Por qué vamos hacia una crisis en la salud a largo plazo luego de la pandemia

Personas se abrazan en un bar en Londres, Reino Unido (REUTERS/Dylan Martínez)

La pandemia de COVID-19 se encuentra en su segundo año, pero los países solo están comenzando a lidiar con la duradera crisis de salud. En marzo, un consorcio del Reino Unido informó que 1 de cada 5 personas que fueron hospitalizadas por la enfermedad tenían una nueva discapacidad después del alta. Un gran estudio estadounidense encontró efectos similares tanto para las personas hospitalizadas como para las no hospitalizadas. Entre los adultos que no fueron hospitalizados, 1 de cada 10 presenta síntomas continuos 12 semanas después de una prueba positiva. Los servicios de tratamiento para las consecuencias a largo plazo del COVID-19 ya deben ser absorbidos con urgencia por los sistemas de salud y atención. Abordar esto requiere una imagen mucho más clara de la carga de la enfermedad que la que existe actualmente.

El seguimiento de los casos de enfermedades y las muertes tiene ventajas en una emergencia sanitaria: se cotejan fácilmente y, hasta cierto punto, las tendencias se pueden comparar entre países. Pero continuar con el uso de métricas tan simplificadas aumenta los riesgos de subestimar el verdadero impacto en la salud de una población. Enfoca las políticas y el discurso público en la prevención inmediata de muertes y en el impacto económico de las políticas de encierro, ignorando las discapacidades a largo plazo relacionadas con enfermedades que también afectarán el bienestar y la productividad.

Para abordar el impacto desigual de la pandemia, los investigadores también deben contar cómo COVID-19 contribuye a la mala salud y hacerlo de manera integral. Si los escasos recursos se asignan teniendo en cuenta únicamente el recuento de muertes, es posible que los países de ingresos bajos y medianos (PIBM) con poblaciones más jóvenes no reciban su parte justa. Esto podría ser devastador para los países que dependen de la productividad de las personas en edad de trabajar para el desarrollo económico. La elección de las métricas adecuadas también puede ayudar a identificar y abordar la inequidad dentro de los países. La evidencia de muchas naciones sugiere que los miembros de las comunidades étnicas minoritarias tienen más probabilidades de contraer COVID-19 y morir a causa de él, además de tener más probabilidades de morir a una edad menor de 4 años.

Afortunadamente, existen métricas de enfermedad. Informan gran parte de las políticas de salud, desde la detección y el tratamiento del cáncer hasta los intentos de erradicar la tuberculosis. Llamadas AVAD y AVAC (años de vida ajustados por discapacidad y años de vida ajustados por calidad), estas medidas capturan el impacto de la mala salud en el curso de vida de una persona, combinando los años de vida perdidos debido a la muerte prematura y los años vividos mientras se experimenta el consecuencias incapacitantes de la enfermedad.

Como economistas de la salud, utilizamos estas métricas para comprender la carga mundial de morbilidad. Nos ayudan a comparar los efectos de la prevención, el tratamiento y la acción social (como las iniciativas de educación o vivienda) para hacer frente a la pandemia del VIH, por ejemplo. En un estudio reciente, usamos estas métricas para estimar que una muerte por COVID-19 resulta en alrededor de 5 AVAC perdidos , en promedio. Anteriormente, hemos utilizado estimaciones similares para informar la política de vacunación contra COVID-19 en el Reino Unido.

Aquí ofrecemos una primera estimación muy aproximada, basada en suposiciones simples, que hasta el 30% de la carga de salud de COVID-19 podría deberse a una discapacidad inducida por COVID, no a la muerte. Es necesario hacer mucho más para mejorar esas estimaciones, de modo que se pueda actuar de manera eficaz. Para diseñar las políticas adecuadas ahora e invertir bien para hacer frente a COVID-19 (y otras pandemias) en el futuro, necesitamos utilizar métricas que engloben todas las consecuencias de una enfermedad.

