Descubrieron un adorno de escarabajos en una tumba infantil de la Edad del Hierro en Polonia

Descubren adorno de escarabajos en tumba infantil de la Edad del Hierro en Polonia (Créditos: Gentileza, Agata Hałuszko et al., Fragmentos de escarabajo como elemento funerario en una tumba de cremación del cementerio de Hallstatt en Domasław, suroeste de Polonia, publicado en Antigüedad (2025))

Un adorno realizado con exoesqueletos de escarabajos, hallado en una tumba de cremación infantil de la Edad del Hierro en Domasław, Polonia, sorprendió a la comunidad arqueológica por su rareza y el enigma que abre sobre las prácticas funerarias de la época.

El descubrimiento, presentado por investigadores de la Universidad de Cambridge y publicado en la revista Antigüedad, amplía la comprensión sobre el simbolismo y la creatividad en los rituales de enterramiento durante el período de Hallstatt (aproximadamente entre 850 y 400 a. C.), en el contexto de la cultura de los campos de urnas de Lusacia.

La tumba, identificada como la número 543 de un cementerio que reúne alrededor de 800 sepulturas, pertenecía a un niño de entre nueve y diez años. En el interior de la urna principal, los arqueólogos hallaron no solo los restos óseos del menor, sino también huesos de cabra u oveja, una fíbula de bronce con forma de arpa, una trenza, fragmentos de corteza de abedul (material ligero y resistente obtenido del árbol abedul), polen de diente de león común y un conjunto de diecisiete exoesqueletos de insectos.

Estos insectos, pertenecientes a la especie de gorgojo Phyllobius viridicollis, fueron preparados cuidadosamente: doce ejemplares completos y cinco fragmentos mostraban claras señales de manipulación y acomodo intencionado.

Análisis, simbolismo y condiciones de conservación

El análisis minucioso de los escarabajos reveló signos evidentes de intervención humana. Los investigadores constataron que las cabezas, patas y abdómenes fueron retirados deliberadamente, y algunas de estas partes se ensartaron en una brizna de hierba, probablemente para confeccionar un adorno tipo collar.

La uniformidad en la selección y la manipulación voluntaria de los gorgojos refuerza la hipótesis de que este adorno no llegó de manera fortuita al enterramiento, sino como un objeto creado ex profeso para acompañar al niño en su sepultura.

El pronoto preservado muestra cómo se manipuló el escarabajo para crear el adorno y permite identificar la especie. Las distintas vistas revelan detalles del proceso y del diseño del objeto funerario (Gentileza, Agata Hałuszko et al., Fragmentos de escarabajo como elemento funerario en una tumba de cremación del cementerio de Hallstatt en Domasław, suroeste de Polonia, publicado en Antigüedad (2025))

La presencia del Phyllobius viridicollis, especie que emerge entre mayo y julio, permitió deducir a los especialistas que el entierro tuvo lugar muy probablemente a finales de la primavera o principios del verano. Este dato, unido a la conservación excepcional de los restos orgánicos, llevó a la Dra. Agata Hałuszko y su equipo a investigar los factores que permitieron la preservación de materiales tan frágiles hasta el presente.

Hałuszko explicó que la supervivencia de elementos delicados depende de condiciones ambientales específicas, como la humedad del entorno o la cercanía de objetos metálicos. En este caso, la fíbula de bronce jugó un papel clave: el bronce, al corroerse, libera cobre que, al reaccionar, crea una pátina verde capaz de impregnar y proteger restos orgánicos cercanos, como el adorno, textiles o restos vegetales. Gracias al uso de microscopía avanzada y una excavación meticulosa, el equipo pudo documentar este hallazgo con un nivel de detalle inusual para contextos semejantes.

Aunque el significado exacto del adorno sigue siendo incierto, existen precedentes etnográficos e históricos útiles para contextualizarlo. Entre los hutsules —un grupo étnico del oeste de Ucrania y norte de Rumanía— se conocían collares hechos con escarabajos de rosa y de cobre, que se asociaban a creencias sobre protección. De igual forma, en la época victoriana británica, las joyas con forma de escarabajo gozaron de cierta popularidad. Si bien no puede asegurarse que el ornamento hallado tuviera la misma función, estos paralelos sugieren que el uso ornamental de insectos fue recurrente en distintas culturas y épocas.

Las imágenes SEM-BSE del pronoto preservado de Phyllobius viridicollis muestran tanto la superficie dorsal como la ventral de este segmento del escarabajo. También se observa la región central ventral y una coxa, que es la pieza que une la pata al cuerpo (Gentileza, Agata Hałuszko et al., Fragmentos de escarabajo como elemento funerario en una tumba de cremación del cementerio de Hallstatt en Domasław, suroeste de Polonia, publicado en Antigüedad (2025))

La singularidad del hallazgo reside en la escasez de evidencia arqueológica de ornamentos semejantes, dado lo efímero de los materiales. La Dra. Hałuszko subrayó la dificultad de encontrar restos tan frágiles y la importancia de conservarlos para profundizar en el uso simbólico de elementos faunísticos en la cultura de los campos de urnas de Lusacia.

La presencia del ornamento de escarabajos en la tumba infantil no solo aporta información sobre las creencias y costumbres funerarias, sino que también invita a reflexionar sobre el sentido simbólico que estos objetos pudieron tener dentro de su contexto ritual.

Todo lleva a pensar que el adorno fue confeccionado expresamente para el niño y colocado junto a sus restos como ofrenda ritual, lo que acentúa el carácter extraordinario y excepcional de este descubrimiento arqueológico.