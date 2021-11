Quién es y qué hace Pahola, la primera trabajadora social digital del mundo

Pahola es la primera trabajadora de salud digital del mundo lanzada por la Organización Panamericana de la Salud para ayudar con los problemas del consumo de alcohol (OPS)

Si uno quiere dejar la bebida, Pahola puede ser la solución . La primera trabajadora de salud digital del mundo lanzada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) está lista para ayudar a todos a reducir el consumo de alcohol y los problemas que este acto origina.

Pahola es una mujer digital especializada en alcohol y salud de cabello ensortijado y sonrisa risueña ideada por la OPS gracias a la inteligencia artificial, que busca combatir el creciente consumo nocivo de alcohol en el continente americano.

A través del celular, tablet o computadora, cualquier persona puede charlar con ella en español, portugués o inglés, y si lo prefiere escribirle, “porque a veces la máquina puede no entender el acento”, declaró Maristela Monteiro, experta en consumo de alcohol de la OPS. La especialista digital propone al usuario que responda a un cuestionario, para conocer su origen, edad, cuánto alcohol consume, pero “es totalmente anónimo y confidencial, no se guardan los datos”, asegura Monteiro. Después propone hacer un test para que la persona que consulta caiga en la cuenta de cuánto alcohol bebe.

Cifras de la OPS sobre el problema del consumo de alcohol en las Américas (OPS)

El consumo de alcohol se cobra un alto precio en las Américas, con unos 379.000 muertos al año de forma directa o indirecta, según datos de la OPS. De acuerdo con la OPS, entre el 8% y el 10% de la población mayor de 18 años de las Américas padece un trastorno por consumo de alcohol, definido como uso nocivo del alcohol o dependencia de éste. Pero alrededor del 80% de las personas que necesitan tratamiento no lo reciben porque los servicios están poco desarrollados o no están disponibles. Además, durante la pandemia de COVID-19, ese tipo de atención disminuyó o se suspendió, mientras que el consumo de alcohol aumentó en varios países, favorecido por las ventas en línea y las entregas a domicilio.

“El alcohol es el principal factor de riesgo de mortalidad prematura y discapacidad entre las personas de entre 15 y 49 años”, afirmó el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un mensaje de video durante el lanzamiento de Pahola. “Las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, son poderosas herramientas para ampliar el acceso a la información y la atención, y esperamos que Pahola tenga mucho éxito en América y en todo el mundo”, dijo el doctor Adhanom Ghebreyesus.

El consumo regular de alcohol también aumenta el riesgo de cirrosis hepática y algunas formas de cáncer y enfermedades cardiovasculares, añade la organización. Si la persona decide reducir el consumo de alcohol, Pahola puede ayudarle a crear un plan que incluya la identificación de los factores desencadenantes y la manera de afrontarlos, sostiene la OPS, pero no sustituye a un experto.

Empática y trilingüe

A través del celular, tablet o computadora, cualquier persona puede charlar con ella en español, portugués o inglés, y si lo prefiere escribirle (OPS)

Pahola habla español, inglés y portugués. Es empática y libre de juicios, y que puede proporcionar información general sobre los riesgos del consumo de alcohol y comunicarse de forma interactiva y confidencial con las personas. La trabajadora digital es capaz de ayudar a evaluar los riesgos relacionados con el alcohol de los usuarios mediante una serie de preguntas y, si las personas deciden reducir el consumo, Pahola puede asistirles en el trazo de un plan que incluya la identificación de los factores desencadenantes y la manera de afrontarlos. También puede referir a las personas a servicios de tratamiento del alcoholismo.

El doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS señaló que el objetivo es ayudar a las personas a comprender mejor los daños causados por el consumo de alcohol, aumentar el acceso a información confiable, facilitar la autoevaluación de los riesgos relacionados con el consumo de alcohol y tomar medidas concretas para disminuirlo.

“Pahola no reemplaza el contacto directo con los profesionales de la salud, pero puede respaldar los servicios disponibles y alentar a la ente a buscar la ayuda que necesite”, explicó Barbosa. Ella propone fijar un límite de consumo y recomienda escribirlo. Después sugiere buscar apoyo, familiar o de un grupo, premiarse con algo que no sea alcohol cuando se vayan consiguiendo resultados y anotar cuánto se consume.

Una pareja brinda en un restaurante, en plena pandemia por COVID-19. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

“Si la persona está en riesgo ella la remite a una organización y si existe la sospecha de que no se siente bien al dejar de consumir debido a la abstinencia, también”, afirma Monteiro. Pahola está programada para motivar a las personas, ya que se basa en los principios de la entrevista motivacional. Hace bromas e interactúa. Si le dicen que es muy hermosa, ella contesta que se debe a que no bebe y eso le permite tener un cutis envidiable. “El no consumir es lo más saludable pero consumir menos también te puede ayudar. Tú decides cuánto”, dice Pahola pestañeando.

Según el doctor Anselm Hennis, director de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la OPS, Pahola puede aumentar la educación sobre el alcohol “en entornos donde simplemente no tenemos suficientes profesionales de la salud para proporcionar información y apoyo gratuitos o de bajo costo”. Fue creada en colaboración con la empresa de animación Soul Machines y el socio creativo de la OPS, Rooftop, y es la segunda persona digital diseñada para combatir los problemas de salud prevenibles, después de Florence, lanzada en 2020 por la OMS para dejar de fumar.

La nueva herramienta es un complemento a otras medidas de la OPS para disminuir el consumo de riesgo en la región, entre las que se cuentan la asistencia a los países para reforzar las políticas públicas como el establecimiento efectivo de impuestos sobre el alcohol, las restricciones integrales a la venta y comercialización de alcohol y la mejora de los tratamientos.

