América Latina

Noboa entregó más de 5.500 fusiles y 20 ametralladoras a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado en Ecuador

La Presidencia ecuatoriana informó que la entrega también incluyó 24.253 unidades de equipamiento complementario y demandó una inversión de USD 24,5 millones

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante un acto público, en Quito (Ecuador) (EFE/José Jácome)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante un acto público, en Quito (Ecuador) (EFE/José Jácome)
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entregó el martes 5.570 fusiles automáticos y 20 ametralladoras livianas a las Fuerzas Armadas, con el objetivo de reforzar las operaciones contra las bandas criminales, a las que su Gobierno responsabiliza por la escalada de violencia en el país.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó que el material sustituirá armas que los militares utilizaban desde períodos anteriores. “Es un armamento de asalto, más liviano, mejor para operar en condiciones urbanas, es ambidiestro y de última generación”, sostuvo.

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Del total de fusiles, el Ejército recibirá 3.220 unidades, la Armada contará con 1.667 y la Fuerza Aérea con 883. La entrega incluyó 24.253 unidades de equipamiento complementario y demandó una inversión de USD 24,5 millones, informó la Presidencia ecuatoriana en un comunicado.

Loffredo señaló que una mejora de las capacidades de las Fuerzas Armadas permitirá “enfrentar mejor” al “enemigo”, en alusión a los grupos armados organizados que Noboa calificó como terroristas.

El comandante del Ejército, John Miño, indicó que la incorporación del nuevo armamento supone un “salto transcendental” en la lucha contra las organizaciones criminales y precisó que el material ingresará “de manera inmediata a las operaciones militares en defensa del territorio nacional”.

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Soldados ecuatorianos llegan a la Base Aérea Simón Bolívar para ser desplegados estratégicamente en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos (REUTERS/Cesar Munoz/Archivo)
Soldados ecuatorianos llegan a la Base Aérea Simón Bolívar para ser desplegados estratégicamente en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos (REUTERS/Cesar Munoz/Archivo)

Cabe recordar que Noboa declaró en 2024 un estado de conflicto armado interno para intensificar la ofensiva contra las bandas delictivas. Desde entonces, el Ejecutivo decretó sucesivos estados de excepción y toques de queda nocturnos, con el fin de habilitar operativos especiales de las fuerzas de seguridad. Pese a esas medidas, Ecuador cerró 2025 con 9.284 asesinatos, la cifra más alta registrada en el país.

En paralelo a la entrega de armamento y de cara a los comicios locales del 29 de noviembre, la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el asesinato de dos candidatos y una comerciante en Huaquillas, ciudad ecuatoriana fronteriza con Perú, y reclamó garantías para unas elecciones en paz.

El ataque armado causó la muerte de Ronald Farfán, candidato a la Alcaldía de Huaquillas; Cristhian Rugel, aspirante a concejal; y Hilda Ruiz, una comerciante que acompañaba a ambos. La agresión ocurrió el lunes por la noche en el sector Los Israelitas, durante un acto de campaña.

Farfán ejerció como alcalde de Huaquillas entre 2014 y 2019 y buscaba regresar al cargo en las próximas elecciones. La Alcaldía local informó que Ruiz no integraba las candidaturas y que acompañaba a los dos dirigentes al momento del ataque.

El jefe policial de El Oro, coronel Renato González, explicó que varios hombres llegaron al sitio en dos motocicletas y efectuaron disparos. Las autoridades investigan si el crimen se vincula con una extorsión que Rugel sufrió meses atrás en uno de sus comercios. “No descartamos que pueda tener alguna connotación de carácter político”, afirmó González. El jefe policial recordó que uno de los hijos de Farfán fue asesinado hace nueve meses.

Agentes de policía se alinean en Quito, Ecuador, el 7 de noviembre de 2026 (REUTERS/Karen Toro)
Agentes de policía se alinean en Quito, Ecuador, el 7 de noviembre de 2026 (REUTERS/Karen Toro)

La OEA sostuvo que los ecuatorianos “merecen ejercer su derecho al voto en un clima de paz y convivencia cívica” y consideró que la participación ciudadana en las elecciones locales constituye “una respuesta democrática frente a la violencia”.

El Oro formó parte de las cinco provincias costeras sometidas a un toque de queda nocturno desde el 1 de noviembre hasta este martes. El presidente Daniel Noboa dispuso la medida dentro de su estrategia contra las bandas criminales, a las que declaró la “guerra” en 2024.

Fue el cuarto toque de queda nocturno que Noboa aplicó durante el año. En el primer semestre, El Oro registró 68,74 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa provincial más elevada de Ecuador, con un aumento interanual del 62%, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en los comicios locales. La jornada definirá 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales, además de sus respectivos suplentes.

(Con información de EFE)

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