Cazador de virus: cómo trabaja el reconocido virólogo que se hace llamar “el Forrest Gump del COVID”

Tan pronto como Edward Holmes vio los ojos oscuros de los perros mapaches mirándolo a través de los barrotes de la jaula de hierro, supo que tenía que capturar el momento. Era o ctubre de 2014. Holmes, biólogo de la Universidad de Sydney, había viajado a China para estudiar cientos de especies de animales en busca de nuevos tipos de virus .

En una visita a Wuhan, un centro comercial de 11 millones de personas, los científicos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de la ciudad lo llevaron al Mercado Mayorista de Mariscos de Huanan. En un puesto tras otro del espacio mal ventilado, vio animales salvajes vivos (serpientes, tejones, ratas almizcleras, pájaros) que se vendían como alimento. Pero fueron los perros mapaches los que le hicieron sacar su celular para capturar la realidad.

Como uno de los expertos mundiales en evolución de virus, Holmes tenía un conocimiento íntimo de cómo los virus pueden saltar de una especie a otra , a veces con consecuencias mortales. El brote de SARS de 2002 fue causado por un coronavirus de murciélago en China que infectó a algún tipo de mamífero salvaje antes de infectar a los humanos. Entre los principales sospechosos, está un animal intermedio: el perro mapache.

“N o se podría obtener un mejor ejemplo de libro de texto sobre la aparición de una enfermedad a punto de ocurrir ”, dijo Holmes, de 57 años, en una entrevista. El inglés hizo todo lo posible por no llamar la atención cuando tomó una foto de los perros mapaches, que parecen mapaches de patas largas pero están más estrechamente relacionados con los zorros. Luego tomó algunas fotos más de otros animales en sus propias jaulas. Cuando un vendedor comenzó a golpear a una de las criaturas, guardó su teléfono en el bolsillo y se escapó. O por lo menos así lo asegura un perfil del especialista que publicó The New York Times como parte de su especial Profiles in Science.

Las fotos se desvanecieron de su mente hasta el último día de 2019. Mientras navegaba por Twitter desde su casa en Sydney, se enteró de un brote alarmante en Wuhan: una neumonía similar al SARS con casos tempranos vinculados al mercado de Huanan . “Los perros mapaches”, pensó.

“Era una pandemia esperando a suceder, y luego sucedió”, dijo. A partir de ese día, se vio arrastrado a un torbellino de descubrimientos y controversias relacionados con los orígenes del virus , lo que lo hizo sentir como “el Forrest Gump de coronavirus”, bromeó.

Edward Holmes cree que los perros mapaches en el mercado podrían haber desencadenado la pandemia de coronavirus (crédito Eddie Holmes)

Él y un colega chino fueron los primeros en compartir el genoma del nuevo coronavirus con el mundo . Luego descubrió pistas cruciales sobre cómo el patógeno probablemente evolucionó a partir de coronavirus de murciélago.

Y en el polémico debate geopolítico sobre si el virus pudo haberse filtrado de un laboratorio de Wuhan, Holmes se ha convertido en uno de los defensores más firmes de una teoría opuesta: que el virus se derramó de un animal salvaje . Con colegas en los Estados Unidos, recientemente publicó pistas tentadoras de que los perros mapaches mantenidos en la misma jaula de hierro que fotografió en 2014 podrían haber desencadenado la pandemia.

La investigación de COVID-19 del especialista le ha valido elogios internacionales, incluido el premio de ciencia más importante de Australia. Pero también ha recibido afirmaciones de que su investigación había sido supervisada por el ejército chino, junto con una avalancha de ataques en las redes sociales e incluso amenazas de muerte. A pesar de todo, Holmes ha seguido publicando un torrente de estudios sobre el coronavirus. Sus colegas de toda la vida atribuyen su producción constante en tiempos inestables a una habilidad excepcional para formar grandes equipos científicos y una voluntad de sumergirse en debates controvertidos.

