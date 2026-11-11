América Latina

La Policía de Bolivia detuvo a 30 profesores y alumnos en medio de las protestas contra el nuevo cambio educativo de Paz

Los arrestados fueron trasladados a dependencias de la Felcc, donde deberán comparecer ante la autoridad competente, tras los incidentes registrados en la segunda jornada del paro nacional de 48 horas

Trabajadores del sector educativo marchan por las calles de La Paz el 9 de noviembre de 2026, en el marco de una huelga nacional de 48 horas convocada por el Sindicato de Maestros Urbanos de Bolivia (Aizar RALDES / AFP)
Trabajadores del sector educativo marchan por las calles de La Paz el 9 de noviembre de 2026, en el marco de una huelga nacional de 48 horas convocada por el Sindicato de Maestros Urbanos de Bolivia (Aizar RALDES / AFP)
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La Policía de Bolivia detuvo este martes a 30 docentes y estudiantes durante las protestas contra la propuesta del Gobierno de transferir a las gobernaciones la administración de institutos técnicos, tecnológicos y artísticos.

El principal foco de los incidentes se registró en la autopista que une La Paz y El Alto. Maestros y alumnos de una escuela técnica industrial bloquearon la vía con troncos, piedras y neumáticos, en la segunda jornada de la huelga nacional de 48 horas convocada por los sindicatos.

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El comandante departamental de la Policía, Ricardo Terrazas, afirmó que “tanto docentes como alumnos estaban extremadamente agresivos lanzando piedras a los vehículos”. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Terrazas precisó que hubo “30 arrestados”, trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), donde deberán comparecer ante la autoridad competente.

Las detenciones ocurrieron bajo el estado de excepción vigente en el país.

En el centro de La Paz, otro grupo de docentes intentó llegar al Ministerio de Educación, pero un cordón policial impidió el avance. Durante la movilización, los participantes quemaron un muñeco que representaba al presidente Rodrigo Paz.

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Más tarde, un sector de los manifestantes trató de superar un despliegue policial para acercarse a la Felcc y pedir la liberación de los detenidos, pero la Policía dispersó al grupo. También se realizaron protestas en Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. La huelga se cumplió de manera parcial en el país.

Trabajadores del sector educativo marchan por las calles de La Paz el 9 de noviembre de 2026, en el marco de una huelga nacional de 48 horas convocada por el Sindicato de Maestros Urbanos de Bolivia (Aizar RALDES/AFP)
Trabajadores del sector educativo marchan por las calles de La Paz el 9 de noviembre de 2026, en el marco de una huelga nacional de 48 horas convocada por el Sindicato de Maestros Urbanos de Bolivia (Aizar RALDES/AFP)

Los sindicatos rechazan el proyecto de descentralización de los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos. Los docentes sostienen que el traspaso de la administración a las gobernaciones abrirá paso a la “privatización” de la educación, pondrá en riesgo la estabilidad laboral y podría derivar en un “desvío” de recursos.

El Gobierno negó que exista un plan de privatización de la enseñanza pública y señaló que insistirá con una instancia de diálogo. Los dirigentes gremiales rechazaron la convocatoria oficial la semana pasada y advirtieron que convocarán a un paro de tres días la próxima semana. Sectores afines al ex presidente Evo Morales anunciaron que se sumarán a las protestas contra la descentralización educativa.

La dirigente nacional Shirley Bonilla afirmó que el sector no aceptará las iniciativas oficiales. “Hemos reiterado que la educación no se negocia, no se lucra, que con la educación no van a pagar sus prebendas y compromisos estos gobernadores, ni el Gobierno”, declaró.

Bonilla sostuvo que los docentes continuarán las medidas de presión. “Se mantendrá firme” y “no claudicará en la defensa de la educación única, fiscal y gratuita”, aseguró al referirse a la postura de los sindicatos durante la jornada de movilizaciones.

Médicos y maestros culminaron tres días de paro en Bolivia
Las organizaciones sindicales exigieron la renuncia del ministro de Educación frente a la sede ministerial en La Paz (EFE/ Luis Gandarillas)

Los maestros también exigieron una mejora de los salarios, a raíz del encarecimiento de los productos básicos. El sector señaló que sus ingresos perdieron capacidad de compra en medio de la crisis económica. Los docentes vincularon la suba de costos con los cambios aplicados por el Gobierno a los subsidios de combustibles. La administración de Rodrigo Paz redujo la ayuda estatal para la compra de gasolina y eliminó los destinados al diésel, medidas que elevaron los gastos y repercutieron en el precio de la canasta básica.

En ese contexto, los sindicatos plantearon que los salarios deben actualizarse de acuerdo con el deterioro de las condiciones económicas.

Los bloqueos de rutas permanecen restringidos por el estado de excepción vigente desde junio. El Gobierno aplicó la medida después de una serie de protestas y cortes de carretera vinculados con la crisis económica. La restricción fue ampliada por tres meses en septiembre, tras los bloqueos registrados en el segundo trimestre. Esas protestas causaron dificultades de abastecimiento en varias ciudades y pérdidas económicas.

(Con información de EFE)

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