Larga vista

La salud comprende nuestro bienestar social, mental y físico. Las instituciones globales y los gobiernos nacionales ya utilizan los AVAD y los AVAC para capturar esta comprensión holística de la carga de otras enfermedades a nivel mundial.

Un AVAD representa un año de vida saludable perdido debido a enfermedad, discapacidad o muerte prematura. Esta métrica ha sido desarrollada y utilizada ampliamente por el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington en Seattle. Este último produce estimaciones anuales de la carga mundial de morbilidad (véase, por ejemplo, la ref. 7).

Los AVAD suelen ser utilizados por los gobiernos en los países de ingresos bajos y medianos para establecer prioridades en sus sectores de salud. Una estimación de 2020 del Ministerio de Servicios de Salud de Pakistán encontró que el costo de un asistente calificado que pueda manejar el trabajo de parto y el parto en mujeres embarazadas de bajo riesgo es de solo US $ 2 por cada AVAD evitado, por ejemplo.

Un AVAC equivale a un año de perfecta salud. Esta medida la utilizan principalmente los países de ingresos altos (PIA), incluido Estados Unidos. Dicho esto, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio de los EE. UU. De 2010 prohibió el uso de AVAC después de ejercer presión . En muchos países, la métrica se utiliza a menudo para evaluar el valor de las nuevas tecnologías, como las pruebas de detección de poblaciones o las terapias celulares y génicas innovadoras.

Cada medida se calcula considerando el impacto general de diferentes tipos de enfermedades, como cáncer o diabetes, durante el curso de la vida. Aunque los métodos detallados para calcular los AVAC y los AVAD difieren, pueden considerarse funcionalmente equivalentes.

Por ejemplo, una persona con una extremidad fracturada podría recuperarse rápidamente si tiene veinte años. El mismo accidente podría dejar a una persona de 70 años con movilidad reducida por el resto de su vida. Se pierden más AVAC y se incurre en AVAD en el segundo caso. Asimismo, la carga de la infección por el VIH puede reducirse enormemente si los medicamentos eficaces permiten que una persona con el virus viva una vida plena.

La amplia gama de resultados de COVID-19 puede llevar a perfiles marcadamente diferentes. Un caso leve de la enfermedad en una persona que de otro modo estaría bien podría llevar a un ‘COVID prolongado’, una fuerte disminución de la salud general que puede resolverse después de meses o durar más de un año. Algunas personas con COVID-19 experimentan accidentes cerebrovasculares o se vuelven diabéticas. Las semanas de tratamiento en cuidados intensivos pueden significar que una persona nunca recupere su salud anterior debido a daños en el cerebro, el corazón o los pulmones, por ejemplo. Es necesario comprender mejor todos estos escenarios para que los investigadores puedan calcular la carga de enfermedades con confianza.

Cargas COVID-19

Para ilustrar cómo los AVAC y los AVAD pueden proporcionar una imagen más completa de COVID-19, intentamos una primera estimación aproximada de la carga de la enfermedad en dos países que tienen diferentes datos demográficos: Pakistán y el Reino Unido (consulte ‘Vida y salud perdidas’ ). La población de Pakistán, al igual que muchos PIBM, tiene una alta proporción de grupos de edad más jóvenes; el Reino Unido, al igual que otros países de alta calidad, no lo hace. Cabe señalar que nuestro bosquejo es solo ilustrativo, porque extrapolamos datos del Reino Unido sobre las tasas de personas hospitalizadas que necesitan atención a largo plazo. Las dos naciones tienen diferentes sistemas de salud, patrones preexistentes de comorbilidad, etc. y muchas personas que no están hospitalizadas con COVID-19 también experimentan efectos duraderos.

