Qué impacto tiene la variante Ómicron en los niños y adolescentes

La mayoría de los niños que padecieron coronavirus por la variante Ómicron, lo transitaron en forma leve (Getty Images)

En noviembre pasado la Red de Vigilancia Genómica de Sudáfrica (NGS-SA) anunció una nueva variante del SARS-CoV-2, que se detectó por primera vez en una muestra recolectada el 9 de ese mes; esta variante fue posteriormente designada por el Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Evolución del SARS-CoV-2 como Ómicron (B.1.1.529). Este anuncio de la NGS-SA coincidió con un aumento notable de nuevas infecciones por SARS-CoV-2 en la provincia de Gauteng en Sudáfrica, lo que presagió el comienzo de la cuarta ola de la epidemia en el país.

El genoma del virus de la variante Ómicron difiere sustancialmente de la variante Delta que dominó la tercera ola de COVID-19 en Sudáfrica. La secuencia genómica viral de Ómicron incluye de 26 a 32 cambios de proteína de punta y de 45 a 52 modificaciones de aminoácidos en total en comparación con la cepa original , lo que genera preocupación en todo el mundo con respecto a la posible evasión inmune.

Características clínicas y perfiles de enfermedad de casos pediátricos (de 0 a 19 años) de COVID-19 en Sudáfrica en las tres primeras oleadas de la epidemia, es decir, entre junio y septiembre de 2020 (primera oleada); noviembre de 2020 y febrero de 2021 (segunda ola; predominio de la variante beta [B.1.351]); y junio y octubre de 2021 (tercera ola; predominio de la variante delta), han sido muy similares a las descripciones en la literatura internacional, que van desde asintomáticos hasta enfermedad leve a moderada en la mayoría de los niños.

Ómicron surgió en noviembre de 2021 y se expandió a todo el mundo (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Por lo tanto, un aumento en las admisiones pediátricas al hospital a partir de mediados de noviembre de 2021, en el distrito de Tshwane (una localización urbana en la provincia de Gauteng) fue motivo de gran preocupación. Al 2020, el distrito tenía nueve hospitales generales del sector público que atienden a la población, de los cuales se estima que el 73% no están asegurados. Adicionalmente, la población asegurada tiene acceso a redes de hospitales privados dentro del distrito.

En este marco, Sudáfrica informó un aumento notable en los casos de COVID-19 desde mediados de noviembre de 2021 en adelante, comenzando en el distrito de Tshwane, que coincidió con la rápida propagación comunitaria de la variante Ómicron (B.1.1.529) del SARS-CoV-2. Este aumento de la tasa de infección coincidió con un rápido incremento de los ingresos hospitalarios pediátricos.

El estudio Tshwane Maternal-Child COVID-19 es un análisis observacional multicéntrico en el que un equipo liderado por Mphailele Tshukudu, del Departamento de Salud de Gauteng en Pretoria, abstrajo las manifestaciones clínicas y los resultados de pacientes pediátricos que habían dado positivo por SARS-CoV-2 y fueron ingresados en el hospital, datos que se publican en The Lancet. “ Utilizamos cinco fuentes de datos -explica la especialista-: listas de líneas de COVID-19; datos recopilados de pruebas; datos de secuenciación genómica; vigilancia de hospitalización por COVID-19; y datos clínicos de hospitalizaciones asociadas con COVID-19 en el sector público entre niños de 13 años o menos”.

La vacunación en los más pequeños fue clave para no observar muchos casos graves (GCBA)

Un análisis más detallado de la incidencia de admisiones hospitalarias asociadas con COVID-19 mostró que, aunque en las tres primeras oleadas las admisiones pediátricas se rezagaron respecto a las admisiones de adultos, este patrón se revirtió en la cuarta oleada, particularmente en el grupo de edad de 0 a 4 años. “También encontramos que la incidencia de ingresos hospitalarios entre los niños de 10 a 19 años fue menor que entre los de 0 a 9 años, a pesar del mayor número correspondiente de casos de COVID-19 entre este grupo de edad que entre los grupos de edad más jóvenes”, confirma la especialista.

El equipo de trabajo encontró un rápido aumento en la positividad del SARS-CoV-2 y las hospitalizaciones asociadas a la COVID-19 entre niños y adolescentes de 19 años o menos en el distrito de Tshwane, Sudáfrica, “vinculado con el desplazamiento acelerado de la variante delta por Ómicron y una alta transmisión comunitaria de mediados de noviembre de 2021 en adelante”, indicaron en el documento.

La variante Ómicron se ha asociado con una menor neutralización de anticuerpos, una mayor infectividad y una menor efectividad de la vacunación que la variante delta y un mayor riesgo de reinfección, como ha observado el South African COVID-19 Modeling Consortium a través de su explorador de epidemias.

Las variantes de preocupación del coronavirus (Gettyimages)

La población pediátrica sudafricana en gran parte no está vacunada contra COVID-19, y solo los mayores de 12 años son elegibles para la vacunación a partir de octubre de 2021. Al comienzo del brote de la variante Ómicron en el distrito de Tshwane, el 32% de los adultos en el distrito había recibido vacunación parcial y el 27% había recibido vacuna completa.

Durante el período de estudio, no se administraron refuerzos después de la vacunación primaria en Sudáfrica. “Intentamos determinar el estado de vacunación de los padres o tutores de los niños en nuestro estudio -indica la científica-, pero desafortunadamente esto no estaba bien documentado en las notas clínicas y los datos de vacunación a nivel individual del sistema electrónico nacional de datos de vacunación. Aunque en nuestro análisis muchos padres y tutores de niños decían no estar vacunados, aunque podrían haber estado parcialmente protegidos a través de una infección previa”.

La hipótesis de los especialistas se basa en que la alta infectividad de la variante Ómicron, con su breve tiempo de duplicación y alta evasión inmunológica, la ausencia de disponibilidad de vacunas para niños y una mayor tasa de infección previa y, por lo tanto, una mayor inmunidad natural en adultos que en los niños, junto con el hecho de que los niños usan mascarillas con menos frecuencia que los adultos, podría explicar el aumento inusual de infecciones y hospitalizaciones asociadas.

Los cuadros clínicos graves son controlados y monitoreados por expertos (REUTERS/Kirill Braga)

Las regulaciones de confinamiento por COVID-19, incluidos los niveles variables de cierres intermitentes de escuelas y preescolares durante los últimos 18 meses , también podrían haber restringido la exposición de los niños y su inmunidad natural a enfermedades infantiles comunes.

El cuadro clínico de los niños hospitalizados debido a la COVID-19, según describen los investigadores, fue variado y se superpuso con otras enfermedades infantiles, pero su hallazgo más importante fue que el 92 % de los niños con datos disponibles solo necesitaban atención estándar en la sala, 5% necesitaron cuidados intensivos o ventilación y cuatro 3% necesitaron cuidados intensivos. El 74% de los niños habían sido dados de alta en el momento del bloqueo de la base de datos. La gravedad de la enfermedad fue en su mayoría de leve a moderada, con pocos niños (20 %) que necesitaron oxigenoterapia y solo un niño con comorbilidades fue ventilado por presunta neumonía por COVID-19.

“Aunque nuestros hallazgos hasta la fecha no sugieren una mayor gravedad de la enfermedad de COVID-19 entre los niños ingresados en el hospital durante esta cuarta ola de la epidemia, se necesita más seguimiento. De manera alentadora, una gran proporción de los diagnósticos de COVID-19 fueron incidentales y la mayoría de los niños tenían una enfermedad de leve a moderada”, concluye la especialista.

