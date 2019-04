Ya sabemos que la vacuna RTS,S está concebida para usarla en niños, no en adultos, y que su efectividad no es del 100 %. Sabemos que es preciso recibir cuatro dosis de recuerdo porque la eficacia se reduce con el tiempo. Sin embargo, la logística de cómo se va a administrar es muy compleja y no conocemos el precio de producción de la vacuna ni el precio con el que se va a comercializar. La empresa farmacéutica planea sacarla al mercado con un precio de coste más el 14 %, que pretende destinar a la investigación de nuevos fármacos contra la enfermedad.