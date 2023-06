La rutina de Jeff Bezos para cuidarse: dieta, descanso y el personal trainer de Tom Cruise

Jeff Bezos realiza una rutina diaria para estar en forma y rendir en forma óptima. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

El emprendedor multimillonario y fundador de Amazon, Jeff Bezos, asegura llevar un marcado estilo de vida que le permite estar bien física y mentalmente para aprovechar al máximo su jornada y trabajar a fondo en todas sus empresas.

Al igual que otros millonarios de la talla de Elon Musk o Bill Gates, el ex CEO de Amazon también arma su día a día con el objetivo de ser lo más productivo posible, estar sano, descansado y bien alimentado. Sin embargo, a diferencia de los empresarios mencionados, el magnate se toma las jornadas con mucha calma y no tiene reparos a la hora de descansar cuando lo necesita.

Y si se trata del ejercicio físico, el empresario de 59 años tiene una rutina de ejercicios supervisado por Wes Okerson, el personal que ayudó a Tom Cruise a estar en su mejor forma física para sus roles en el cine.

Aunque Jeff Bezos ya no es el director ejecutivo de Amazon, dado que en abril de 2021 pasó su relevo a Andy Jassy, antiguo director de Amazon Web Services, el empresario se mantiene muy activo en las empresas que dirige y en la junta directiva de la mencionada empresa. También dedica la mayoría de su tiempo a otros proyectos, como la carrera espacial que ya ha puesto en marcha con su compañía Blue Origin y busca competir con SpaceX de Musk o el gigante Boeing.

El multimillonario lleva una dieta estricta y hace ejercicio con un personal trainer (Credit: Jay Biggerstaff-USA TODAY Sports)

Según reveló en el foro The Economic Club of Washington D.C., Bezos es muy prudente a la hora de tomar decisiones y por eso dedica largas horas a elegir la correcta.

“Como alto ejecutivo te pagan por tomar una pequeña cantidad de decisiones importantes. La calidad de las mismas puede ser menor si estás cansado o de mal humor”, señalaba durante la conferencia. A diferencia de otros empresarios, Jeff piensa que es importante dedicar algunas horas a la reflexión, alejarse un poco de las extensas jornadas de trabajo, descansar adecuadamente, dejar de preocuparse por el futuro y concentrase en acciones concretas e inmediatas que puedan resolver un problema en particular.

En su libro autobiográfico “Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos”, el genio del e-commerce compartió una serie de hábitos cultivados a lo largo de su vida personal, familiar y empresarial, con los que ha logrado incrementar de manera significativa su rendimiento y productividad laboral y, al mismo tiempo, le han permitido aclarar la mente para tomar decisiones acertadas.

El fundador de Amazon ahora dedica su tiempo a la empresa espacial Blue Origin (REUTERS/Isaiah J. Downing/File Photo)

Madrugar todo lo posible

Su rutina es sencilla, para poder tener la mente despejada trata de levantarse temprano. Aunque no ha desvelado la hora exacta, asegura que es de los que se queda mucho rato en la cama.

Pasar tiempo en familia

A pesar de madrugar, no empieza a trabajar desde el principio de la mañana, sino que se toma un tiempo para él mismo. Lee el periódico, toma café e incluso a veces prepara el desayuno para su familia. Su especialidad son las tortitas con chocolate y arándanos. Además, al igual que Bill Gates, también aprovecha para calmar su mente realizando otras tareas del hogar como lavar los platos.

Reuniones a partir de las 10

Es a partir de las 10 de la mañana cuando programa sus primeras reuniones del día. Las tareas más importantes las realiza antes de la comida, para poder poner toda la atención y dedicar su máxima concentración. Después, trata de cumplir otros retos más livianos que no requieran tanta esmero.

Libro Los secretos de liderazgo de Jeff Bezos

Saber cuándo descansar

Por otro lado, Bezos es muy consciente de la fatiga laboral, por lo que no solo plainfica su día para ser productivo por las mañanas, sino que siempre que lo necesita se toma un descanso. “Un día a las cinco de la tarde estaba muy cansado y me di cuenta de que no era capaz de tomar una decisión, por lo que pedí que aplazásemos la reunión a la mañana siguiente”, señala.