“Es el tipo correcto de persona con el tipo de mentalidad correcto, ya que puede tener la mente abierta, participar y pensar, y no ponerse a la defensiva”, dijo Pardis Sabeti, genetista del Instituto Broad del MIT y Harvard . Mientas tanto, el investigador, cardiólogo y genetista nortemericano, Eric Topol, actual editor en jefe de Medscape, apuntó en su cuenta de Twitter contra Holmes: “Se llama a sí mismo ‘el Forrest Gump del coronavirus’, y es todo menos eso”.

A la caza de virus

En el polémico debate geopolítico sobre si el virus pudo haberse filtrado de un laboratorio de Wuhan, Holmes se ha convertido en uno de los defensores más firmes de una teoría opuesta: que el virus se derramó de un animal salvaje (REUTERS)

Holmes estudió la evolución de los simios y los humanos, y luego se dedicó a los virus. Durante tres décadas, trabajando en Edimburgo, Oxford, Pensilvania y, finalmente, Sydney, Holmes ha publicado más de 600 artículos sobre la evolución de los virus, incluidos el VIH, la influenza y el ébola.

Cuando lo invitaron a la Universidad de Sydney, en 2012, aprovechó la oportunidad para acercarse a Asia, donde temía que el comercio de vida silvestre pudiera desencadenar una nueva pandemia. “Él va donde está el fuego”, aseveró Andrew Read, biólogo evolutivo de la Universidad Estatal de Pensilvania, que trabajaba con él en ese momento.

Mientras se preparaba para la mudanza, Holmes recibió un correo electrónico inesperado de un virólogo chino llamado Yong-Zhen Zhang, preguntándole si le gustaría estudiar virus con él en China. Su colaboración se expandió rápidamente a una búsqueda radical de nuevos virus en cientos de especies de animales. Estudiaron las arañas arrancadas de las paredes de las cabañas y los peces extraídos del Mar de China Meridional.

Finalmente, encontraron más de 2000 especies de virus nuevas para la ciencia, con muchas sorpresas entre ellas. Los científicos solían pensar que los virus de la influenza infectaban principalmente a las aves, por ejemplo, que luego podrían transmitirlos a los mamíferos como nosotros. Pero Holmes y Zhang descubrieron que los peces y las ranas también contraen la gripe . “Eso ha sido bastante revelador”, remarcó Andrew Rambaut, biólogo evolutivo de la Universidad de Edimburgo que no participó en las encuestas. “La diversidad de virus que existen es enorme”.

En uno de sus viajes de reconocimiento en 2014, los dos expertos se asociaron con científicos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Wuhan para estudiar animales en la provincia circundante de Hubei. Los científicos de los CDC los llevaron al mercado de Huanan para ver un caso preocupante de comercio de vida silvestre. Después de la visita, Holmes esperaba que él y sus colegas pudieran usar las técnicas de secuenciación genética que habían desarrollado para sus encuestas de animales para buscar virus en los animales del mercado. Pero sus colegas estaban más interesados en buscar virus en personas enfermas.

Así fue que junto a Zhang comenzó a trabajar con médicos en el Hospital Central de Wuhan, buscando ARN viral en muestras de líquido pulmonar de personas con neumonía. Debido a esta colaboración, fue nombrado profesor invitado del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades de 2014 a 2020. El mes pasado, Holmes y sus colegas publicaron su primer informe sobre el proyecto, basado en muestras de 408 pacientes recolectados en 2016 y 2017. Resultó que muchos estaban enfermos con más de un virus y algunos también estaban infectados con bacterias u hongos. Los investigadores incluso vieron evidencia de un brote oculto: seis pacientes estaban infectados con enterovirus genéticamente idénticos. Los investigadores también continuaron estudiando la virósfera, examinando el suelo, los sedimentos y las heces de animales de toda China. Pero a fines de diciembre de 2019, ese trabajo se detuvo.

La llegada del COVID-19

Zhang y Holmes fueron quienes ensamblaron el genoma del SARS-CoV-2. Si bien Otros equipos científicos en China también habían secuenciado el virus, ninguno lo hizo público, porque el gobierno chino había prohibido a los científicos publicar información al respecto (Getty Images)

Cuando el doctor Zhang se enteró de una nueva neumonía en Wuhan, pidió a sus colegas del Hospital Central de Wuhan que le enviaran líquido pulmonar de un paciente. Llegó el 3 de enero y utilizó las técnicas que él y Holmes habían perfeccionado para buscar virus. Dos días después, su equipo había ensamblado el genoma de un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Otros equipos científicos en China también habían secuenciado el virus. Pero ninguno lo hizo público, porque el gobierno chino había prohibido a los científicos publicar información al respecto.

