Los beneficios secretos del aburrimiento: ayuda a promover el bienestar y motiva a perseguir nuevas metas

Algunos expertos creen que el sentimiento es un fenómeno moderno, impulsado por la tecnología y una sobrecarga constante de estimulación sin sentido (EFE)

En 2014, psicólogos de la Universidad de Virginia llevaron a cabo un experimento sencillo para mostrar el poder de la mente humana. Colocaron personas en una habitación solos, sin distracciones durante aproximadamente 10 minutos. Quedaron a solas con sus pensamientos. Dadas las infinitas posibilidades que encierra nuestra imaginación, su objetivo era promover los placeres puros que podemos obtener con solo pensar.

“Pensamos que esto sería genial. La gente está tan ocupada que les daría la oportunidad de reducir la velocidad, sentarse en silencio y soñar despiertos durante unos minutos“, dijo Erin Westgate, una joven estudiante de posgrado en ese momento. “Así que comenzamos a ejecutar estos estudios y fueron un completo fracaso”.

Resulta que la gente lo odiaba. Encontraron la experiencia tan desagradable que muchos de ellos prefirieron el dolor físico a la incomodidad del aburrimiento. Cuando se les dio la oportunidad de autoadministrarse una descarga eléctrica leve con un botón, el 67 por ciento de los hombres y el 25 por ciento de las mujeres lo presionaron al menos una vez para ayudar a pasar el tiempo. Una persona particularmente miserable se sorprendió a sí misma 190 veces.

Estos resultados inesperados, y algo inquietantes, motivaron a Westgate a dedicar su carrera investigadora a la ciencia del aburrimiento. Se preguntó cómo un estado mundano, casi infantil, podía provocar un comportamiento tan sorprendentemente extremo.

“Las personas no solo están más dispuestas a hacerse daño cuando están aburridas. Un trabajo más reciente ha demostrado que están más dispuestos a lastimar a los demás y se comportan de manera sádica al reducir la paga de otros participantes o moler insectos en un molinillo de café, si se les da la opción“, dijo Westgate, ahora profesora asistente de psicología en la Universidad de Florida. “Es terrible.”

Los psicólogos como Westgate tienen la misión de desentrañar los misterios del aburrimiento, una experiencia humana poco estudiada pero universal, distinta de la apatía o la depresión.

Experiencia universal

Las primeras investigaciones a menudo descartaban el aburrimiento como algo temporal e intrascendente, pero trabajos recientes han establecido sus vínculos con enfermedades mentales, lesiones cerebrales traumáticas y comportamientos disfuncionales como la conducción imprudente y el abuso de sustancias

El aburrimiento es un estado emocional angustioso que combina sentimientos de inquietud y letargo, que surgen de situaciones que ya no son satisfactorias ni estimulantes. Las primeras investigaciones a menudo descartaban el aburrimiento como algo temporal e intrascendente, pero trabajos recientes han establecido sus vínculos con enfermedades mentales, lesiones cerebrales traumáticas y comportamientos disfuncionales como la conducción imprudente y el abuso de sustancias.

Algunos expertos creen que el sentimiento es un fenómeno moderno, impulsado por la tecnología y una sobrecarga constante de estimulación sin sentido. Pero la literatura histórica demuestra que incluso nuestros homólogos de la antigüedad tenían que soportar la carga del tedio.

El poeta y filósofo Lucrecio describió la difícil situación de los ricos romanos en su obra más famosa, Sobre la naturaleza de las cosas, mientras huye de casa de ciudad en casa de campo para escapar de una persistente sensación de insatisfacción. En el siglo IV, el teólogo Evagrius Ponticus advirtió a sus compañeros monjes sobre el “demonio del mediodía“, un sentimiento pasajero de agotamiento y apatía provocado por la monotonía de la vida.

