Ciencia

La pieza perdida descubierta en Brasil que reescribe la historia de los grandes depredadores en Sudamérica

El descubrimiento de un colmillo gigante saca a la luz uno de los más feroces cazadores del pasado y sugiere una biodiversidad insospechada en los antiguos pantanos brasileños

Por Fausto Urriste

Guardar
El colmillo fósil hallado en
El colmillo fósil hallado en la Formación Tremembé revela la existencia de un depredador gigante en el Oligoceno brasileño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un colmillo fósil de casi seis centímetros, encontrado en la Formación Tremembé de la Cuenca de Taubaté, en el estado de São Paulo, reveló la existencia de un depredador prehistórico de gran tamaño que dominó los pantanos tropicales de Brasil hace unos 25 millones de años.

El hallazgo, publicado en la Revista Brasileira de Paleontologia y difundido por Muy Interesante, proporciona una perspectiva renovada sobre la fauna que habitó Sudamérica durante el Oligoceno y consolida la importancia de la región para la paleontología.

El fósil, identificado como un colmillo inferior derecho, presenta una curvatura marcada y señales de desgaste, evidencia clara de su uso intensivo en la captura o procesamiento de presas.

El descubrimiento amplía el conocimiento
El descubrimiento amplía el conocimiento sobre la distribución geográfica de los proborhyaénidos en Sudamérica (Revista Brasileira de Paleontologia)

Esta pieza, catalogada como MHNT.VT.2075 y conservada en el Museo de Historia Natural de Taubaté, se inclina hacia adelante, una condición conocida como procumbencia, que indica que el diente se proyectaba frente a la mandíbula.

Además, muestra surcos profundos en ambas caras y una raíz abierta, señales distintivas de los proborhyaénidos y una pista sobre su crecimiento continuo. El equipo dirigido por el paleontólogo Caio César Rangel aseguró que estos rasgos demuestran que el ejemplar formaba parte de un depredador altamente especializado, ubicado en la cúspide de la cadena alimentaria del Oligoceno brasileño.

Aunque no es posible asignar el diente a una especie específica ni describirlo como nueva, su tamaño y morfología lo relacionan con los mayores miembros de la familia Proborhyaenidae, un grupo extinto de metaterios carnívoros sudamericanos.

Identificación taxonómica y singularidad del depredador

El fósil, conservado en el
El fósil, conservado en el Museo de Historia Natural de Taubaté, muestra características distintivas de los proborhyaénidos, como la procumbencia y la raíz abierta (Revista Brasileira de Paleontologia)

El análisis sitúa el fósil en los Sparassodonta, un linaje de mamíferos carnívoros emparentados lejanamente con los marsupiales actuales. Los proborhyaénidos, en particular, evolucionaron adaptaciones corporales extremas y ocupaban nichos similares a los de los grandes felinos o cánidos, aunque su trayectoria evolutiva fue independiente.

El estudio, citado por Muy Interesante, subraya que la raíz abierta y los surcos del colmillo lo acercan a Proborhyaena, lo que sugiere que todavía convivían formas más primitivas del grupo en la región durante el Oligoceno, incluso cuando otros linajes empezaban a diversificarse.

Contexto ecológico y faunístico del Oligoceno en la Cuenca de Taubaté

Este depredador habitó un ecosistema lacustre formado entre 29 y 21 millones de años atrás, en una fase de significativos cambios climáticos globales. Durante ese periodo, Sudamérica experimentó una importante renovación faunística.

El análisis sitúa al depredador
El análisis sitúa al depredador dentro de los Sparassodonta, un linaje de mamíferos carnívoros sudamericanos emparentados lejanamente con los marsupiales (Revista Brasileira de Paleontologia)

La ausencia de carnívoros placentarios permitió a los sparassodontes ocupar el lugar de depredadores tope, desarrollando cráneos robustos y dentaduras imponentes. La fauna contemporánea incluía grandes herbívoros como notoungulados, pyrotherios, litopternos y astrapoterios, lo que convertía la Cuenca de Taubaté en un verdadero santuario de biodiversidad prehistórica.

Relevancia paleontológica y evolución de los depredadores sudamericanos

El descubrimiento del colmillo amplía el conocimiento sobre la distribución geográfica de los proborhyaénidos y aporta luz sobre la evolución y el declive de estos depredadores. Los sparassodontes prosperaron durante gran parte del Paleógeno, aunque fueron perdiendo importancia conforme el clima cambiaba y surgían nuevas especies.

