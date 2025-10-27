Ciencia

Tri Maharani, la única doctora especializada en veneno de serpientes en uno de los países con más víboras del mundo

Su investigación y dedicación en Indonesia permitieron desarrollar el primer antídoto para la cobra de Java y acercar soluciones a regiones a menudo olvidadas por las políticas sanitarias tradicionales

Por Nazareno Rosen

Guardar
Tri Maharani es la única
Tri Maharani es la única doctora en Indonesia que se ha especializado en el estudio del veneno de serpiente

En uno de los países con mayor variedad de serpientes venenosas del mundo, la doctora Tri Maharani ha construido una carrera singular guiada por una experiencia personal que marcó su destino profesional. Maharani, ahora famosa como la “Reina de las serpientes”, estuvo frente a una situación límite hace 15 años, cuando un hombre de unos treinta años llegó a la sala de emergencias donde ella trabajaba tras ser mordido por una serpiente.

El paciente, consciente de su estado crítico, le tomó la mano y suplicó que le salvara la vida porque su hijo aún era un bebé. “Había muchos doctores en el hospital, pero no pudimos ayudarlo”, recuerda Maharani. Indonesia carecía entonces de especialistas ni protocolos para atender mordeduras de serpiente, a pesar de registrar cientos de especies venenosas en su territorio. El impacto de aquel suceso fue tal que decidió cambiar el rumbo de su carrera e investigar cómo revertir el desamparo sanitario ante este peligro recurrente.

La realidad expuesta por ese caso no era un hecho aislado, sino el reflejo de un contexto sanitario desafiante. Indonesia, archipiélago de más de 18.000 islas, cuenta con una de las mayores concentraciones de serpientes venenosas del planeta. Las estimaciones oficiales indican unas 135.000 mordeduras anuales, de las cuales al menos el 10% termina en muerte; sin embargo, Tri Maharani asegura que la cifra real podría ser mucho mayor. “Muchos pacientes se intentan curar solos o acuden a curanderos locales”, sostiene. Recomiendan succionar el veneno y aplicar soluciones caseras como agua caliente, cebollas rojas o rocas negras sobre las heridas, pero “el problema es que esos tratamientos artesanales pueden dañar los tejidos o incluso causar la muerte”. Además, el contacto entre humanos y serpientes aumenta “por la creciente urbanización y por el cambio climático”. El problema sanitario se intensifica mientras permanece fuera de las prioridades públicas.

La doctora Tri Maharani es
La doctora Tri Maharani es llamada la "Reina de las serpientes"

Motivada por estas carencias, Maharani orientó su formación académica hacia campos apenas explorados en su país. Luego de doctorarse en ciencias biomédicas en Bélgica en 2012, emprendió estudios especializados en toxinología —la ciencia de las toxinas—, lo que la llevaría más adelante a obtener una beca para perfeccionarse en Australia en 2017. Tras regresar, recorrió el país “conformado por 18.000 islas”, recolectando “información y tratando a pacientes que hubieran sufrido mordeduras”. No existía una red articulada de lucha contra las mordeduras ni protocolos de atención unificados, realidad que impulsó su trabajo de campo intensivo.

La problemática, no obstante, rebasa las fronteras de Indonesia y se inserta en un contexto global alarmante. Alrededor del mundo se registran anualmente cerca de 2,7 millones de mordeduras venenosas, con Asia como epicentro. En 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) designó el envenenamiento por serpiente como una enfermedad tropical desatendida, estableciendo el objetivo de “disminuir la tasa de mortalidad o de discapacidad causada por las mordeduras de serpiente antes de 2030”. Este aval permitió a expertos como Maharani apoyarse en directrices internacionales para promover estándares y atención adecuada.

En paralelo a su labor asistencial y científica, Tri Maharani dedicó parte de su carrera al entrenamiento de colegas, residentes y personal de primeros auxilios, adoptando las guías de la OMS para estandarizar procedimientos. Pero en este camino ha enfrentado importantes resistencias sociales y de género. “La gente no esperaba que una experta en toxinas fuera una mujer. Me decían ‘señor Maharani’”, relata. Más de una vez, reconoce, “me han maltratado, desafiado e incluso me han dicho groserías. También me han menospreciado, particularmente hombres que pensaban que eran más inteligentes que yo”. Contra esas adversidades, Maharani afirma: “Siempre he sabido que mi trabajo es salvar vidas. Ese es el llamado de Dios para que yo ayude a mi país”.

Maharani enfrenta resistencias sociales y
Maharani enfrenta resistencias sociales y de género en su labor, pero ha entrenado a colegas y personal de salud en protocolos internacionales

Las dificultades para atender mordeduras de serpiente en Indonesia no se limitan a la capacitación profesional. Uno de los escollos más graves es la limitada producción nacional de antídotos: sólo se elabora para tres especies, a pesar de que el país cuenta con cerca de 80 especies venenosas. Además, estos antídotos “hay que mantenerlos en frío, lo que dificulta su almacenamiento y transporte, especialmente entre las islas del archipiélago”. La consecuencia es dependiente de importaciones, lo que eleva el costo de un tratamiento a cerca de US$4.500 y restringe el acceso oportuno a quienes más lo necesitan.

