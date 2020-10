El ministro de Defensa, gran ausente en el debate del Congreso sobre líderes sociales

En la imagen, el ministro de Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujilo. EFE/Joédson Alves/ArchivoEFE/

En la noche de este 30 de septiembre se llevó a cabo un debate en el Congreso de la República en el cual el Gobierno debería responder por las agresiones contra líderes sociales en Colombia. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), van 221 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del año.

La polémica de la jornada giró en torno a la inasistencia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien se excusó por tener que asistir a un consejo de seguridad en Bucaramanga, Santander. Trujillo designó como suplente a la viceministra para las Políticas y Asuntos Internacionales, Diana Abaunza Millares; sin embargo, durante el debate, la oposición, con la vocería de la representante por la Colombia Humana Ángela María Robledo, dejó en claro que la ausencia del ministro era una muestra de negligencia por parte del Gobierno.

Los congresistas de la Alianza Verde Inti Asprilla y León Fredy Muñóz tildaron de irrespetuosa y una infracción a las normas del Congreso la no asistencia del titular de la cartera de Defensa.

“A la plenaria vienen los ministros. Cuando hay una insistencia por parte del ministro, de no asistir o no dar suficiente ilustración en los debates, procede una moción de censura. Aquí lo que criticamos del ministro Carlos Holmes es su falta de coherencia”, argumentó el representante Asprilla durante su intervención.

“Aquí el ministro ha irrespetado al Congreso de la República. No es la primera vez, es reiterativo. No sólo ha irrespetado al Congreso, es un ministro que ha irrespetado a la Corte Suprema de Justicia. No atendió un fallo de la Corte. Es un desacato claro”, indicó León Fredy Muñoz, parlamentario de la oposición.

En su intervención, Muñoz afirma que la supuesta aspiración presidencial del ministro es riesgosa para la institucionalidad y por esto pidió su renuncia. En la plenaria, la oposición solicitó una votación para rechazar las excusas de Trujillo, las cuales, sin embargo, fueron aceptadas, con 94 votos a favor y 24 en contra.

Es la tercera vez que el Congreso cita al gobierno Duque por los asesinatos de líderes y excombatientes en proceso de reintegración. Según la información de la plenaria, en la página web de la Cámara, a la fecha no se ha visto una disminución en cifras o políticas claras para combatir la problemática.

A la plenaria también fue citada la ministra del Interior, Alicia Arango, y el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano. En condición de invitados, fueron convocados, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el presidente, Iván Duque Márquez; el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado; el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez; el defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis; el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el alto consejero para la Estabilización y la Consolidación, José Emilio Archila, y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero.

Iván Duque, en carta dirigida al secretario general de la Cámara de Representantes, Jorge Mantilla, excusó su inasistencia por compromisos adquiridos con anterioridad en su condición de Jefe de Estado y asignó a la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, para ir en su lugar. Ante su ausencia, la representante Ángela María Robledo recalcó la responsabilidad del presidente en la problemática.

“La indiferencia del gobierno Duque está desangrando el país, 64 masacres ocurridas este año, 574 líderes y lideresas asesinados. La guerra asoma de nuevo e Iván Duque envía una carta diciendo que no puede asistir porque hay otros compromisos”, aseveró la excandidata vicepresidencial.

El debate de moción de censura contra el ministro Trujillo, solicitado inicialmente por el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, sigue vigente para el 13 de octubre y se llevará a cabo en presencialidad. Al siguiente día, los congresistas deberán votar si las respuestas del ministro fueron satisfactorias y si podrá mantener su cargo.

Este proceso está motivado por los supuestos desacatos a las altas Cortes por parte del funcionario del Gobierno y escándalos por excesos de la Fuerza Pública.