Calculamos que la carga de salud debido a la discapacidad inducida por COVID en todos los grupos de edad podría ser de alrededor del 30% en general. Llegamos a esta cifra bruta utilizando suposiciones modestas sobre la duración y la gravedad de la enfermedad relacionada con COVID-19 (consulte la información complementaria). Este número también asume una pérdida de 0.5 AVAD para un caso promedio de COVID prolongado, independientemente de la edad, e incluye los AVAD perdidos como resultado de las muertes por COVID-19, utilizando métodos estándar .

Este ejercicio insinúa cuánto del impacto en la salud a largo plazo podríamos estar perdiendo si contamos solo las muertes.

También podemos comparar los AVAD perdidos entre grupos de edad. La demografía en Pakistán podría imponer una mayor parte de la carga estimada de enfermedad a las personas en edad de trabajar. Se necesita más investigación para evaluar si este es el caso: las estadísticas de muerte, en particular, podrían estar subestimadas entre las personas mayores en muchos países.

También en el Reino Unido, contar las discapacidades de COVID ofrece una imagen diferente del impacto de la pandemia. El fuerte aumento de la tasa de mortalidad con la edad significa que las muertes dominan los AVAD perdidos para los muy ancianos. Pero la proporción de casos es mucho más plana en la población adulta. Las personas más jóvenes tienen muchas más probabilidades de enfermarse que de morir a causa del COVID-19. Las métricas que consideran la etapa de la vida y la enfermedad de una persona podrían cambiar fundamentalmente tanto la comprensión pública como la respuesta política al COVID-19.

Métricas para la política

Los AVAC y AVAD permiten a los gobiernos equilibrar los recursos entre cierres, cuarentena, distanciamiento social, ventilación, enmascaramiento, vacunación, pruebas, tratamiento y atención a largo plazo para COVID-19. Es crucial lograr estas compensaciones en los países de ingresos bajos y medianos como Pakistán, donde el erario público tiene solo US $ 15 por persona para gastar en salud, según datos del Banco Mundial. El precio de la vacuna COVID-19 es considerable. Se estima que el costo de administrar dos dosis de la vacuna COVID-19 en Pakistán es de $ 3.15 por persona, sin tener en cuenta el costo de las dosis mismas.

A medida que el mercado de vacunas y terapias COVID-19 se vuelve más concurrido, el uso de una métrica común para la carga de enfermedad y la evaluación del valor también será importante para los HIC. Parece evidente que las vacunas son una sabia inversión para las naciones ricas, dado el enorme precio que la pandemia supone para las economías. De hecho, por esta razón, creemos que podría ser rentable para los PIA vacunar a toda la población mundial, no solo a sus propios ciudadanos. Pero los países podrían tener que decidir, por ejemplo, si el cóctel de anticuerpos casirivimab e imdevimab es un uso sensato de los presupuestos de salud, ahora que están surgiendo datos sobre su eficacia potencial y antes de que se haya fijado un precio

Se estima que el 6% de la población mundial vive con dos o más afecciones (comorbilidades) que los ponen en alto riesgo de muerte o discapacidad por COVID-19 . Los AVAC y AVAD pueden ayudar a los gobiernos a comparar las intervenciones dirigidas a tales comorbilidades con las que abordan directamente el COVID-19. Por ejemplo, la gestión de enfermedades no transmisibles como la diabetes requiere aumentos sustanciales de la financiación a nivel mundial . Sin un análisis claro de estos factores, la presión para asignar recursos escasos a COVID-19 podría reducir la disponibilidad de servicios para enfermedades no transmisibles. Esto podría empeorar el bienestar general a largo plazo.

Las medidas mejoradas de la carga de morbilidad pueden ayudar a mapear el impacto del COVID-19 en las comunidades vulnerables. En los Estados Unidos, las personas negras, latinas e indígenas estadounidenses tienen aproximadamente tres veces más probabilidades de ser hospitalizadas con la enfermedad que las personas blancas o asiáticas no hispanas

También es probable que los resultados a más largo plazo se vean afectados por las disparidades de salud subyacentes y el acceso desigual a la atención y el tratamiento. Y para las personas sin una red de seguridad social, las enfermedades crónicas pueden llevarlas a la pobreza.

