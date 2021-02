Andrés Lemoine: “La educación ambiental sigue ocupando un lugar secundario en la agenda”

Video entrevista a Andrés Lemoine - Carbono News

Argentina no tiene actualmente una ley de Educación Ambiental. Hay un proyecto en el Congreso, y se espera que sea uno de los temas a tratar durante las sesiones extraordinarias que terminan este 28 de febrero. Es una deuda pendiente de la Argentina, que plasma el compromiso con un “ambiente sano” en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Además, la falta de legislación al respecto incumple con la Ley de Educación Nacional y la Ley General del Ambiente.

“La educación ambiental es un arma o es un instrumento muy poderoso y tal vez por ese motivo cuesta tanto ponerlo en marcha. ¿Quién quiere que en manos de la gente haya instrumentos poderosos? Yo puedo imaginar quiénes no quieren”, dijo a Carbono News Andrés Lemoine, profesor y biólogo especializado en neurociencias y comportamiento, y Coordinador Nacional del programa educativo Brotes y Raíces (Roots & Shoots) del Instituto Jane Goodall Argentina.

El Instituto tiene iniciativas en 14 países de la región (Foto: Facebook Andrés Lemoine)

Lemoine, con 20 años de experiencia en investigación en el CONICET, reflexionó sobre el término “recursos naturales”: “Nos la hemos pasado alegremente escupiendo para arriba como especie creyendo que la naturaleza es una especie de supermercado de donde me sirvo de los recursos naturales. Es interesante pensarlo como bien común, como nuestro hogar. Es como si yo para construir algo fuera sacando ladrillos de mi casa. Si seguimos consumiendo a este nivel de locura nos quedamos sin nuestra casa”, sentenció.

La Argentina todavía no tiene una ley de Educación Ambiental (Foto: Facebook Andrés Lemoine)

ꟷ¿Creés que la pandemia ayudó a tomar más consciencia sobre el cuidado al medio ambiente?

ꟷSoy una persona muy esperanzada, pero creo que vamos a necesitar más tiempo para ver si esto realmente sucede. Me da la sensación que seguimos muy preocupados por la noción de inmediatez, de estar corriendo detrás de algunas cosas que yo considero que a largo plazo se van a demostrar o quedar en evidencia que son muy chiquitas. Seguimos en un chiquitaje del tema, creo que no lo estamos encarando en su verdadera dimensión.

La educación ambiental como herramienta y como obligación que garantiza los derechos de las niñas, niños, adolescentes y a todos los ciudadanos de este hermoso país sigue estando en un lugar secundario en la agenda, lamentablemente. Somos muchos los que trabajamos para que suceda, pero no creo que la pandemia mágicamente nos lleve a tomar consciencia. Es solo un primer paso.

Lemoine: “La educación ambiental es un instrumento muy poderoso” (Foto: Instituto Jane Goodall Argentina)

ꟷ¿Por qué se tarda tanto en aprobar la ley?

ꟷ Creo que está claro: nosotros estamos en un país de raigambre extractivista y eso es un serio problema. Si pensamos que los actores de la Nación son el Estado por un lado, los ciudadanos, y por otro lado el mundo de la empresa, me da la sensación que en ese triángulo de fuerzas e intereses, el interés de la ciudadanía ha estado marginado a veces comparado con los demás. Creo que ahí está la respuesta y parte también de la solución: la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, insistir, unirse, aliarse, trabajar juntos y tratar de generar agenda pública.

Creo que las leyes son una trama necesaria pero no suficiente. Se prevé un montón de situaciones, pero después su aplicación queda sujeta a voluntarismos dentro de la política. Pero sin esas leyes no pasaría nada. Creo que la ley Yolanda es algo que debería llenarnos de esperanza y es un hito más. Pero los pingos se ven en la cancha yo quiero ver cómo se va a implementar.

(Foto: Facebook Andrés Lemoine)

ꟷ¿En qué consiste el programa Roots and Shoots?

ꟷEste año se van a festejar los 30 años. Es una propuesta educativa ambiental, humanitaria y global que tiene como objetivo formar grupos de estudiantes para darles las herramientas y poder empoderar a niños, niñas, jóvenes y personas de todas las edades para ser verdaderos agentes de cambio en una lógica no de emprendedurismo, nada de eso, sino una de trabajo social y conjunto, comprometido con la naturaleza, entendiendo que nosotros y la naturaleza somos uno. Algo que se retoma en el concepto de Naciones Unidas de “Una Salud” (One Health). La salud de los ecosistemas, la humana, la del ambiente, está claro es una sola salud. En ese marco, el programa acompaña, ayuda a vincular a grupos de niños de todo el mundo a hacer verdaderos agentes de cambio y a trabajar en red.

Decir concientizar siempre corre un riesgo porque podés quedar horrorizado, paralizado por la magnitud del desastre ambiental que sufre nuestro hogar y eso no sería un gran logro. Es mucho más interesante ir un poco más allá, sensibilizar, ir a la cabeza, al corazón y también a las manos. Y así, tomados de la mano porque no es una cosa de “yo solo estoy haciendo”, sino estoy haciendo junto al otro y mi acción tiene sentido por eso. Así, invitar a la gente a la acción.

