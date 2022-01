Taiwán rechazó reducir de 10 a 5 días el período de aislamiento por COVID-19 recomendado por EEUU

Dos mujeres en Taipei, Taiwán, se toman una foto con un árbol de Navidad detrás, en plena pandemia por COVID-19 (REUTERS/I-Hwa Cheng)

En plena ola de contagios por COVID-19 en Estados Unidos ( ayer se reportaron 443.677 infectados ), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), anunciaron un recorte de 10 a 5 días en los períodos de aislamiento recomendados a quienes se contagian COVID-19.

Las autoridades sanitarias norteamericanas t ambién disminuyeron el tiempo de ailamiento para las personas que estuvieron en contacto cercano con un infectado , e indicaron que las directrices se alinean con la creciente evidencia de que las personas contagiadas con coronavirus son más infecciosas en los dos días previos a que presentan los síntomas, y en los tres días posteriores.

Tres días después, el Centro de Comando Central de Epidemias (CECC) de Taiwán afirmó que no seguirá las pautas de los CDC de EEUU sobre cuarentenas abreviadas porque se ha encontrado que algunos casos importados de Ómicron son infecciosos hasta 12 días después de dar positivo.

People wearing masks to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) wait at a bus stop, in Taipei, Taiwan, November 30, 2021. REUTERS/I-Hwa Cheng

Durante una conferencia de prensa, Philip Lo, subdirector de la división de respuesta médica de la CECC, comunicó que se habían detectado un total de 59 casos importados de Ómicron en Taiwán y que de estos casos, 55 fueron infecciones irruptivas, tres habían recibido una dosis de una vacuna y uno no había sido vacunado. Así, más del 80% de estos casos se detectaron en personas que arribaban a Taiwán, mientras que el resto dio positivo dentro de los seis días posteriores a la entrada al país.

El director de la CECC, Chen Shih-chung, recalcó que los primeros siete días tras la entrada de personas al país son una línea de defensa muy importante y que en la actualidad, parece que el período de incubación de la variante Ómicron es relativamente corto. Por ello, advirtió que si aparece una infección masiva en un centro de cuarentena o en un hotel de prevención de epidemias y no se detecta a tiempo, la misma podría extenderse rápidamente a la comunidad. “Si ocurriera la transmisión comunitaria, sería una tarea abrumadora contenerla y el riesgo para la sociedad aumentaría sustancialmente”, dijo Chen.

Y concretamente respecto de la decisión tomada por los CDC, el doctor Lo precisó que se han rastreado 23 casos de Ómicron importados durante más de 5 días. Lo afirmó que después de las discusiones con un panel de expertos del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) del Ministerio de Salud y Bienestar, la conclusión fue que si las estadías en cuarentena se reducían a cinco días, aún podría haber riesgo de infección e impacto en seguridad comunitaria. Por lo tanto, los expertos aconsejaron que Taiwán no siga la guía de los EEUU y que continúe manteniendo las regulaciones de las cuarentena actuales.

Un oficial de seguridad controla la temperatura a una persona antes de entrar a un shopping (REUTERS/I-Hwa Cheng)

Explicó que el estándar actual para liberar un caso de COVID del aislamiento es 10 días después del inicio de los síntomas .

Las primeras investigaciones dejan entrever que Ómicron podría provocar una enfermedad menos grave que las variantes previas del coronavirus. Pero el número tan grande de personas que se están infectando —y que por lo tanto tienen que aislarse o guardar cuarentena— amenaza la capacidad operativa de hospitales, aerolíneas y otros negocios, señalan los expertos.

Rochelle Walensky, directora de los CDC estadounidenses, dijo que el país está a punto de ver muchos casos de la Ómicron. “No todos esos casos van a ser graves. De hecho, muchos van a ser asintomáticos”, le dijo a The Associated Press el lunes. “ Queremos asegurarnos de que exista un mecanismo por el cual podamos mantener a la sociedad funcionando de forma segura al tiempo que seguimos las recomendaciones científicas”.

Un estudio reciente publicado en The New England Journal of Medicine publicado el 23 de diciembre encontró que los receptores de la vacuna infectados con COVID “pueden eliminar la infección más rápidamente que las personas no vacunadas”. Cuando se le pidió que comentara sobre este estudio, Lo explicó que la investigación se había llevado a cabo en sujetos infectados con las variantes Alfa y Delta y que aún está por verse la eficacia de la vacuna con la cepa Ómicron.

