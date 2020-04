“Yo podría ponerle muchos requisitos al Gobierno para sentarnos; por ejemplo, que no nos sigan matando líderes sociales en las zonas donde hay más alta militarización (…) Esa podría ser una condición, nosotros no la colocamos. Entonces les decimos: yo no le coloco condiciones y usted no me coloque condiciones. Ponga los temas que sea, llévelos a la mesa, y ahí los discutimos y los acordamos”, afirmó Beltrán.