En una declaración que dio la semana pasada ante un tribunal venezolano, Merlano aseguró que el Gobierno de Duque tiene la intención de asesinarla y acusó de corrupción a varios políticos colombianos, entre ellos el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, el ex alcalde de Barranquilla y ex gobernador del Atlántico Alex Char y otros miembros de su familia, así como al empresario Julio Gerlein.