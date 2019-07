"Al mismo tiempo, en el concepto de seguridad integral, es muy importante la educación. Uno de los temas en los cuales yo más trabajo es disminuir la deserción escolar, que nuestros niños que se han salido del sistema educativo vuelvan a estudiar. Al día de hoy, desde 2016, hemos logrado recuperar 7.300 niños que se habían salido del sistema educativo. Ese proyecto se llama 'El colegio cuenta con vos'. Los rectores de instituciones educativas me tienen que pasar un listado cada ocho días de quien no está yendo a estudiar y vamos y buscamos a los niños puerta a puerta; yo mismo hago ese trabajo. Y si a mí me preguntan cuál es el golpe más duro que hemos dado a la criminalidad yo diría que es ese. Lograr que los niños vuelvan a estudiar. Eso es lo mejor que puede hacer cualquier ciudad del mundo. Cuidar a los niños, cuidar a la gente, y entender que en la educación está el camino", dijo Gutiérrez.