Los primeros estudios científicos se centraron en el aburrimiento en el lugar de trabajo, especialmente en trabajos que implican tareas repetitivas. Un artículo de 1926 en The British Medical Journal sobre los efectos físicos y mentales de la industria moderna dice: “La monotonía y la fatiga son dos aspectos de un problema que afecta la felicidad y la salud de cientos de miles de trabajadores en nuestra civilización”. Los psicólogos industriales de esa época afirmaban que el aburrimiento llevaba a las personas a trabajar más lentamente, a charlar entre sí y a tener una tasa de producción reducida.

Investigaciones más recientes han explorado el aburrimiento como un rasgo inherente, conocido como propensión al aburrimiento, que tiene una gran cantidad de asociaciones negativas. Las personas que experimentan el aburrimiento con mayor frecuencia y con mayor intensidad tienen más probabilidades de abusar de las drogas y el alcohol, jugar compulsivamente, comer en exceso, abandonar la escuela, conducir de forma imprudente y sufrir ansiedad o depresión. Los estudios realizados durante la pandemia de coronavirus también encontraron que las personas con una alta propensión al aburrimiento tenían una mayor tendencia a romper las reglas del distanciamiento social.

“Hay una distinción entre los sentimientos de aburrimiento en el momento, lo que los psicólogos denominan ‘aburrimiento del estado’, que no es ni bueno ni malo”, dijo el psicólogo James Danckert de la Universidad de Waterloo. “Sin embargo, si tiene una alta propensión al aburrimiento, realmente no hay aspectos positivos que se puedan asociar con eso. No es bueno para su salud mental tener este tipo de sensación crónica de estar desconectado o desconectado del mundo“.

Experiencia aterradora

Cuando se experimenta ocasionalmente, el aburrimiento del estado tiene valor como señal de que algo debe cambiar (Getty Images)

Una experiencia personal desgarradora provocó la fascinación de Danckert por el aburrimiento cuando era adolescente en Australia.

Su hermano mayor, Paul, estrelló su automóvil contra un árbol, sufriendo una lesión cerebral traumática (LCT) bastante grave. Incluso cuando sus otras heridas comenzaron a sanar, algo en Paul había cambiado. De manera frustrante, ya no disfrutaba de tocar la batería y otras actividades que solía amar; para él, eran francamente aburridas.

Cuando Danckert se formó como neuropsicólogo clínico años más tarde, trató a varios hombres jóvenes que tenían un traumatismo craneoencefálico (TBI, por sus siglas en inglés) similar al de su hermano. Por curiosidad, les preguntó si experimentaban más aburrimiento ahora que antes del accidente. Todos y cada uno de los hombres dijeron que sí.

“Para mí, eso se suma a algo orgánico que ha cambiado en el cerebro, algo que hace que sea más difícil para estas personas interactuar de manera efectiva con el mundo”, dijo. “Estaba fascinado por eso y quería tratar de entenderlo más”.

En un estudio de 2013, Danckert descubrió que la conexión entre la lesión cerebral y el aburrimiento iba más allá de la mera evidencia anecdótica. Entrevistó a 52 pacientes que habían sufrido una lesión cerebral traumática leve, moderada o grave, y descubrió que la presencia y la gravedad del traumatismo craneoencefálico predecían niveles de propensión al aburrimiento.

El mecanismo exacto sigue sin estar claro, pero Danckert sospecha que podría tener algo que ver con el daño a un área del cerebro que ayuda a representar valor y recompensa. La corteza orbitofrontal, una parte del lóbulo frontal que se encuentra justo encima de las cuencas de los ojos, se ve comúnmente afectada en TBI y se sabe que es disfuncional en pacientes con depresión.

“Puede darse el caso de que, habiendo dañado esta área, las cosas simplemente no parezcan tener el mismo valor para los pacientes”, dijo Danckert. “Cuando las cosas pierden valor o significado, es muy probable que te aburras”.

No del todo mal

“En los seres humanos, los adolescentes son conocidos por decir que están aburridos todo el tiempo. Vemos lo mismo en los animales, donde los animales adolescentes asumen más riesgos y abandonan el grupo familiar“ (REUTERS)

Pero el aburrimiento no es del todo malo. Cuando se experimenta ocasionalmente, el aburrimiento del estado tiene valor como señal de que algo debe cambiar. Tiene el poder de motivarnos a perseguir nuevas metas cuando las antiguas ya no tienen sentido y, de esta manera, puede ayudar a promover el bienestar. Este tipo de exploración y aprendizaje impulsados por la monotonía se observa no solo en humanos sino también en animales.

