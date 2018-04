"En mi casa estamos a punta de agua panela, el pan se nos acabó. Ya no tenemos papa, ni arroz y la carne también se acabó. Las tiendas no abren y aquí nadie puede salir, hace rato no sentíamos una situación así", expresó un habitante a Caracol Radio. Además, por las restricciones de las organizaciones armadas, unos 5 mil campesinos están a punto de perder sus cosechas.