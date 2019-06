Sin embargo, el político no dudó en mostrar apoyo público a su hijo. "La condición sexual de Pedro no me importa, me parece maravilloso que sea lo que es (…) no me avergüenzo, me enorgullezco. Yo espero ser ejemplo y estoy aquí y digo que soy del Centro Democrático pero esta es mi familia y me enorgullezco de ser el papá de mi hijo, y estoy orgulloso de tener una familia diversa", expresó en su momento en la revista Semana.