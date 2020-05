Tras dos meses a la deriva, regresaron a Colombia los 52 tripulantes del crucero Rhapsody of the Seas

Parte de la tripulación de raizales de las islas colombianas a bordo del crucero Rhapsody of the Sea. (@elisleño)

Dos meses a la deriva en las aguas del caribe duraron los 52 tripulantes del crucero Rhapsody of The Sea que por fin lograron regresar a su hogar en la isla de San Andrés, en Colombia.

Los sanandresanos que lograron tocar tierra eran trabajadores del crucero, una actividad recurrente ante la vocación turística de la isla, y fueron los últimos en desembarcar después de que Rhapsody of The Sea fuera dejando en los países del caribe a su tripulación y pasajeros, la cual obtuvo progresivamente los permisos para el desembarco. El último destino antes de llegar a San Andrés había sido la ciudad de Panamá.

En las costas de la isla, a los 52 tripulantes los esperaban sus familias, que ansiosas de volverlos a ver se volcaron a los alrededores del cordón de bioseguridad establecido por las autoridades sanitarias para recibir desde la distancia a sus seres queridos.

La tripulación del Rhapsody of the Sea en la cubierta del crucero antes de desembarcar en las costas de San Andrés.

“Estoy muy emocionada y agradecida con Dios primeramente por permitir esto. Mi hijo lleva como dos meses viajando en alta mar sin poder llegar a casa con su familia. Nosotros logramos tener contacto con él casi todos los días, nos ha comentado que está bien, que le toca guardar cuarentena, nosotros estamos muy agradecidos de que pueda volver a casa”, le dijo Gloria Walters, madre de Alexis William Walters uno de los tripulantes, al medio local Teleislas que por medio de una transmisión en vivo por Facebook informó de la llegada del crucero.

El emotivo arribo estuvo coordinado por Migración Colombia, personal de sanidad de la Secretaría de Salud Departamental, la Policía Nacional y miembros de la compañía Royal Cruise Line a la que pertenece el crucero.

Familiariares y amigos de la tripulación se reunieron para presencial la llegada del crucero y el desembarco a tierra de sus seres queridos (Foto: @teleislas)

A las 11 de la mañana del miércoles empezó el desembarque con la presentación de la Declaración Marítima de Sanidad del Capitán del barco a los funcionarios de la Secretaría de Salud quienes procedieron a tomarle la temperatura a cada uno de los tripulantes del crucero.

También hubo una inspección al interior del barco para verificar las condiciones de salubridad antes de autorizarse el traslado de los tripulantes al puesto de control en tierra, ubicado en el Muelle del Cove.

En el Muelle del Cove en San Andrés los 52 tripulantes eran esperados por personal de sanidad para realizarles chequeos de temperatura.

Allí el personal de salud les hizo una entrevista y les tomó nuevamente la temperatura para luego entregarles un consentimiento firmado que les permitía seguir hacia su destino, un hotel ubicado al sur de la isla donde pasarán 14 días de cuarentena.

Para trasladarlos también se tuvo en cuenta todo un protocolo, disponiendo de tres buses escolares que facilitó la Gobernación de San Andrés. Cada uno de los raizales que desembarcó del crucero se le hará un seguimiento diario de su estado de salud, el cual incluirá chequeos de su temperatura y reportes a las autoridades sanitarias.

Así las cosas, todavía deberán esperar dos semanas para reunirse con sus familias, las cuales no obstante respiraron tranquilas al saber que sus seres queridos ya no estaban deambulando por el océano.

Familiares de la tripulación esperando desde la orilla la llegada del crucero (Foto:@teleislas)

Los saludos por ahora tuvieron que ser desde lejos, en la orilla donde los esperaron su madres, padres y hermanos, desde donde les gritaron vivas y los recibieron como héroes, esperando poder pronto reencontrarse definitivamente.

“Satisfecha y sin palabras, no podremos recibirlos con un abrazo, pero sabiendo que están en tierra, que están en casa, solo queda agradecerle a Dios”, dijo otra de las madres.

Como Rhapsody of The Sea hay otros cruceros que todavía están en el mar y que no han obtenido el permiso para atracar en las costas colombinas. Uno de ellos, el Carnival Glory, tiene 41 personas de su tripulación que son nativos de San Andrés y Providencia.

De acuerdo con el Gobernador del archipiélago, Everth Hawkins, el 3 de junio podrán atracar en las islas y tras pasar los controles de bioseguridad, desembarcar a tierra para poder terminar con su pesadilla en altamar.

