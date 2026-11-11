América Latina

La caída de Ueno Bank dejó sin empleo a 7.000 personas en cinco países

Su intervención desató una crisis política que terminó con la destitución del ahora ex presidente paraguayo Santiago Peña y la detención de siete directivos

El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por problemas de solvencia y suspendió sus operaciones, dejando a millones de clientes sin acceso temporal a sus ahorros.
El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por problemas de solvencia y suspendió sus operaciones, dejando a millones de clientes sin acceso temporal a sus ahorros (EFE)
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La caída de Ueno Bank, intervenido por problemas de solvencia financiera, dejó sin empleo a unas 7.000 personas de compañías vinculadas al banco privado en Paraguay -que acoge su sede matriz-, así como en Argentina, México, Nicaragua y Panamá, reveló este martes la ministra paraguaya de Trabajo, Mónica Recalde.

Este entramado se extiende a nivel internacional”, advirtió la funcionaria, en declaraciones a la radio paraguaya Universo 970.

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La titular de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dijo que han recibido llamadas desde Nicaragua, Argentina, Panamá y México de trabajadores de Itti, una empresa que ofrecía servicios tecnológicos a Ueno y que está vinculada al Grupo Vázquez, el conglomerado que es dueño del banco intervenido.

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció hace una semana el comienzo de un procedimiento de resolución contra Ueno, tras detectar que el índice de solvencia del banco, que recibió más de 800 millones de fondos públicos, especialmente de cajas pensionales, había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.

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El ex presidente de Paraguay Santiago Peña (izquierda) en su llegada a la Fiscalía General, el 7 de noviembre de 2026 (Fiscalía de Paraguay/Imagen cedida a través de REUTERS)
El ex presidente de Paraguay Santiago Peña (izquierda) en su llegada a la Fiscalía General, el 7 de noviembre de 2026 (Fiscalía de Paraguay/Imagen cedida a través de REUTERS)

La intervención desembocó en una crisis política que salpicó a Santiago Peña, destituido en un juicio político por “mal desempeño de funciones” y quien permanece detenido en medio de la investigación por el caso de Ueno, así como el ahora extitular de BCP Carlos Carvallo, quien había renunciado al anunciar el proceso contra la entidad financiera.

Recalde afirmó que las nóminas “más grandes” de afectados corresponden a Ueno Bank, que tenía 490 empleados directos, a Itti, con cerca de 1.600 colaboradores, y a la empresa Kaitel, también del Grupo Vázquez, que empleaba a 1.200 personas.

Este lunes, la ministra cifró en 37 las empresas afectadas por la intervención.

Además, en una conferencia de prensa, anunció que quedará sin efecto una cláusula de exclusividad incluida en los contratos de los trabajadores de Ueno y otras compañías vinculadas, para permitir que puedan buscar nuevos empleos.

Miguel Vázquez, fundador de Ueno Bank
Miguel Vázquez, fundador de Ueno Bank (Captura de video)

El Grupo Vázquez abarca más de 20 empresas en sectores como servicios financieros, tecnológicos, movilidad, entretenimiento y deporte, según su página web.

El conglomerado lo encabezaba hasta abril pasado Miguel Vázquez, uno de los fundadores de Ueno. Vázquez y otros seis directivos de Ueno permanecen en prisión preventiva.

La Fiscalía ha imputado por este caso a 27 personas vinculadas a Ueno Bank y ha emprendido una investigación, bajo la cual se han incautado vehículos de lujo, un yate, dos avionetas y documentos.

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