Lo interesante acá es no perder la esperanza. Jane (Goodall), el alma máter, siempre lo dice y se refiere a la esperanza como un valor, una postura que debe ser inclaudicable, no te des por vencido ni aún vencido. Si yo estoy pensando en el calentamiento global, en las emisiones de carbono, de metano por las explotaciones ganaderas, y pienso en dejar de consumir carne o comer menos, bueno vamos a lo cercano, la esperanza tiene que ver con evitar a toda costa la frustración. Esto no significa estar desconectado de un mundo globalizado de los verdaderos problemas, pero me parece que es importante que estemos actuando dentro de la comunidad porque por otro lado, el enfoque también es que nosotros seamos los encargados de ver cuál es el problema que enfrenta nuestra comunidad. La idea es que ellos trabajen eso ya que nadie mejor sabe los desafíos que están teniendo. Nuestro rol es darles las herramientas y acompañar.

La primatóloga Jane Goodall junto con el biólogo Andrés Lemoine (Foto: Facebook Andrés Lemoine)

ꟷ¿Cómo tendría que ser la ley de educación ambiental nacional?

ꟷLo que tiene que entenderse es que la educación ambiental es todo. Si estamos pensando en la educación ambiental como una asignatura, se está perdiendo su verdadera naturaleza. Va más allá, atraviesa todas las disciplinas. Por ejemplo, no hay educación ambiental sin historia. Leía un artículo medianamente reciente de por qué la ciudad de Buenos Aires históricamente le da la espalda al Río de la Plata. Si leemos a Brailovsky, que tanto nos ilumina con su enfoque maravilloso, creativo, de las cuestiones ambientales y la historia a través de las artes plásticas y la cultura, es fabuloso. Ahí lo tenés, pensás en la historia y ves los intereses económicos pensados alrededor del río y de la costa, que es un bien público, debería ser de acceso público, pero ¿por qué no lo es? ¿Por qué CABA ha crecido de espaldas al río, al revés que Uruguay? Hay cuestiones vinculadas a lo geográfico, a lo ideológico.

La educación ambiental debe conmover para poner en acción las decisiones de cada día, qué es lo que como, qué es lo que compro, qué ropa me pongo, si es moda rápida o no. Tiene que ser una verdadera herramienta de transformación, de cambio. Es un arma o es un instrumento muy, muy poderoso y, tal vez por ese motivo, cuesta tanto ponerlo en marcha. ¿Quién quiere que en manos de la gente haya instrumentos poderosos? Yo puedo imaginar quienes no quieren.

A veces, con el cambio climático hay cierto pensamiento mágico de “a mí no me va a tocar”. Sube el nivel de los mares, bueno, es algo que me pasa en las Maldivas, no acá, piensan. Si las aguas suben 1,60 metros y la superficie de ese lugar es de 1,70, salvo algún edificio todo va a quedar bajo el agua. ¿Pero a mí qué me importa?

Lemoine: "La educación ambiental debe conmover para poner en acción las decisiones de cada día" (Foto: Instituto Jane Goodall Argentina)

ꟷ¿Cómo se enseña la educación ambiental?, ¿cómo fue la experiencia de clases virtuales?

ꟷ Hubo que redefinir algunos objetivos. La clave era mantener el vínculo, nada puede ocurrir si no hay uno. Claro que en lo remoto está el garantizar la conectividad, pero esto es algo que a los docentes los supera ampliamente.

En lo remoto, virtual o presencial es siempre poner a los chicos y chicas en situación de descubrimiento. Un ejercicio interesante es agarrar lo que tengo a mano, como este celular, y preguntar: ¿De dónde salió?, ¿de dónde vienen sus materiales?, ¿sabés dónde queda la República Democrática del Congo?, ¿cómo y quiénes extraen los materiales?, ¿qué intereses hay detrás de eso? Hay que empezar a poner a los chicos y chicas en un mundo real.

En pandemia, el tema de las excursiones se vuelve muy difícil. Fuera del aislamiento hacemos salidas de interpretación ambiental, esta cosa del aula verde, un concepto viejo para problemas viejos. Vamos a la Costanera Sur en CABA y a la Reserva Municipal Ribera Norte de San Isidro donde se le plantean acertijos y cuestiones para investigar: ¿Cómo llegó la basura a la costa? O el concepto de la importancia de la fauna y flora nativa. Los empieza a formar como investigadores de la naturaleza con espíritu crítico.

"Confiemos en la resiliencia de la naturaleza, pero también en la de nuestra especie" (Foto: Facebook Andrés Lemoine)

ꟷ¿Querés dar algún mensaje?

ꟷQue no se pierda la esperanza, que confiemos en la resiliencia de la naturaleza, pero que también confiemos, dentro de la naturaleza, en la resiliencia de nuestra especie, que podemos hacer algo mucho mejor que lo que la humanidad ha venido haciendo hace tanto tiempo con nuestro hogar, creo que esta es la cuestión clave.

Para conocer más sobre la fundación y sus proyectos ingresar aquí.

SEGUÍ LEYENDO: