La pieza perdida descubierta en Brasil que reescribe la historia de los grandes depredadores en Sudamérica

El colmillo fósil hallado en la Formación Tremembé revela la existencia de un depredador gigante en el Oligoceno brasileño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un colmillo fósil de casi seis centímetros, encontrado en la Formación Tremembé de la Cuenca de Taubaté, en el estado de São Paulo, reveló la existencia de un depredador prehistórico de gran tamaño que dominó los pantanos tropicales de Brasil hace unos 25 millones de años.

El hallazgo, publicado en la Revista Brasileira de Paleontologia y difundido por Muy Interesante, proporciona una perspectiva renovada sobre la fauna que habitó Sudamérica durante el Oligoceno y consolida la importancia de la región para la paleontología.

El fósil, identificado como un colmillo inferior derecho, presenta una curvatura marcada y señales de desgaste, evidencia clara de su uso intensivo en la captura o procesamiento de presas.

El descubrimiento amplía el conocimiento sobre la distribución geográfica de los proborhyaénidos en Sudamérica (Revista Brasileira de Paleontologia)

Esta pieza, catalogada como MHNT.VT.2075 y conservada en el Museo de Historia Natural de Taubaté, se inclina hacia adelante, una condición conocida como procumbencia, que indica que el diente se proyectaba frente a la mandíbula.

Además, muestra surcos profundos en ambas caras y una raíz abierta, señales distintivas de los proborhyaénidos y una pista sobre su crecimiento continuo. El equipo dirigido por el paleontólogo Caio César Rangel aseguró que estos rasgos demuestran que el ejemplar formaba parte de un depredador altamente especializado, ubicado en la cúspide de la cadena alimentaria del Oligoceno brasileño.

Aunque no es posible asignar el diente a una especie específica ni describirlo como nueva, su tamaño y morfología lo relacionan con los mayores miembros de la familia Proborhyaenidae, un grupo extinto de metaterios carnívoros sudamericanos.

Identificación taxonómica y singularidad del depredador

El fósil, conservado en el Museo de Historia Natural de Taubaté, muestra características distintivas de los proborhyaénidos, como la procumbencia y la raíz abierta (Revista Brasileira de Paleontologia)

El análisis sitúa el fósil en los Sparassodonta, un linaje de mamíferos carnívoros emparentados lejanamente con los marsupiales actuales. Los proborhyaénidos, en particular, evolucionaron adaptaciones corporales extremas y ocupaban nichos similares a los de los grandes felinos o cánidos, aunque su trayectoria evolutiva fue independiente.

El estudio, citado por Muy Interesante, subraya que la raíz abierta y los surcos del colmillo lo acercan a Proborhyaena, lo que sugiere que todavía convivían formas más primitivas del grupo en la región durante el Oligoceno, incluso cuando otros linajes empezaban a diversificarse.

Contexto ecológico y faunístico del Oligoceno en la Cuenca de Taubaté

Este depredador habitó un ecosistema lacustre formado entre 29 y 21 millones de años atrás, en una fase de significativos cambios climáticos globales. Durante ese periodo, Sudamérica experimentó una importante renovación faunística.

El análisis sitúa al depredador dentro de los Sparassodonta, un linaje de mamíferos carnívoros sudamericanos emparentados lejanamente con los marsupiales (Revista Brasileira de Paleontologia)

La ausencia de carnívoros placentarios permitió a los sparassodontes ocupar el lugar de depredadores tope, desarrollando cráneos robustos y dentaduras imponentes. La fauna contemporánea incluía grandes herbívoros como notoungulados, pyrotherios, litopternos y astrapoterios, lo que convertía la Cuenca de Taubaté en un verdadero santuario de biodiversidad prehistórica.

Relevancia paleontológica y evolución de los depredadores sudamericanos

El descubrimiento del colmillo amplía el conocimiento sobre la distribución geográfica de los proborhyaénidos y aporta luz sobre la evolución y el declive de estos depredadores. Los sparassodontes prosperaron durante gran parte del Paleógeno, aunque fueron perdiendo importancia conforme el clima cambiaba y surgían nuevas especies.

Los proborhyaénidos se extinguieron cerca del final del Oligoceno, antes del auge de los tilacosmíleos, famosos por sus colmillos en forma de sable. El análisis sugiere que, en el Brasil oligocénico, sobrevivían linajes más antiguos del grupo, lo que ofrece pistas valiosas sobre la coexistencia y transición evolutiva de estos depredadores.

El colmillo fósil evidencia la coexistencia de linajes antiguos de proborhyaénidos durante una fase de renovación faunística en Sudamérica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la paleontología sudamericana, este hallazgo representa un aporte de peso. Según Muy Interesante, el fósil permite ampliar la distribución reconocida de los proborhyaénidos y suma una pieza clave al rompecabezas de la evolución de los mamíferos carnívoros del continente.

Además, refuerza el papel de la Cuenca de Taubaté como yacimiento esencial para comprender la historia natural de los antiguos ecosistemas tropicales.

El colmillo hallado en la Formación Tremembé evidencia la existencia de un depredador formidable y abre nuevas oportunidades para investigar la diversidad y adaptación de la fauna sudamericana durante el Oligoceno.

Cada fósil aporta información única sobre el comportamiento, ecología y evolución de especies que poblaron la Tierra hace millones de años, y demuestra que un solo diente puede transformar la comprensión de un mundo extinto.