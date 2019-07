El regreso del ex ministro representa un gran reto para el Gobierno de Iván Duque, ya que Arias es uno de los protegidos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien siempre ha defendido su inocencia, hasta el punto de que era Arias el principal opcionado para recibir el guiño del ex mandatario cuando buscaba a su sucesor, que finalmente fue Juan Manuel Santos, hoy principal contradictor de Uribe.