Zhang y Holmes comenzaron a escribir un artículo sobre el genoma, que luego aparecería en la revista Nature. Zhang se burló de la prohibición y subió el genoma del virus a una base de datos pública alojada en los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, pero la misma requiere una larga revisión por lo que pasaron días sin que la información se publicara en línea. Holmes instó a su colaborador a encontrar otra forma de compartir el genoma con el mundo. “Parecía que tenía que suceder”, aseguró.

El 10 de enero acordaron compartirlo en un foro para virólogos y Holmes lo puso en línea. Esa decisión fue un punto de inflexión, según Jason McLellan, biólogo estructural de la Universidad de Texas en Austin, que trabajó en la tecnología de ARNm que impulsa la vacuna Moderna. Solo con esa secuencia genética podrían los investigadores comenzar a trabajar en pruebas, medicamentos y vacunas. Hasta entonces, según McLellan, los científicos como él eran como corredores en sus bloques de salida, esperando el pistoletazo de salida. “Se disparó en el momento en que Edward y Yong-Zhen publicaron la secuencia del genoma”, remarcó. “Inmediatamente, Twitter se llenó de entusiasmo, se intercambiaron correos electrónicos y comenzó la carrera”.

Pero según los informes de los medios chinos, Zhang pagó un precio por desafiar la prohibición de información de su país. Al día siguiente de que se pusiera en marcha la secuencia del genoma, se ordenó el cierre de su laboratorio en el Centro Clínico de Salud Pública de Shanghái para “rectificarlo“ . Más tarde, Zhang le insistió a un reportero de Nature que la medida no era un castigo y que su laboratorio reabrió más tarde. Las solicitudes por correo electrónico al experto para comentar la historia de The New York Times quedaron sin respuesta. Y Holmes se negó a comentar sobre la situación actual del doctor Zhang.

Holmes ayudó a los investigadores de la Universidad de Hong Kong a analizar un coronavirus, encontrado en un pangolín, que estaba estrechamente relacionado con el SARS-CoV-2. El virus se parecía especialmente en su proteína de superficie, llamada pico, que el virus usa para ingresar a las células (Europa Press)

Después de secuenciar el genoma del coronavirus, Holmes se quedó perplejo al ver algunos fragmentos de material genético que parecían haber sido colocados allí mediante ingeniería genética . En una conferencia telefónica el 1 de febrero de 2020, el científico compartió sus preocupaciones con otros expertos en virus, incluido el doctor Francis Collins, director de los NIH, y Anthony S. Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de los EEUU. Otros científicos explicaron en la llamada que esas características del genoma podrían haberse producido fácilmente a través de la evolución natural de los virus.

Poco después, Holmes ayudó a los investigadores de la Universidad de Hong Kong a analizar un coronavirus, encontrado en un pangolín , que estaba estrechamente relacionado con el SARS-CoV-2. El virus se parecía especialmente en su proteína de superficie, llamada pico, que el virus usa para ingresar a las células. Encontrar una firma biológica tan distinta en un virus de un animal salvaje fortaleció la confianza del experto de que el SARS-CoV-2 no era producto de la ingeniería genética . “De repente, lo que parece extraño es claramente natural”, subrayó.

Holmes y sus colegas expusieron algunos de estos hallazgos en una carta publicada en marzo de 2020. Ese mismo mes, publicó algunas de sus fotos de animales enjaulados en el mercado de Huanan en un comentario que escribió con el doctor Zhang, sugiriendo que podría haber sido el sitio de un derrame animal. Pero la idea de que el virus había sido diseñado en un laboratorio siguió ganando terreno, y el virólogo fue atacado por su trabajo con científicos chinos.

