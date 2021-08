¿Qué dijo Anthony Fauci sobre el mandato de las vacunas contra el COVID-19 para niños en edad escolar?

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés) dijo que exigir la vacunación de los estudiantes no es algo extraño en Estados Unidos (REUTERS)

Los casos e infecciones de COVID-19 han aumentado, incluso entre los niños, a medida que se propaga la variante Delta más transmisible. Si bien las vacunas COVID-19 han hecho un trabajo extraordinario para acabar con las enfermedades y la muerte, los no vacunados están asumiendo las mayores dificultades, especialmente en Estados Unidos, que tiene una población que incluye a unos 50 millones de niños menores de 12 años y son aquellos a quienes todavía no se les ha aceptado aplicar la inyección. En EEUU, los casos pediátricos de COVID-19 se están disparando junto con los casos entre los adultos no vacunados.

Si bien los niños permanecen, como lo han estado durante toda la pandemia, con un riesgo mucho menor de enfermarse gravemente con el coronavirus, especialmente en comparación con los adultos no vacunados, las hospitalizaciones de niños en el país norteamericano han alcanzado ahora un máximo histórico pandémico. Con tantos niños que no pueden acceder a las vacunas y su salud depende de quienes los rodean, los padres y tutores ahora deben navegar por la realidad de que Delta representa un peligro más grave para todos, lo que significa que también es un peligro más grave para los niños.

En esta línea, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés), aseguró que los mandatos de vacunas para los niños en edad escolares son para él una “buena idea”.

El principal asesor médico de la Casa Blanca dijo que exigir la vacunación de los estudiantes no es algo extraño en Estados Unidos. “Esto no es algo nuevo”, manifestó en diálogo con Jake Tapper en el programa “State of the Union” de CNN. “Ya existen este tipo de mandatos en las escuelas, particularmente en las escuelas públicas. Lo hemos hecho durante décadas y décadas requiriendo vacunas para la poliomielitis, el sarampión, las paperas, la rubéola o la hepatitis“, subrayó.

Los casos e infecciones de COVID-19 han aumentado, incluso entre los niños, a medida que se propaga la variante Delta más transmisible

Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aún no ha aprobado ninguna vacuna COVID-19 para su uso en menores de 12 años. La vacuna de Pfizer recibió recientemente la aprobación total para su uso en mayores de 16 años. Mientras tanto, los Centros para el Control de Enfermedades recomendaron que los mayores de 12 años se vacunen para ayudar a detener la propagación del virus.

“Queremos seguir recopilando datos de seguridad dado que uno tiene siempre más cuidado con los niños. Las otras vacunas que están autorizadas lo están de 18 años en adelante, pero la buena noticia es que hay avances en solidificar esos datos de seguridad y también en reducir las edades en que se van a poder usar esas vacunas”, explicó a María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio, María Elena Bottazzi, codirectora del Centro para Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas.

Por su parte, el doctor Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, dijo a la NPR que se espera que Pfizer presente los resultados de ensayos clínicos para las personas de 5 a 11 años a la FDA el próximo mes. Sin embargo, aseguró que podrían pasar meses después de eso para aprobar el uso de emergencia de la vacuna para los niños. “Tengo que ser honesto, no veo que la aprobación para los niños, de 5 a 11 años, llegue mucho antes de fines de 2021”, manifestó Collins.

Tras resaltar que “hay estudios clínicos en edades menores de 12 años que se espera que antes de fin de año van a recibir autorización de uso”, Bottazzi sostuvo que en el presente momento de la pandemia, “la preocupación pasa especialmente por los niños”. Para ella, “otra cosa que trae optimismo es que no sólo se autoricen estas vacunas para menores de 12 sino que también van a llegar otras”. “A finales de octubre creo que vamos a contar con una vacuna basada en proteína recombinante sintética que tiene muy buen prospecto para uso pediátrico porque usa plataformas que ya están muy usadas en esos grupos etarios”, enfatizó la microbióloga, quien subrayó que en el mientras tanto, “hay que seguir teniendo prácticas integradas de cuidado”.

Podría haber hasta 100.000 nuevas muertes por COVID-19 en el país para fin de año, pero la situación, aunque es “completamente predecible”, también es “completamente prevenible”, dijo Fauci el domingo (REUTERS)

“No se equivoquen, la FDA actuará rápidamente en esto porque reconoce lo que está en juego. Es la salud de nuestros niños, y realmente no hay nada más importante que eso”, había adelantado el doctor Vivek Murthy, director general de Sanidad.

Es que evaluar las vacunas para niños menores de 12 años es ahora una prioridad para la la agencia del Gobierno de los Estados Unidos, según aseguró Murthy, quien agregó que es posible que las dosis estén disponibles para finales de 2021.

Podría haber hasta 100.000 nuevas muertes por COVID-19 en el país para fin de año, pero la situación, aunque es “completamente predecible”, también es “completamente prevenible”, dijo Fauci el domingo. Para el especialista, Estados Unidos tiene los “medios” para evitar el cumplimiento de la predicción, pero el problema son los 80 millones de personas en el país que no están vacunadas.

“Podríamos cambiar esto y hacerlo de manera eficiente y rápida si pudiéramos vacunar a esas personas”, destacó Fauci. “Es muy importante que la gente en esta crisis deje de lado cualquier diferencia ideológica y política y se vacune”.

Mientras tanto, la semana pasada, EEUU alcanzó un promedio diario de 100.000 hospitalizaciones por COVID-19, según un informe del New York Times que dijo que el aumento de casos solo rivaliza con el aumento del invierno pasado, cuando las vacunas no estaban disponibles.

