Cómo fue el primer diálogo entre el máximo jefe de las FARC y el líder de los paramilitares colombianos

Rodrigo Londoño y Salvator Mancuso

El ex ministro de gobierno, congresista y constituyente de Colombia Álvaro Leyva reveló este jueves que medió para que Rodrigo Londoño, ex jefe de la guerrilla FARC y actual presidente del partido político; y Salvator Mancuso, ex líder de los paramilitares, mantuvieran un diálogo telefónico como gesto de reconciliación .

De acuerdo a Leyva, quien se desempeñó como asesor en la mesa de diálogo del Gobierno colombiano con las FARC en La Habana, Londoño y Mancuso abordaron temas relacionados con la reparación a las víctimas y la importancia de contar toda la verdad de lo que ocurrió durante el extenso enfrentamiento armado en Colombia.

“En días pasados, quien suscribe este comunicado, sugirió a Rodrigo Londoño Echeverri, conocido por su nombre de guerra como Timoleón Jiménez, máximo ex comandante de las FARC-EP, personero suscriptor, antes y ahora, de los Acuerdos de Paz de La Habana, y al ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia Salvatore Mancuso, que procuraran conversar dado el compromiso de ambos con la paz, con las víctimas y la verdad”, comenzó Leyva.

En la imagen, el líder del partido de la FARC, Rodrigo Londoño (c), junto a Carlos Antonio Lozada (i) y Pablo Catatumbo (d). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

El ex ministro detalló que “en desarrollo de esa iniciativa, en la mañana de hoy, más precisamente, a las 6:30, se comunicaron, vía telefónica, los mencionados señores Londoño y Mancuso ”.

Según informó la revista colombiana Semana, el diálogo fue ameno y, por ese motivo, es que decidieron hacerlo público tras coincidir en que el país necesita gestos de reconciliación.

“Los señores Londoño y Mancuso se identificaron al coincidir en la importancia, significado y acatamiento debido al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; coincidieron en condenar los intentos de satanización de la JEP, particularmente de la Comisión de la Verdad, de los comisionados mismos y de su director, el sacerdote jesuita Francisco de Roux; estimaron necesario defender la independencia de la Justicia Especial para la Paz”, detalló Leyva.

El ex jefe de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso. EFE/Str/Archivo

Y agregó que el objetivo del diálogo y que se hable del mismo es “que el país conozca cabalmente lo ocurrido durante décadas de violencia y conflicto interno, quiénes participaron directa o indirectamente y en qué condiciones, invitando a que las diferencias se respeten y se controviertan con altura”.

Rodrigo Londoño es actualmente el presidente del partido FARC y, como recuerda la revista citada, siguió el proceso de tránsito a la legalidad sin ningún inconveniente.

Por su parte, Mancuso, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2008, está a punto de quedar en libertad. Sin embargo, el Gobierno colombiano activó una orden de extradición en su contra para que regrese al país a responder por las víctimas y asumir dos sentencias a ocho años de cárcel por miles de crímenes.

También se informó que volverán a comunicarse pero no se confirmó la fecha.

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:

Denunciaron que al menos siete personas murieron en dos masacres en Colombia

La vicepresidente de Colombia retiró la demanda contra un periodista por un enlace con un narcotraficante