La vicepresidente de Colombia retiró la demanda contra un periodista por un enlace con un narcotraficante

La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, retiró este miércoles la demanda por injuria al periodista británico Jeremy McDermott, director de InSight Crime, quien publicó en marzo un informe que vincula a una empresa suya y de su esposo, Álvaro Rincón, con el presunto narcotraficante Guillermo León Acevedo, conocido como “Memo Fantasma”.

“El caso de Jeremy McDermott me puso en una encrucijada y la defensa a mi buen nombre prevaleció. Hoy considero el caso superado y retiraré la denuncia penal. La libertad de prensa y la defensa del honor son derechos inalienables y baluarte de la democracia”, declaró Ramírez este miércoles a través de su cuenta de Twitter.

Este cambio de posición de Ramírez ocurre pocas horas después de que McDermott hablara en RCN Radio y brindara más detalles sobre su investigación. “Memo Fantasma es la historia, no la vicepresidenta”, fue uno de sus comentarios replicados por los medios locales.

Ramírez se hizo eco de estas palabras y anunció su retroceso sobre la demanda que presentó el 2 de junio ante la Fiscalía General de Colombia. “Jeremy McDermott confirma lo que he señalado: en los tiempos de la relación comercial con la constructora no había investigación ni acusación conocida contra Guillermo Acevedo, ni evidencia sobre actividades ilícitas, como lo certificaron la Policía, la Fiscalía y Fiduprevisora”.

“Recibimos sus palabras como una aclaración importante, sigo manteniendo lo que siempre dije: no conozco, ni me reuní, ni he conversado nunca con Guillermo Acevedo, ni recibí de él la información de las investigaciones periodísticas de Jeremy McDermott”, señaló en otro tuit.

Y agregó: “Luego de la aclaración de Jeremy McDermott ante diversos medios de comunicación sobre mi esposo, sus negocios y sobre mí, vamos a retirar la denuncia penal en contra del periodista. Reconozco la labor que realizan los medios de comunicación a favor de la transparencia y la libertad de prensa, dos principios que siempre he defendido a lo largo de mi vida y seguiré defendiendo”.

“Valoro la importancia de su investigación, Jeremy McDermott, y espero que prospere en favor de la ley y la justicia. La lucha contra el narcotráfico y el terrorismo que lo alimenta, siempre ha sido mi prioridad”, concluyó su mensaje Ramírez.

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, junto al presidente de Colombia, Iván Duque, en una rueda de prensa en Bogotá (EFE/Carlos Ortega/Archivo)

UN PEDIDO DE RECTIFICACIÓN

Un comunicado de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa a Ramírez, había confirmado el caso este miércoles: “Se presentó una denuncia por injuria agravada en contra de Jeremy McDermott, director ejecutivo y cofundador de InSight Crime, con el único propósito que en la etapa de conciliación o anterior a ella, el señor Jeremy McDermott corrija la información imprecisa, inexacta y errónea difundida”.

Según los demandantes, cuando fue publicada la investigación "El narcotraficante invisible: tras las huellas de Memo Fantasma" se le pidió a McDermott "rectificar o aclarar la información ambigua e inexacta" que señalaba que "Ramírez le había informado que conocía personalmente al señor Guillermo León Acevedo".

Sin embargo, añade la firma, la vicepresidenta "le manifestó telefónicamente y en su chat privado, de forma inequívoca, que no conoce ni ha tenido ninguna relación con el señor Acevedo".

Esa solicitud de rectificación tuvo lugar en abril pasado y al no obtener resultado, los abogados de la vicepresidenta presentaron la demanda ante la Fiscalía General de la Nación.

RESPUESTA DE INSIGHT CRIME

InSight Crime señaló que los abogados de McDermott respondieron a la solicitud de rectificación de la vicepresidenta con una carta en la que explicaron “que la información obtenida como parte de la investigación no fue negada o distorsionada por la declaración contradictoria” de Ramírez.

“Con base en lo que hemos publicado no veo absolutamente ningún motivo para rectificación alguna. Entendemos las preocupaciones de la vicepresidenta y estaremos dispuestos a escucharlas”, expresó McDermott, citado en un comunicado publicado por InSight Crime.

El periodista agregó: "Atenderemos sus reclamos y sus explicaciones de por qué siente que ha sido agraviada penalmente y lo consideraremos todo cabalmente".

En ese sentido, el centro de investigación aclaró que “ni McDermott ni InSight Crime han dicho en ningún momento que la vicepresidenta Ramírez estuviera involucrada en alguna actividad ilegal. Ese no fue nunca el objeto de la investigación”.

Jeremy McDermott en el Seminario Internacional Crimen Organizado en las Américas (Foto: Captura de pantalla/Facebook InSight Crime)

ORGANISMOS INTERNACIONALES DEFENDIERON A MCDERMOTT

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) afirmó en un comunicado que, de ser hallado culpable por el delito de injuria, "McDermott podría ser sancionado a una pena de entre 16 y 54 meses de cárcel y a una multa de hasta 375.000 dólares".

“En calidad de alta funcionaria pública, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez debe esperar que la prensa informe ampliamente sobre su persona y debe abstenerse de presentar demandas contra periodistas”, había dicho la coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, Natalie Southwick, citada en el comunicado de ese organismo.

Entre tanto, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) invitó a Ramírez a retirar la denuncia contra McDermott y a "aportar información a los cuestionamientos que se hacen en su contra".

En ese sentido, los abogados de la vicepresidenta habían ofrecido “retirar la denuncia siempre y cuando las partes se reúnan previamente, se escuchen y eventualmente, luego de revisar los datos objetivos existentes, puedan realizar un acuerdo directo de aclaración y/o rectificación” con la FLIP como mediadora.

¿QUIÉN ES “MEMO FANTASMA”?

De acuerdo con InSight Crime, “Memo Fantasma” estaba relacionado con el tráfico de drogas desde la época de Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín que fue muerto en diciembre de 1993 en una operación de la Policía colombiana en esa ciudad.

Guillermo Acevedo ahora vive en Madrid donde tiene empresas inmobiliarias y numerosas propiedades lujosas. (Cortesía Insigth Crime)

Según la investigación, el supuesto narcotraficante pasó desapercibido ante la opinión pública por décadas, financió “el sangriento ascenso de paramilitares” y a ayudó a traficar cientos de toneladas de cocaína.

El informe de InSight Crime señala que la vicepresidenta y su esposo desarrollaron con su empresa Hitos Urbanos Limitada un proyecto inmobiliario en un terreno de "Memo Fantasma" en Bogotá.

Por ello la Fiscalía citó en mayo a declaración jurada a Álvaro Rincón por una investigación contra el supuesto narcotraficante, aunque el abogado Francisco Bernate, que representa al esposo de la vicepresidenta, manifestó que su defendido fue llamado en calidad de testigo y no como indiciado.

Bernate agregó entonces que tanto su cliente como la vicepresidenta son víctimas de una "campaña de desprestigio".

De igual forma, el pasado 21 de julio, un tribunal colombiano impuso medidas cautelares sobre ocho predios que conforman una hacienda en el departamento de Córdoba, valuados en 9.000 millones de pesos (unos 2,4 millones de dólares) y que están vinculados a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y a “Memo Fantasma”.

La Fiscalía estableció además los nexos de “Memo Fantasma” con el Bloque Central Bolívar (BCB) de las desmovilizadas AUC, que empezaron “a mediados de 1998 hasta la desmovilización de ese grupo armado en 2006, siendo señalado de ser el encargado de liderar las actividades de narcotráfico”.

Con información de EFE