“En los seres humanos, los adolescentes son conocidos por decir que están aburridos todo el tiempo. Vemos lo mismo en los animales, donde los animales adolescentes asumen más riesgos y abandonan el grupo familiar“, aseveró Charlotte Burn, profesora asociada de bienestar animal y ciencias del comportamiento en el Royal Veterinary College. “La capacidad de sentirse aburrido puede en realidad impulsar esos comportamientos útiles que permiten a un animal encontrar nuevos territorios y fuentes de alimento”.

Burn estudia el aburrimiento de los animales, o más bien, el comportamiento similar al aburrimiento, ya que no se ha establecido que las especies distintas de los humanos se aburran realmente. Recientemente, realizó un experimento con hurones de laboratorio, dándole a un grupo una hora de tiempo de juego durante tres días consecutivos en una habitación con una piscina de bolas, bolsas de papel y un ser humano con quien interactuar. Un grupo de control de hurones permaneció confinado en sus jaulas. El cuarto día, Burn y sus colegas observaron que los hurones que tenían tiempo de juego dormían profundamente mientras que el grupo de control pasaba más tiempo despierto con los ojos abiertos y chillando.

Otro trabajo ha encontrado que los animales mantenidos en ambientes estériles buscan la novedad, incluso en la forma de cosas que normalmente evitarían. Un estudio de 2012 sobre visones encontró que los animales mantenidos en jaulas empobrecidas eran más propensos a acercarse incluso a estímulos negativos como soplos de aire y orina de lince. También comieron más bocadillos y permanecieron despiertos pero inactivos durante períodos de tiempo más largos, como se sabe que hacen los humanos aburridos. Incluso se ha observado que los animales beben alcohol y toman anfetaminas, si se les da la oportunidad.

“Debido a que el cerebro depende de la estimulación para seguir funcionando y siendo efectivo, algunas de las sinapsis, los vínculos en su cerebro, pueden literalmente comenzar a romperse y volverse inactivas”, explicó Burn. “Los animales que se mantienen en entornos estériles tienen cerebros físicamente más ligeros y pequeños, y su capacidad de aprendizaje se ve muy afectada”.

Las consecuencias negativas

La investigación sobre prisioneros humanos en confinamiento solitario sugiere que el aburrimiento a largo plazo rápidamente se convierte en apatía, depresión, alteraciones cognitivas, alucinaciones y psicosis (Getty)

Estos resultados demuestran que el aburrimiento prolongado e ineludible tiene graves consecuencias negativas. La investigación sobre prisioneros humanos en confinamiento solitario sugiere que el aburrimiento a largo plazo rápidamente se convierte en apatía, depresión, alteraciones cognitivas, alucinaciones y psicosis. Los niveles de autolesión y suicidio, que ya son mucho más altos entre los presos que entre la población en general, aumentan aún más para las personas que se encuentran en aislamiento.

“Cuando piensas en el cautiverio de humanos o animales, les estás impidiendo tener la gama normal de experiencias que tendrían y que se relacionen de forma autónoma con el mundo”, advirtió Danckert. “El cerebro humano, y el cerebro de los mamíferos en general, siempre está buscando cambios y novedades. Cuando no podemos tener eso, las cosas se descarrilan“.

Pero las criaturas vivientes son resistentes, e incluso en cautiverio, se ha observado que animales como elefantes y pájaros usan herramientas cuando normalmente no lo hacen en la naturaleza, tal vez como una forma de entretenerse. En los humanos, el aburrimiento con moderación puede despertar la creatividad, la exploración y la búsqueda de significado. Mientras exista la oportunidad de actuar en consecuencia, el aburrimiento puede ser una fuerza positiva para el cambio que empuja a las personas a salir de su zona de confort.

SEGUIR LEYENDO: