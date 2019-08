Ni qué decir tiene que también la dedicación al logro del bien común es propia de la verdadera democracia, en la que no hay lugar para el favoritismo, el nepotismo y la discriminación. Aunque, por otra parte, las normas de comunismo y desinterés parecen no casar bien con los postulados de la economía capitalista llevados a su extremo –si bien el propio Merton señala que el desinterés no debe equipararse con el altruismo ni la acción interesada con el egoísmo–.