representaron al país en Moscú, Rusia, y quedaron sextos.

“Es como si por segundo año consecutivo uno de nuestros ciclistas colombianos se ubicara en el top 10 del Tour de Francia. Es un logro bastante grande porque esta competencia es del más alto nivel y solo clasifican los mejores. El resultado del país refleja que estamos alcanzando un muy buen nivel”, explicó Luis Núñez, docente de la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander (UIS), al International Physicists' Tournament.

Los primeros filtros antes de ser seleccionados se hacen en Colombia. Los seis estudiantes de la UIS tuvieron que competir en territorio nacional contra estudiantes de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Bogotá, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad de Los Andes y la Universidad del Valle.

Al ser seleccionados en Colombia, los estudiantes reciben una lista con 17 problemas que deben ser resueltos por la delegación de seis estudiantes y dos docentes encargados.

Luego deben hacer un montaje experimental con las soluciones teóricas de dichos problemas, “Los problemas son muy difíciles, no tienen una única solución, sino depende de cómo abordemos el tema”, asegura Nuñez.

Las delegaciones tienen 10 minutos para exponer cada uno de los problemas resueltos. “Tienen el rol de expositor para argumentar las ideas; el de oponente para discutirlas; y el del revisor, que observa desde una posición más alta qué fue lo que se hizo en los otros papeles. Al final deben presentar una conclusión”, aclara Núñez. En este proceso que explica el docente, Colombia se enfrentó a India, Rusia y China.

Colombia tomó la delantera frente a la delegación de India “Indian Institute of Science Education and Research (IISER)”, luego empató ante la delegación rusa del “Moscow Institute of Physics and Technology” y la delegación China de la “Nankai University”.

Colombia ocupó, finalmente, el cuarto lugar con 110.33 puntos. El primer puesto fue para Rusia (con 120.00 puntos), seguido de Ucrania (con 119.00 puntos) y Estados Unidos (con 114.83 puntos), quienes se llevaron las respectivas medallas para sus países y el reconocimiento de la ‘International Physicists’ Tournament' como los mejores estudiantes de física en esta edición.