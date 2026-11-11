América Latina

La petrolera brasileña Petrobras elevó sus ganancias un 46% interanual hasta septiembre

La estatal obtuvo beneficios por 24.367 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, impulsada por un récord en producción de gas y crudo

Vista aérea de la plataforma de producción semisumergible P-56 para la petrolera Petrobras en los astilleros Brasfels de Angra dos Reis, a unas 115 millas (185 km) al oeste de Río de Janeiro (REUTERS/Sergio Moraes/Archivo)
Vista aérea de la plataforma de producción semisumergible P-56 para la petrolera Petrobras en los astilleros Brasfels de Angra dos Reis, a unas 115 millas (185 km) al oeste de Río de Janeiro (REUTERS/Sergio Moraes/Archivo)
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La petrolera estatal brasileña Petrobras informó este martes que obtuvo ganancias de 24.367 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, un 46% más que en el mismo periodo del año pasado.

El beneficio de la empresa, controlada por el Estado pero con acciones en las bolsas de São Paulo, Nueva York y Madrid, fue de 7.740 millones de dólares en el tercer trimestre, un aumento interanual del 28%.

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Por otro lado, en su comparación con el segundo trimestre, las ganancias entre julio y septiembre fueron un 26% menores.

En el informe financiero, la mayor empresa de Brasil atribuyó los “sólidos” resultados trimestrales al récord en producción de gas y petróleo para este periodo, que sumó 3,512 millones de barriles equivalentes diarios.

Además, apuntó al récord de ventas de derivados en el mercado brasileño, gracias al mayor aprovechamiento de la capacidad de refino de las instalaciones.

Este desempeño demuestra la fuerza de nuestra gestión operacional, que está consiguiendo extraer el máximo potencial de nuestros activos”, afirmó la presidenta de la compañía, Magda Chambriard, en declaraciones citadas en el informe.

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El logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras se puede ver en su sede central en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Sergio Moraes)
El logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras se puede ver en su sede central en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Sergio Moraes)

En los primeros nueve meses del año, Petrobras facturó con las ventas un total de 90.104 millones de dólares, un crecimiento del 37% respecto al mismo periodo de 2025.

En cuanto al Ebitda ajustado (resultado operativo antes de impuestos) hasta septiembre, este fue de 46.667 millones de dólares, un aumento interanual del 48%.

Durante este periodo, la deuda bruta disminuyó un 1% respecto a los primeros nueve meses del año pasado y se situó en 69.970 millones de dólares.

La empresa informó también que las inversiones crecieron un 20% hasta alcanzar los 16.829 millones de dólares, casi todo dirigido a actividades de exploración y producción.

Petrobras se encuentra en plena campaña de exploración de un área marítima conocida como margen ecuatorial, situada frente a la costa amazónica en el norte del país.

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