Dormir ocho horas

Para conseguir tener la máxima energía, el magnate asegura que trata de dormir al menos 8 horas diarias. Priorizar el descanso y cumplir con sus horarios es uno de los puntos más importantes, por lo que siempre que puede se acuesta pronto. “A veces es imposible, especialmente cuando viajo, pero estoy muy centrado en ello. Pienso mejor, tengo más energía y mi estado de ánimo es mayor”, afirma el empresario.

También mencionó que a medida que él y su empresa se volvieron extremadamente exitosos, comprendió cada vez más la importancia de un buen sueño, especialmente para un ejecutivo de alto poder que toma decisiones regularmente con millones de dólares en juego.

Bezos quiere ir a la Luna con su empresa espacial (REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

Un estudio reciente que se hizo con 100 adultos mayores, indica que el número exacto para dormir son siete horas y media. Más allá de la citada investigación del Centro de Medicina del Sueño de la Universidad de Washington, por lo general los expertos indican que entre 7 y 8 horas es el tiempo ideal para dormir.

“Si nuestro objetivo es la salud tenemos que lograr tener un cerebro sano”, dijo a Infobae Alejandro Andersson, médico neurólogo y director médico del Instituto de Neurología Buenos Aires. “Para esto se requiere: nutrición de calidad, estrés en niveles fisiológicos, y muy importante, sueño de buena arquitectura cuantitativa y cualitativa”, agrega el neurólogo. El experto remarcó que cuando dormimos el sistema nervioso continua realizando miles de millones de procesos mientras estamos durmiendo. Hoy en día el hombre común está tomando conciencia de la importancia que tiene en la salud y nuestra calidad de vida el dormir bien.

Ejercicio físico

El empresario también cuida su forma física mediante una rutina de ejercicios junto a una estricta dieta. En lo físico, Bezos se enfoca en el entrenamiento de fuerza y resistencia de bajo impacto, supervisado por Wes Okerson, profesional que ayudó a Tom Cruise, Gerard Butler e Isla Fisher a estar en su mejor forma física para sus roles en el cine.

Al profesor de educación física Okerson le gustan los ejercicios de bajo impacto y alta resistencia, como remar, incorporar entrenamiento con pesas para aumentar la fuerza y resistencia con el tiempo y realizar ejercicios al aire libre. Además, impulsa a sus clientes a correr en sierras o montañas, hacer kayak y practicar paddle surf.

El multimillonario está enfocado en los viajes espaciales que serán el futuro del transporte a la Luna y Marte (REUTERS/Katherine Taylor/File Photo)

Dieta rica en proteínas

Respecto a su alimentación, Bezos consume una dieta rica en proteínas y grasas saludables. Inclusive tiene extraños hábitos como consumir pulpo mediterráneo en el desayuno, con papas, jamón y yogur de ajo verde. Okerson, su entrenador, defiende la dieta cetogénica, que se basa principalmente en grasas, proteínas moderadas y bajo consumo de carbohidratos, por lo que tendría sentido que Bezos adoptara una dieta similar.

Sin embargo, esto no siempre fue así. En 2017, Bezos admitió que su dieta era extremadamente perjudicial para la salud: solía comer un paquete entero de galletitas procesadas. “Nunca había leído una etiqueta nutricional en mi vida; comía lo que me gustaba”, reveló en ese momento. El empresario también es devoto de vez en cuando a la comida chatarra. En 2018, publicó una foto con los dedos manchados de una botana y escribió: “Sé que... pero Dios, amo los Cheetos”. Y en 2022, compartió una foto en la que aparecía comiendo una hamburguesa de McDonald’s, con el comentario: “Mi primer trabajo. ¡Aún la misma hamburguesa grande! ¡Feliz domingo!”.

Después de la cena, hay un ritual al que el hombre más rico del mundo nunca puede escapar: lavar los platos. “Estoy bastante convencido de que es lo más sexy que hago”, remarcó.