Los proborhyaénidos se extinguieron cerca del final del Oligoceno, antes del auge de los tilacosmíleos, famosos por sus colmillos en forma de sable. El análisis sugiere que, en el Brasil oligocénico, sobrevivían linajes más antiguos del grupo, lo que ofrece pistas valiosas sobre la coexistencia y transición evolutiva de estos depredadores.

El colmillo fósil evidencia la
El colmillo fósil evidencia la coexistencia de linajes antiguos de proborhyaénidos durante una fase de renovación faunística en Sudamérica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la paleontología sudamericana, este hallazgo representa un aporte de peso. Según Muy Interesante, el fósil permite ampliar la distribución reconocida de los proborhyaénidos y suma una pieza clave al rompecabezas de la evolución de los mamíferos carnívoros del continente.

Además, refuerza el papel de la Cuenca de Taubaté como yacimiento esencial para comprender la historia natural de los antiguos ecosistemas tropicales.

El colmillo hallado en la Formación Tremembé evidencia la existencia de un depredador formidable y abre nuevas oportunidades para investigar la diversidad y adaptación de la fauna sudamericana durante el Oligoceno.

Cada fósil aporta información única sobre el comportamiento, ecología y evolución de especies que poblaron la Tierra hace millones de años, y demuestra que un solo diente puede transformar la comprensión de un mundo extinto.

Temas Relacionados

ProborhyaenidaeSparassodontaOligoceno en SudaméricaCuenca de TaubatéFormación TremembéNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El hallazgo de bacterias productoras de metano en árboles replantea el papel ecológico de los bosques

Un estudio pionero muestra la sorprendente diversidad microbiana interna de los árboles y su potencial influencia en el clima global, lo que impulsa estrategias novedosas para el manejo agrícola y forestal

El hallazgo de bacterias productoras

Microchips biodegradables: cómo los hongos pueden abrir nuevas posibilidades para una informática verde

Un experimento de la Universidad Estatal de Ohio logró fabricar dispositivos de memoria eléctrica utilizando variedades fúngicas comestibles. De qué forma estos materiales orgánicos pueden ser una alternativa eficiente, económica y respetuosa

Microchips biodegradables: cómo los hongos

Cómo funciona la experiencia educativa que despierta vocaciones científicas en estudiantes secundarios

Alumnos de un colegio de Argentina participaron en una propuesta que les permitió explorar laboratorios, dialogar con profesionales y adquirir herramientas orientadas al desarrollo de competencias científicas y tecnológicas

Cómo funciona la experiencia educativa

La inteligencia artificial desmiente el mito del primer gran cazador humano: Homo habilis era presa de leopardos

Un estudio pionero revela, gracias al análisis de fósiles con modelos computacionales, que Homo habilis fue víctima de grandes felinos. Los hallazgos obligan a replantear el origen de la caza y el uso de herramientas en la evolución humana

La inteligencia artificial desmiente el

Descubren estructuras jamás vistas en la Nebulosa de la Araña Roja gracias a una imagen única del Webb

La última fotografía de la Agencia Espacial Europea (ESA) permite analizar la dinámica de los flujos y la evolución de objetos estelares complejos. Cómo este observatorio espacial permite explorar fenómenos y composiciones antes inaccesibles

Descubren estructuras jamás vistas en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fiscal se inhibe de investigar

Fiscal se inhibe de investigar muerte de ‘Trvko’ como violación de DD. HH. y deriva caso por “presunto homicidio simple”

Diego Valenzuela: “El que le da tiempo al proceso económico es el votante; acá hay crédito de la gente”

Chávez Cotrina alerta que 25 fiscales de crimen organizado han sido amenazados de muerte

Pensión IMSS: Este es el día en que recibirán el pago del aguinaldo los pensionados

La estrategia con la que se busca terminar la crisis de basuras en Bogotá: “Que la ciudadanía asuma su compromiso”

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

Un ritual prohibido, un sacrificio humano y una corona dorada: así es la tumba de 1600 años que reescribe la historia de Corea del Sur

VÍDEO: Sonia Bermúdez: "No podemos pedir más en el debut de este 'staff'"

Fernando Alonso: "La próxima vez será un coche diseñado por Newey, esperemos no ser tan lentos"

Pyongyang lanza varios misiles de crucero antes de la visita de Trump a Corea del Sur

ENTRETENIMIENTO

Tim Allen reveló cómo la

Tim Allen reveló cómo la cárcel cambió su vida

El homenaje a Diane Keaton y su inolvidable “Annie Hall” en las pasarelas de Vogue World

Kourtney Kardashian lanza paletas especiales para la salud vaginal

El antes y después de Charlie Sheen: “Las drogas y el alcohol condicionaron mi existencia”

Jay-Z defiende a Bad Bunny tras el boicot por su show en el Super Bowl LX