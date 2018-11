Y aunque no hay evidencias de que eso haya ocurrido, tampoco hay pruebas de que no haya ocurrido. Esta búsqueda de vida, no sólo en Marte sino en otros planetas del sistema continuará, pero los ecosistemas funcionan como cualquier ecosistema sin importar cuál sea su planeta de origen, y la experiencia aquí en la Tierra nos ha dejado la enseñanza que los organismos pueden ser difíciles de proteger y extremadamente fáciles de destruir.