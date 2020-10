La cultura se reactiva en Bogotá: estos son los escenarios que reabrirán sus puertas en octubre

Asientos ubicados en una sala de teatro, foto de Kilyan Sockalingum- Tomado de Unsplash

El pasado sábado 3 de octubre, Salitre Mágico y otras 3.000 empresas abrieron sus puertas con estándares de bioseguridad en turnos de 4 horas y con un aforo controlado máximo del 35%. Ahora es el turno de los teatros, del cine y actividades en vivo que empiezan abrir, supervisadas por el proyecto “Reactivación Económica” de la Secretaria Distrital.

Desde el 22 de septiembre, el Gobierno de Bogotá anunció que se podrán abrir las actividades del sector cultural de acuerdo con el decreto 207 de 21 de septiembre de 2020. Algunos detalles que señala el decreto son los siguientes:

- Uso de tapabocas obligatorio para el personal de teatro y el público

- Dos metros de distancia en la silletería y en la fila de ingreso a los teatros

-Acceso a el lavado de manos con agua y jabón al menos cada tres horas

El plan de “Reactivación económica” ya tiene 105.793 empresas empresas aprobadas, de las cuales 650 hacen parte de las actividades culturales y creativas según señala el gráfico de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Con respecto a las actividades, existen 44 teatrales, 63 de espectáculos en vivo y 163 en actividades de producción de películas.

La Secretaría también anunció que hay 15.411 empleados activos realizando actividades culturales y recreativas, de los cuales 388 son empleos en teatro.

LOS TEATROS REABREN

El teatro Petra dará inicio a su apertura con la obra “Yo no estoy loca”, monólogo interpretado por Marcela Valencia haciendo del personaje “Cielo”, una mujer “que siempre genera molestia, por no decir, por discutir, por decidir, por alzar la voz, por decir “no” y exigir sus derechos”, explicó Valencia para Revista Arcadia. Y, ya en escena interpretará a otros 14 personajes más que llevarán al espectador a un portafolio de lugares y situaciones que, según Valencia, decantan rabia y frustraciones.

Por su parte, el teatro Santafé también reabrirá con su obra “Caliente, caliente” , que pondrán ingresar solo 50 personas al auditorio. Por eso mismo, la función también se dará de manera virtual. Anunció el director Juan Ricardo Lozano.

Otro teatro que ya abrió sus puertas, pero solo para los artistas, fue el Julio Mario Santo Domingo. La Filarmónica Juvenil, con todos los protocolos de seguridad, realizó un ensayo de ópera. Lo anterior generó alegría en los integrantes de la Filarmónica.

“Es como un alivio, después de seis meses logramos volver a tocar juntos, hace un tiempo estábamos tocando desde la virtualidad, pero nunca es lo mismo. Tocar música en vivo requiere de concentración, de pasión. Aún sigue siendo incómodo uno con gafas, se te empañan”, opinó Liss Valentina Muñoz Morales, concertino de la Orquesta Filarmónica Juvenil para Caracol.

LOS CINES

A pesar de que los cines ya tienen aprobación para abrir su servicio, “para nosotros, por hora no es viable porque iríamos a pérdida”, explicó Federico Mejía Fundador de las salas de Cinema Paraíso para El Tiempo.

A lo que complementó Elba MCallister, gerente de la distribuidora independiente Cineplex: “sumado a que no se puede vender confitería, que es parte fundamental para el exhibidor”. Concluyeron que la nueva medida no es clara y que no les beneficia abrir los cines con ella. .

¿SE PONDRÁ ENTRAR A LOS BARES?

Los bares y discotecas permanecerán cerrados. “Eso está expresamente prohibido por parte del Gobierno Nacional y por lo tanto así se mantiene en Bogotá”, recordó la alcaldesa. El Gobierno de Bogotá recalcó que estos establecimientos tienen dificultad en garantizar la circulación natural del aire.