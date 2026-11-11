América Latina

La crisis bancaria de Paraguay frenó los servicios de emergencia de bomberos voluntarios en todo el país

Los profesionales dependen en buena medida de donaciones y usaban las cuentas en Ueno Bank para cubrir sus operaciones, por lo que la inmovilización del dinero redujo su capacidad de responder a incendios, siniestros viales, rescates y otras urgencias

Oscar Acuña (centro), jefe de la Sexta Compañía de Bomberos Voluntarios en Mariano Roque Alonso —a unos 16 kilómetros al norte de Asunción—, trabaja en el cuartel de bomberos el 8 de noviembre de 2026 (Rodrigo BUENDIA / AFP)
Oscar Acuña (centro), jefe de la Sexta Compañía de Bomberos Voluntarios en Mariano Roque Alonso —a unos 16 kilómetros al norte de Asunción—, trabaja en el cuartel de bomberos el 8 de noviembre de 2026 (Rodrigo BUENDIA / AFP)
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La crisis bancaria de Paraguay ya obliga a los bomberos voluntarios a decidir qué emergencias pueden atender ante la falta de dinero para combustible, generadores y equipos de rescate. La Sexta Compañía de Bomberos Voluntarios de Mariano Roque Alonso, en los alrededores de Asunción, tenía cerca de USD 320.000 depositados en Banco Ueno cuando la autoridad monetaria intervino la entidad.

El colapso de Ueno dejó sin acceso a sus fondos a casi tres millones de depositantes y afectó a los cuerpos de bomberos de todo el país. Las compañías voluntarias dependen en buena medida de donaciones y usaban esas cuentas para cubrir sus operaciones, por lo que la inmovilización del dinero redujo su capacidad de responder a incendios, siniestros viales, rescates y otras urgencias.

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Oscar Acuña, jefe de la compañía de Mariano Roque Alonso, describió el impacto que sufrió la institución. “Así como muchos ahorradores de nuestra institución fueron estafados, nosotros como institución también lo fuimos y hoy estamos sufriendo las consecuencias”, declaró a la agencia AFP.

El bombero, de 45 años, lleva décadas como voluntario y conoce el modo de actuar frente a desastres. Esta vez, el problema no está en el lugar de un incendio ni en un accidente, sino en los fondos que quedaron retenidos tras la intervención del banco el 3 de noviembre.

Acuña explicó que la compañía recibe una parte de sus recursos del Estado, aunque más de la mitad de su presupuesto depende de aportes de particulares. Esa estructura de financiamiento convirtió a la cuenta bancaria en una pieza central para el funcionamiento cotidiano del cuartel.

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La sede de la Sexta Compañía de Bomberos Voluntarios aparece en la imagen, en Mariano Roque Alonso —a unos 16 kilómetros al norte de Asunción—, el 8 de noviembre de 2026 (Rodrigo BUENDIA / AFP)
La sede de la Sexta Compañía de Bomberos Voluntarios aparece en la imagen, en Mariano Roque Alonso —a unos 16 kilómetros al norte de Asunción—, el 8 de noviembre de 2026 (Rodrigo BUENDIA / AFP)

“Una vez al año salimos a la calle a pedir contribuciones al público para cubrir nuestros gastos operativos. Depositamos todos nuestros fondos en ese banco porque confiábamos en él”, afirmó Acuña ante la agencia.

La preocupación inmediata de los voluntarios es el combustible. Los camiones, las bombas, los generadores y otros recursos necesarios para una intervención dependen de esa reserva, que no puede reponerse con normalidad mientras el dinero permanezca bloqueado. “Una vez que se acabe, prácticamente no podremos movernos”, advirtió Acuña. El jefe de la compañía añadió que la caja de la estación ya está vacía.

El problema afecta a unos 6.500 voluntarios distribuidos en 140 estaciones del país. Todos quedaron expuestos a una situación similar, con recursos que dependen de cuentas que no pueden utilizar y con gastos operativos que continúan aunque los depósitos sigan inmovilizados.

En Mariano Roque Alonso, 68 voluntarios se mantienen disponibles las 24 horas para atender incendios, choques, incidentes domésticos y rescates de animales. La falta de fondos, no obstante, los empujó a priorizar intervenciones.

Acuña relató que una mujer acudió al cuartel en busca de ayuda para su mascota, pero el equipo tuvo que negarse. “Una señora vino a pedir ayuda con un problema que tenía con su mascota, pero le dijimos que esta vez teníamos que rechazarla”, contó el comandante.

El domingo pasado, la estación permanecía en un silencio poco habitual. Según Acuña, en condiciones normales las familias se acercan para tomarse fotografías o celebrar cumpleaños, actividades que también forman parte del vínculo de los bomberos con la comunidad. “La moral está baja y se nota”, sostuvo el jefe de la compañía, mientras alrededor suyo había uniformes sin usar y donaciones pendientes de clasificación.

Bomberos permanecen frente a sus vehículos en la sede de la Sexta Compañía de Bomberos Voluntarios en Mariano Roque Alonso, a unos 16 kilómetros al norte de Asunción, el 8 de noviembre de 2026 (Rodrigo BUENDIA / AFP)
Bomberos permanecen frente a sus vehículos en la sede de la Sexta Compañía de Bomberos Voluntarios en Mariano Roque Alonso, a unos 16 kilómetros al norte de Asunción, el 8 de noviembre de 2026 (Rodrigo BUENDIA / AFP)

Lorena Canan, presidenta del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, señaló que el costo de una respuesta puede ir de USD 80 a USD 52.000, de acuerdo con la dimensión del desastre. Esa diferencia muestra el riesgo que enfrentan las compañías que deben sostener desde salidas menores hasta grandes operativos.

La reducción de servicios ya se percibe en otros puntos del país. En Itá, al sur de Asunción, solo permanece operativo un camión de bomberos mientras los voluntarios intentan administrar los recursos disponibles.

Ángel Núñez, voluntario de 50 años, anticipó que el límite puede trasladarse a los propios integrantes de los cuerpos de emergencia. “Llegará el momento en que tendremos que pagar de nuestro propio bolsillo, pero eso es difícil porque nuestras finanzas personales también se vieron afectadas”, dijo.

Acuña resumió la carga que enfrenta como responsable del cuartel. “Me duele profundamente porque soy yo quien tiene que darles una respuesta, no solo a los voluntarios, sino también a las personas que necesitan ayuda”, concluyó.

(Con información de AFP)

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