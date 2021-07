Apenas un cuarto de dosis de la vacuna de Moderna podría provocar una gran respuesta inmune en el organismo

Patrón Bermúdez y Óscar Córdoba fustigaron a Edwin Cardona tras su desplante a Boca: “Las cosas han cambiado”

El ex defensor y actual integrante del Consejo de Fútbol y el ex arquero no ocultaron su malestar por la decisión del futbolista de Antioquia de quedarse en Medellín y perderse los duelos de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro