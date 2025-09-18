América Latina

El presidente de Costa Rica se niega a comparecer ante el Congreso en una sesión decisiva sobre su inmunidad

La investigación por presunto desvío de fondos públicos y favorecimiento a exasesores involucra a Rodrigo Chaves, en medio de un proceso judicial supervisado por la Fiscalía

Guardar
Rodrigo Chaves enfrenta una investigación
Rodrigo Chaves enfrenta una investigación penal por presunto desvío de fondos públicos (Reuters)

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que no se presentará ante el Congreso en la sesión que definirá si se le retira la inmunidad para enfrentar un proceso penal por corrupción.

El mandatario calificó la convocatoria parlamentaria como “un espectáculo lamentable” y advirtió que su asistencia equivaldría a legitimar “un intento de golpe de Estado judicial”, según informó la agencia AFP.

La votación sobre su fuero se realizará el lunes, día en el que el plenario del Congreso decidirá si el jefe de Estado puede ser sometido a juicio en tribunales ordinarios.

La sesión tiene como eje la posible remoción de la protección constitucional de Chaves, impulsada por una acusación formal de la Fiscalía General de Costa Rica.

El presidente enfrenta cargos de concusión, figura penal que sanciona el abuso de poderes públicos para beneficiar a terceros y se castiga con hasta ocho años de prisión. Chaves declaró que el proceso “no tiene ni pies ni cabeza” y sostuvo que se trata de una maniobra para deslegitimar a su gobierno elegido en 2022.

Este procedimiento marca un precedente inédito en la historia política costarricense. Según la agencia AP, nunca antes se había debatido levantar el fuero penal a un presidente en funciones. El desafuero requiere al menos 38 votos favorables de los 57 diputados del Congreso unicameral de Costa Rica.

El retiro del fuero a
El retiro del fuero a Rodrigo Chaves es debatido por la Asamblea Legislativa (Reuters)

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General, Chaves habría presionado al productor audiovisual Christian Bulgarelli para canalizar recursos de un contrato financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a favor de Federico Cruz, exasesor del presidente y colaborador electoral.

El contrato, adjudicado a Bulgarelli en 2022, ascendía a USD 400.000 para servicios de comunicación de la Presidencia. Parte de esos fondos, en específico USD 32.000, habrían sido empleados para saldar la compra de una vivienda a nombre de Cruz, según la acusación oficial.

Según el diario Prensa Latina, a raíz de la controversia, se conformó una comisión especial en el Congreso, integrada por tres diputados y presidida por Andrea Álvarez (Partido Liberación Nacional), junto a Rocío Alfaro (Frente Amplio) y Daniel Vargas (oficialismo).

Por procedimiento, Chaves había sido citado para ejercer su derecho de defensa oral ante el pleno, por un tiempo de hasta 30 minutos, tras lo cual debía retirarse antes del inicio de la deliberación. El proceso judicial se activó oficialmente el 1 de julio, con la aprobación de la Corte Suprema de Justicia al informe de la Fiscalía y la remisión formal de la solicitud de desafuero al Congreso.

La Fiscalía acusa a Rodrigo
La Fiscalía acusa a Rodrigo Chaves de beneficiar a exasesores mediante contratos irregulares (EFE)

El delito de concusión está tipificado en el artículo 355 del Código Penal y sanciona el uso indebido del poder público para generar ventajas económicas a terceros.

Durante su más reciente comparecencia, recogida por AFP, Chaves afirmó: “No me voy a prestar para darle un barniz de legitimidad al espectáculo lamentable, avergonzado, que ha montado Rodrigo Arias con algunos diputados, el Poder Judicial y otras influencias externas”.

“Es un show para deslegitimar a un gobierno al que el pueblo eligió y hoy apoya en números apabullantes”, agregó.

La decisión de levantar la inmunidad no implica la remoción automática del presidente del cargo, pero abre la vía a un proceso judicial en su contra en tribunales ordinarios.

(Con información de AFP y AP)

Temas Relacionados

Costa RicaRodrigo ChavesCorrupción

Últimas Noticias

Contrabando de diésel drenó más de 120 millones de dólares del Estado ecuatoriano

El combustible subsidiado se desvió hacia mafias y minería ilegal, según Finanzas

Contrabando de diésel drenó más

Noboa defendió eliminación del subsidio al diésel y aseguró que “los recursos se están redistribuyendo de forma justa”

El presidente vinculó la medida con la lucha contra economías criminales, mientras el correísmo cuestiona sus declaraciones

Noboa defendió eliminación del subsidio

Daniel Noboa anunció que someterá a referéndum la convocatoria de una Constituyente

La iniciativa deberá pasar por la Corte Constitucional antes de llegar a las urnas

Daniel Noboa anunció que someterá

Un comando armado asesinó al investigador que más daño causó al mayor grupo criminal de Brasil

Ruy Ferraz Fontes fue acribillado con fusiles cerca de su oficina en São Paulo, tras décadas combatiendo al PCC, principal sospechoso del crimen

Un comando armado asesinó al

Guatemala rechazó la soberanía de Belice sobre la isla Sarstún y denunció incursiones militares en la frontera

Autoridades mantienen comunicación con representantes del país vecino tras una controversia sobre límites, y ratifican el compromiso de resolver la disputa mediante canales legales internacionales orientados al diálogo y la paz

Guatemala rechazó la soberanía de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sebastián Caicedo reveló el ‘ingrediente’

Sebastián Caicedo reveló el ‘ingrediente’ para mantener una unión de pareja fuerte: “No es una relación de dos, es de tres”

Una mujer está internada con el 60% del cuerpo quemado y detuvieron a su novio como sospechoso del ataque

Todas sin alcohol: estas son las bebidas más representativas de Colombia

Refuerzan vigilancia en 20 Colegios de Bachilleres tras amenazas de violencia a estudiantes

Minedu anuncia la pronta entrega de 34 Escuelas Bicentenario este año y confirma 17 más para 2026

INFOBAE AMÉRICA
Ejecutado un hombre en Florida,

Ejecutado un hombre en Florida, que con 12 supera su récord de ejecuciones anuales desde 1976

Un tribunal de EEUU rechaza la solicitud de Trump para despedir a una gobernadora de la Reserva Federal

Noboa defendió eliminación del subsidio al diésel y aseguró que “los recursos se están redistribuyendo de forma justa”

Detenido un hombre por amenazas a la Universidad de Utah tras el asesinato a Charlie Kirk

Un tribunal colombiano suspende al nuevo ministro de Igualdad por incumplir la cuota de mujeres en el Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Amanda Teague, la mujer que

Amanda Teague, la mujer que se casó con un fantasma de 300 años sin imaginar las consecuencias que le traería

Suspendieron el programa de Jimmy Kimmel por sus dichos sobre el asesinato de Charlie Kirk: la reacción de Donald Trump

Fotos de Bella Hadid en un hospital desataron preocupación por su salud

De héroe en pantalla a ejemplo de superación: la reinvención de Tom Holland tras Spider-Man

La advertencia que Ryan Reynolds le hizo a Eva Longoria por la compra del equipo Necaxa