Las métricas que capturan cómo la mala salud, la discapacidad, el estigma y la pobreza interactúan con COVID-19 podrían resultar fundamentales en los esfuerzos por superar la enfermedad. Otras enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, suelen atrincherarse en comunidades que no pueden protegerse por completo contra los riesgos debido a las barreras sociales y económicas. En la actual epidemia mundial del VIH, los países que reconocieron y apoyaron la acción comunitaria para las personas vulnerables desde el principio pudieron prevenir una transmisión más amplia con el tiempo.

Próximos pasos

Siempre ha sido difícil evaluar la carga integral de la salud y la inequidad. Esto es particularmente difícil en entornos donde la vigilancia de enfermedades y los sistemas de información sanitaria son débiles. La pandemia de COVID-19 ha demostrado la importancia de estos sistemas y debería impulsar un esfuerzo global para mejorarlos.

Las naciones más pobres están muy por delante de las ricas en el uso de AVAD. La métrica ha resaltado los patrones emergentes del VIH en el sur de la India, por ejemplo, y ha ayudado a identificar los factores de riesgo detrás de ellos. También informan la planificación de la salud. Etiopía y Pakistán utilizaron recientemente AVAD para definir el paquete de servicios necesarios para implementar la atención médica universal en sus países.

Sobre la base de esta infraestructura, es probable que los AVAD globales atribuibles a COVID-19 aparezcan en las próximas estimaciones de carga de enfermedad de la OMS y el IHME. Deben ser las primeras evaluaciones integrales de la carga de salud relativa del COVID-19 a nivel mundial, que se publicarán en la segunda mitad de 2021. Podrían respaldar el cambio en la medición y la percepción que estamos destacando, pero es probable que sufran de escasez de datos, con estimaciones muy inciertas.

Estas lagunas de datos aparecen porque muchos países de ingresos bajos y medianos carecen de la infraestructura de informes necesaria para calcular los AVAC y los AVAD. Aparte de Sudáfrica, la mayoría de los países del África subsahariana no han podido contabilizar el exceso de muertes por COVID-19, por ejemplo, debido a sistemas de registro inadecuados. La ampliación de las pruebas sigue siendo una de las necesidades de salud pública más urgentes. Pero es un desafío para los gobiernos priorizar la recopilación de información cuando no pueden pagar los medicamentos esenciales. La comunidad científica y los HIC deberían incrementar la inversión en sistemas de información sanitaria para captar el uso de los servicios, la morbilidad y la mortalidad.

También se necesitan fondos de investigación para construir una imagen global de la enfermedad relacionada con COVID-19. Aún no se conoce la gama completa de síntomas y consecuencias. Estos también pueden depender del estado de salud subyacente de una persona y del acceso a la atención. Los estudios longitudinales, similares a los que se empiezan a reportar en el Reino Unido y otros HIC , deberían iniciarse a nivel mundial. Estos deben evaluar los efectos en la salud mental y los impactos económicos a largo plazo de vivir con enfermedades crónicas a raíz del COVID-19. Países como Sudáfrica, que desarrollaron infraestructura para rastrear poblaciones a lo largo del tiempo en busca de epidemias como el VIH, deberían liderar el camino.

Los datos sobre muertes y enfermedades en grupos vulnerables suelen ser los más difíciles de recopilar, en particular cuando el acceso a los servicios es deficiente. Pero puede hacerse. Kenia, por ejemplo, ya está realizando encuestas que potencialmente pueden alimentar modelos en tiempo real de transmisión e impacto de COVID-19 . Estos deben estar vinculados con estimaciones de carga de enfermedad.

Mientras contamos las devastadoras pérdidas de COVID-19 - de seres queridos, trabajos, comunidades, seguridad - también se debe contabilizar la pérdida duradera de salud. Sin las métricas adecuadas, podemos ver, comprender y responder solo a una fracción del problema.

