"Les voy a hacer una jugada a estos de la oposición. Es que nos toca por obligación que ellos hablen después del Presidente, tan pronto termine él yo digo 'se decreta un receso' y entonces le pido a la comisión que acompañe al Presidente y los sacó de aquí, eso no lo saben, esta es mi última jugadita de presidente (del Senado)", afirmó el senador del Centro Democrático, que después de percatarse que sus palabras se habían escuchado en todo el recinto agregó: "Es que no me tienen apagado este micrófono".