El compromiso personal de Maharani con los pacientes ha quedado demostrado en casos extremos. Hace cinco años, durante una emergencia en la remota isla de Lembata, “tuve que volar a Tailandia para comprar el antídoto. Luego, tomé tres vuelos y dormí en el suelo de un aeropuerto para llegar a Lembata a tiempo”, cuenta la doctora, quien nunca pide remuneración a los pacientes más vulnerables. “Estoy sana y siempre puedo encontrar más dinero. Pero si tengo un paciente moribundo, el antídoto es la principal necesidad. Así que tengo que priorizar, y la prioridad siempre es la vida de una persona”. Su entrega ha generado incontables gestos de agradecimiento, como aquel padre que le regaló un coco, lo único valioso que poseía, tras recuperar a su hijo.

El impacto de su incansable labor se ha consolidado con el tiempo. Su campaña comunitaria “ha llegado a millones de personas, y el sencillo procedimiento de inmovilización tras la mordedura de una serpiente se ha convertido en un protocolo común”. El año pasado, desarrolló “con éxito un nuevo antídoto para la cobra de Java”, un avance clave para zonas densamente pobladas. Próximamente, proyecta “establecer la primera escuela clínica de toxinología del país y pasarle el mando para luchar contra la amenaza de las serpientes a una nueva generación de médicos”. El apodo de “Reina de las serpientes” sintetiza la labor de una vida consagrada, en sus propias palabras, a salvar vidas ante la indiferencia y el peligro.

Temas Relacionados

MundoIndonesiaTri MaharaniSerpientesVenenoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Descubren el mecanismo de la bacteria Escherichia coli para evadir las defensas del intestino y causar infección

El hallazgo fue realizado por investigadores de Estados Unidos, quienes analizaron modelos de tejido para observar la interacción entre el patógeno y las células intestinales

Descubren el mecanismo de la

Un pequeño pez podría acelerar la búsqueda de tratamientos personalizados para enfermedades infantiles

La investigación en la University of Kentucky demuestra cómo el modelo de pez cebra permite acelerar el análisis de medicamentos y reducir la toxicidad de los tratamientos quirúrgicos y farmacológicos para niños con cáncer

Un pequeño pez podría acelerar

Un láser y un nanopartícula de oro abren la puerta a una nueva forma de fabricar cristales electrónicos

Una innovadora técnica permite “dibujar” cristales con una precisión sin precedentes, lo que podría reducir costos y mejorar dispositivos como sensores, paneles solares y detectores astronómicos, según investigadores de Michigan State University

Un láser y un nanopartícula

¿Por qué algunas flores atraen más insectos? La respuesta de los científicos

Un equipo internacional analizó especies de plantas alpinas y descubrió cómo las características químicas del perfume floral influyen en la diversidad de polinizadores y microorganismos

¿Por qué algunas flores atraen

La inteligencia artificial revoluciona el trabajo de los embriólogos en la fertilización in vitro

El uso de sistemas automatizados como CHLOE permite analizar el desarrollo embrionario con mayor precisión. Un informe del MIT Technology Review señaló que esto optimiza la toma de decisiones clínicas y amplía las oportunidades en fertilidad asistida

La inteligencia artificial revoluciona el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: el analista Gabriel

Elecciones 2025: el analista Gabriel Slavinsky aseguró que “el miedo mató a los peros” que tenía el votante del oficialismo

La jueza cerca a Carlos Mazón y solicita sus llamadas el día de la DANA para conocer qué pasó en la reunión del Cecopi

23 cafeterías peruanas entre las 100 mejores de Sudamérica: Cuáles son y dónde se encuentran

Detuvieron a un hombre con una camioneta melliza tras una persecución en Devoto

JP Morgan cambió sus previsiones para el riesgo país y el dólar tras el resultado de las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
Puente pone en valor el

Puente pone en valor el observatorio de Yebes (Guadalajara) como "claro exponente de diplomacia científica"

Semperis busca reforzar su presencia en el sur de Europa con los fichajes de Santiago Torres y Daniel Gaspar

Daño Cerebral Estatal pide en el Congreso la creación de un código diagnóstico específico para daño cerebral adquirido

Mueren dos palestinos en un nuevo bombardeo de Israel contra Gaza pese al alto el fuego con Hamás

Nigeria anuncia la muerte de otros diez supuestos "insurgentes" en una operación en el estado de Borno

ENTRETENIMIENTO

El elenco de “Stranger Things”

El elenco de “Stranger Things” se despide de la serie tras casi diez años: “Fuimos una familia”

Andy Parker habló sobre las polémicas y el fenómeno de Reclutas

Taylor Sheridan dejará Paramount para unirse a NBCUniversal: ¿qué pasará con “Yellowstone”?

Selena Gomez reveló por qué decidió mantener su boda en privado

Megan Fox aceptó el papel en ‘Jennifer’s Body’ para lidiar con su abrumadora fama: “Estaba tan perdida”