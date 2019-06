"Las mismas cosas que causaron la Gran Muerte están sucediendo ahora mismo en nuestro océano hoy como resultado de las actividades humanas", dice, "no con la misma magnitud, sino en la misma dirección". Desutch, quien además es profesor de Oceanografía química en la Universidad de Washington, agrega que al no haber ninguna reducción del las causas antropológicas del cambio climático (quema de combustibles fósiles y deforestación, principalmente) en los últimos 20 años, es muy posible que empezamos ha ver sus efectos exacerbados en los océanos. "Estamos a un 10% de camino a la Gran Muerte, pero no estamos frenando si no acelerando."