En mayo de 2020, The Daily Telegraph, un periódico australiano, lo vinculó con el ejército chino con un artículo titulado “Cómo el Ejército Rojo supervisó la investigación del coronavirus”. El periódico basó su afirmación en el hecho de que dos científicos involucrados en el estudio del pangolín tenían afiliaciones secundarias con un laboratorio militar chino. Holmes, quien dijo que nunca conoció a los científicos, señaló que habían ayudado a secuenciar el ARN del tejido de pangolín.

La Universidad de Sydney respondió en nombre del especialista con una declaración: “Defendemos firmemente el derecho de nuestros investigadores a colaborar con científicos de todo el mundo de acuerdo con todas las leyes y directrices gubernamentales australianas pertinentes”. La universidad señaló que la investigación del experto fue financiada en su totalidad por subvenciones australianas.

A fines de 2020, la Organización Mundial de la Salud organizó un viaje de un grupo de expertos a China para investigar el origen del nuevo coronavirus. Holmes les envió sus fotos de mercado de 2014, pero nunca llegaron al informe de la OMS. “Algunos miembros de la delegación china sugirieron que yo podría haber fabricado esas imágenes”, advirtió Holmes (Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance y uno de los investigadores del informe de la OMS, corroboró este relato: los investigadores chinos dijeron que las fotos “no eran verificables y podrían haber sido falsificadas”, dijo Daszak).

Prevención de derrames futuros

Holmes argumenta que hay evidencia más que suficiente de que los mercados de animales podrían provocar otra pandemia (AFP)

En informes publicados el mes pasado, Holmes y más de 30 colaboradores analizaron los primeros casos de COVID-19, descubrieron que se agrupaban en el mercado y examinaron las mutaciones en las primeras muestras de coronavirus. Chris Newman, biólogo de vida silvestre de la Universidad de Oxford y coautor de uno de los estudios, dijo que sus colegas chinos vieron varios mamíferos salvajes a la venta en el mercado de Huanan a fines de 2019. Cualquiera de ellos podría haber sido responsable de la pandemia, según el experto. “Aún no se puede probar a los perros mapaches, pero ciertamente son sospechosos”, dijo.

Algunos críticos han cuestionado qué tan seguros pueden estar el doctor Holmes y sus colegas de que un animal de Huanan fue el culpable. Aunque muchos de los primeros casos del nuevo coronavirus estaban vinculados al mercado, es posible que otros casos de neumonía aún no hayan sido reconocidos como casos tempranos de COVID-19. “Todavía sabemos muy poco sobre los primeros casos, y es probable que haya casos adicionales que no conozcamos, para sacar conclusiones finales”, detalló Filippa Lentzos, experta en bioseguridad en King’s College London. “Sigo abierta tanto a los efectos indirectos naturales como a los orígenes relacionados con la investigación”.

Otro problema: si los animales infectados realmente iniciaron la pandemia, nunca serán encontrados. En enero de 2020, cuando los investigadores del CDC chino llegaron al mercado para investigar, todos los animales se habían ido. Pero Holmes argumenta que hay evidencia más que suficiente de que los mercados de animales podrían provocar otra pandemia. El mes pasado, él y sus colegas chinos publicaron un estudio de 18 especies de animales que a menudo se venden en los mercados, obteniéndolas en la naturaleza o en granjas de cría. “Estaban absolutamente llenos de virus”, aseguró.

Salieron a la luz más de 100 virus que infectan a los vertebrados, incluidos varios patógenos humanos potenciales. Y algunos de estos virus habían saltado recientemente la barrera de las especies: la gripe aviar que infecta a los tejones, los coronavirus caninos que infectan a los perros mapaches. Algunos de los animales también estaban enfermos con virus humanos.

La forma más sencilla de reducir las probabilidades de futuras pandemias, argumentó , es llevar a cabo estudios como este en la interfaz entre los humanos y la vida silvestre . Su propia experiencia al descubrir nuevos virus lo ha convencido de que no tiene sentido tratar de catalogar todas las amenazas potenciales en la vida silvestre. “Nunca podrías probar todos los virus que existen y luego determinar cuál de ellos puede infectar a los humanos. No creo que eso sea viable”, aseveró.

