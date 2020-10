Los tesoros literarios en Bogotá

Imagen de referencia (Shutterstock)

Es una casa-librería que conserva la estructura arquitectónica europea de 1943 -año en el que fue construida-; remodelada en su interior, cuenta con espacios adecuados para leer, conversar con amigos y realizar tertulias sobre cine y literatura y una agenda cultural amplia que es actualizada cada mes.

Cuenta con una gran colección de libros clásicos de la literatura universal, libros contemporáneos y colombianos para todas las edades. Yolanda Auza, fundadora de la librería, recuerda que escogió ese nombre porque “el número de la casa es 1047, quise saber qué había pasado ese año, investigué y encontré que, el 2 de mayo de 1047, fue canonizada la primera mujer por el rito de Roma. Cuando leí su historia, descubrí que Wilborada es conocdia como la patrona de los libreros, ya que, gracias a su consejo, se salvaron los libros que guardaba la biblioteca de la abadía de Saint Gallen en Suiza”

Luvina - Carrera 5 No. 26C - 06

Ubicada en La Macarena, un barrio tradicional en el centro de la ciudad donde se puede encontrar una gran variedad de galerías de arte y está el Museo Nacional, Carlos Torres abrió Luvina en el año 2005 y, en honor al escritor mexicano Juan Rulfo, la bautizó con el nombre de uno de sus cuentos más famosos.

Esta librería se convirtió en “La esquina cultural de Bogotá”, un lugar al que muchos ciudadanos recurren para que Carlos les sugiera un libro. “Nunca recomiendo un libro que no haya leído. Por ello, siempre que alguien me hace esa pregunta tan general y tan frecuente, primero averiguo quién es la persona destinataria, a qué se dedica y apunto mis ojos a las estanterías”, comentó Torres al portal Libros y Letras.

Casa Tomada Libros y Café - Transversal 19Bis No. 45D - 23

Su nombre está inspirado en el cuento ‘Casa tomada’, del escritor argentino Julio Cortázar, pero tienen una gran diferencia: mientras en la casa del cuento, sus dueños temen a los que vienen a tomarse su hogar, los propietarios de la casa en el barrio Palermo -al sur de la ciudad- esperan que cada vez más personas pasen por el umbral y tomen su casa.

En Casa Tomada, además de libros y café, hay clubes de lectura, ideales para cualquier lector; en estos grupos se pueden abordar historias románticas, dramáticas, de ficción o de la realidad o hablar de música y gastronomía. Así mismo, realizan constantes charlas y presentaciones de libros, actualmente, de forma virtual.

Mirabilia - Carrera 23 No. 63b - 30

Es una editorial y librería especializada en ciencia ficción, fantasía y cómics. Los dueños de este lugar empezaron vendiendo libros de ciencia ficción por Internet, a contra entrega; su público creció y abrieron un lugar para mejorar la atención.

Angélica Caballero dijo al portal Vice que su intención es “tener libros raros del género, tcosas fabulosas y, ojalá, lo que no se consigue en las librerías”. En Mirabilia se encuentran las sagas más populares, como “El señor de los anillos” y “Juego de tronos”, pero también está el cómic que falta en la colección de algún lector.

El telar de las palabras - Calle 56 No. 6 - 33

Una “librería de mujeres”. En este lugar se encuentran libros sobre feminismo, diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos, entre otros, escritos por mujeres. El telar de las palabras está ubicada en una casa de estilo colonial en Chapinero alto, al noroeste de la ciudad.

Además, en esta librería se realizan charlas sobre escritoras, como Virginia Wolf o Rosa Montero, y se apoya el trabajo de emprendedoras que venden desde copas menstruales hasta obras de arte. El telar de las palabras está abierto para el público femenino y masculino que quiera leer sobre temas de género o encontrar un libro de una escritora en específico.

Merlín - Carrera 8a #15-70

Una casa de tres pisos llena de libros, eso es Merlín. El lugar al que los libreros recomiendan ir cuando no encuentran un ejemplar en sus tiendas, porque es casi seguro que allí sí lo van a hallar. Está ubicada en una calle llena de libros en el centro de Bogotá.

Quienes han ido a Merlín la describen como “un laberinto entre libros”, pues no hay esquina o lugar de la casa en el que no haya una pila de libros esperando que algún cliente interesado se fije en ellos. A pesar de ser muy concurrida por estudiantes y lectores curiosos, en la casa no se escuchan muchas voces, lo único que interrumpe el silencio es la música clásica de fondo y la madera del piso, que cruje con cada paso.