Aunque no lo recuerda, o no lo quiere recordar, sus papás cuentan que frente a la casa de sus abuelos, una escena que supo ser común: gente aparecía muerta por la mañana en la calle. Hubo un tiempo en que el horror pasó a ser parte del paisaje. “No sé a veces creo que solo me dan ganas de llorar y pedir que me saquen de acá. En el lugar donde yo estoy con el tiempo ha menguado el impacto, pero sé que en alguna parte de la localidad las cosas son 70 veces peores de lo que yo las percibo. Con mi familia hemos podido estar en algún lugar que si llueve no nos vamos a inundar, pero eso no les pasa a todos”.