El desafío docente de formar estudiantes para un mercado laboral transformado por la inteligencia artificial

La autoconciencia y la colaboración se consolidan como habilidades clave para el futuro laboral. (Pexles)

La irrupción de la inteligencia artificial generativa está modificando el panorama laboral y educativo a una velocidad sin precedentes. Cada vez más empleadores contemplan la sustitución de trabajos de oficina por sistemas automatizados, lo que provoca preocupación por el futuro de las competencias laborales y el papel de la educación en la preparación de las próximas generaciones. Un análisis publicado por The Conversation señala que este fenómeno afecta tanto a quienes buscan empleo como a docentes y familias que desean saber cómo educar mejor a los niños en un mercado dominado por la automatización.

Durante décadas, los trabajos más valorados y mejor remunerados se han concentrado en el ámbito del conocimiento, especialmente en las áreas de ciencia y tecnología. Sin embargo, la expansión de la inteligencia artificial generativa está alterando ese escenario. Esta tecnología, capaz de asumir tareas como la programación, la redacción, el diseño y el análisis de datos, pone en riesgo los empleos de nivel inicial y las tareas rutinarias dentro de las profesiones cognitivas. A diferencia de olas anteriores de automatización, que desplazaron principalmente trabajos manuales, ahora la inteligencia artificial generativa amenaza funciones creativas y analíticas básicas, según explicó un experto en políticas educativas consultado por The Conversation.

Habilidades blandas y su papel en la era de la inteligencia artificial

Aunque la inteligencia artificial generativa representa avances notables, exhibe limitaciones evidentes en tareas que requieren razonamiento complejo. Al operar mediante la imitación de patrones previos, le resulta difícil responder ante situaciones que requieren pensamiento profundo o comprensión de emociones humanas. Este déficit abre paso a las denominadas habilidades blandas, aquellas competencias que permiten interactuar eficazmente con otros y regular las propias emociones. La sensibilidad emocional, la empatía y la cooperación facilitan el abordaje de problemas complejos y el desempeño en equipos de trabajo, ganando protagonismo a medida que la automatización avanza.

Docentes deben preparar a los estudiantes para empleos que requieren habilidades blandas y pensamiento crítico. (Freepik)

Aunque las habilidades blandas se han visto históricamente como rasgos de personalidad, ahora se sabe que pueden aprenderse y desarrollarse dentro del ámbito escolar, junto a materias como matemáticas y lectura. El análisis de The Conversation destaca que los docentes cuentan con herramientas para fomentar estas capacidades. Un ejemplo es el uso de “exit tickets”, breves reflexiones escritas que los estudiantes completan al finalizar una clase, orientadas a identificar momentos de autorregulación emocional o comprensión interpersonal. Preguntas como “Describe una ocasión en la que ayudaste a alguien hoy” o “¿Cómo superaste una dificultad esta semana?” ayudan a los estudiantes a reconocer el control sobre sus respuestas emocionales. Esta autoconciencia favorece la gestión de la frustración, la anticipación de emociones ajenas y la colaboración, habilidades que, según el análisis, serán cada vez más valoradas en entornos laborales influenciados por la inteligencia artificial generativa.

Estrategias educativas para la resolución de problemas complejos

El desarrollo de habilidades para la resolución de problemas complejos constituye otro pilar clave. Los docentes pueden presentar a los estudiantes desafíos sin una única respuesta posible, como calcular el área de objetos irregulares en la escuela o diseñar campañas para causas sociales. Estas experiencias, llamadas evaluaciones auténticas, exponen a los alumnos a situaciones reales e invitan a reflexionar sobre el propio proceso de resolución, promoviendo el pensamiento crítico y la innovación. Actividades como analizar alternativas históricas o proponer soluciones de paisajismo en el entorno escolar refuerzan la capacidad de abordar problemas novedosos, una habilidad que la inteligencia artificial aún no logra emular debido al volumen de variables y la comprensión espacial y emocional que requieren.

La integración de herramientas tecnológicas en la educación exige reflexión sobre su impacto en el desarrollo de destrezas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de The Conversation alerta sobre los riesgos de delegar el aprendizaje a la inteligencia artificial. Los docentes observan que los estudiantes usan estas herramientas para completar tareas, más como resultado de la tendencia humana a buscar atajos que por mala intención. No obstante, la dependencia excesiva puede obstaculizar la adquisición de nuevas competencias, ya que el esfuerzo y la práctica son necesarios para el aprendizaje profundo. Por ello, se recomienda mantener espacios en el aula que permitan desarrollar habilidades básicas de manera pausada y colaborativa, incluso recuperando prácticas previas a la era digital, como la escritura a mano o las presentaciones orales. Cuando se incorporan herramientas automatizadas, se vuelve fundamental que los estudiantes reconozcan qué destrezas dejan de ejercitar cuando delegan tareas a la tecnología.

Frente a la incertidumbre sobre el futuro del empleo en una economía dirigida por la inteligencia artificial, el análisis subraya que tanto las competencias técnicas como las habilidades interpersonales mantendrán su relevancia. La autoconciencia para priorizar el aprendizaje sobre los atajos y la capacidad de colaborar con otros para resolver problemas complejos se perfilan como competencias esenciales. Según el experto citado por The Conversation, quienes dominen el trabajo en equipo y enfrenten los grandes desafíos colectivos hallarán oportunidades en el nuevo escenario laboral que se avecina.