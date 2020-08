China rechazó productos congelados importados desde Sudamérica tras hallar coronavirus: cuál es el verdadero riesgo de contagiarse

Una cliente compra productos congelados en Beijing (Reuters)

Las autoridades chinas continúan tomando precauciones contra los productos congelados importados, medidas que han afectado a países sudamericanos, pero las explicaciones de los expertos señalan que estas decisiones podrían ser exageradas con respecto al riesgo de contagio de coronavirus.

Días atrás, el régimen anunció que encontró partículas del virus durante un control rutinario en alitas de pollo congeladas procedentes de Brasil y en envoltorios de gambas importadas desde Ecuador. Y este martes, la ciudad de Cantón suspendió la importación de carnes y mariscos congelados después de que tres empleados de una cadena de supermercados en la vecina metrópolis de Shenzhen dieran positivo por coronavirus.

No obstante, el virus encontrado en la comida ya está muerto y no representa riesgo de infección. Así lo explicó David Hui Shu-cheong, profesor de medicina respiratoria de la Universidad China de Hong Kong, consultado por el portal South China Morning Post. Según indicó, solo sería una preocupación si es que se encuentran cepas vivas, algo que no ha ocurrido hasta el momento.

De todas formas, sugirió lavar bien el empaquetado con jabón y darle una buena cocción a los alimentos. Claro está, no es lo mismo un congelado que un producto fresco como los que se vendían en el mercado húmedo de Wuhan, donde se detectaron los primeros casos.

Revisiones en un mercado de Guiyang, en la provincia de Guizhou (Reuters)

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había aclarado que no se debe temer una transmisión del coronavirus a través de la comida. “Nuestra alimentación respecto al covid es segura”, defendió Michael Ryan, director de situaciones de emergencia sanitaria de la OMS, quien recordó que “no hay ninguna prueba de que los alimentos o las cadenas alimentarias participen en la transmisión del virus”.

“No se deben exagerar este tipo de informaciones. La gente ya tiene suficiente miedo de la pandemia”, pidió Ryan.

En tanto, la científica Maria Van Kerkhove, responsable de la unidad de enfermedades emergentes de la OMS, apuntó: “No creemos que el coronavirus pueda transmitirse a través de alimentos. Si lo hemos entendido bien, China buscó el virus en envoltorios, lo comprobó con centenares de miles y solo lo encontró en muy pocos, menos de diez dieron positivo”.

Sin embargo, “sabemos que puede quedar en la superficie durante un tiempo” y “hemos dado indicaciones, a través de la FAO (la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)” para que los trabajadores del sector alimentario se encuentren en seguridad en su entorno de trabajo, afirmó Van Kerkhove.

En la provincia de Cantón se han encontrado apenas tres muestras positivas de coronavirus de 145.900 pruebas realizadas, según el Gobierno provincial, mientras que el país acumula desde julio diez positivos detectados en empaquetados y superficies de muestra de productos congelados, agrega el periódico The Paper.

Expertos citados por Global Times expresaron este martes que la prohibición podría extenderse a otras ciudades chinas. “Las cadenas de frío pueden haber contribuido a la transmisión del virus. Las bajas temperaturas y la humedad son propicios para que el patógeno sobreviva”, asegura el experto Mei Xinyu al periódico.

“Hay preocupación por el transporte de estos productos porque las medidas de control y prevención en algunos países extranjeros no son tan estrictos como en China”, añade.

(Con información de AFP y EFE)

