Giro en el caso de la médica que murió tras cirugía en Uruguay: Orsi restituyó la sanción de cinco años a anestesista

Soledad Barrera siempre había soñado con ser doctora (Captura Subrayado/Canal 10)

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El caso de la médica que murió tras una cirugía sigue generando repercusiones en Uruguay, tras una decisión que tomó este martes el presidente de la República, Yamandú Orsi. La pediatra Soledad Barrera se sometió en octubre de 2023 a una operación de vesícula, de la que salió en estado vegetativo irreversible. En agosto de 2024, la profesional falleció y la lupa se puso sobre la actuación de la anestesista que intervino, Inés Miralles.

La anestesista que intervino en la cirugía fue condenada por homicidio culposo y sancionada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) con cinco años de inhabilitación para ejercer. Sin embargo, las nuevas autoridades de la cartera le redujeron la sanción a tres años, lo que generó molestia en la familia y un fuerte debate político.

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La ministra de Salud Pública ha sido cuestionada por la oposición –al punto de que pidió su renuncia– por la decisión de rebajarle la sanción a la anestesista. Sin embargo, este martes el presidente Orsi revocó una resolución anterior y volvió a establecer en cinco años la inhabilitación de la profesional.

Rosario Barrera junto a sus hijas (Captura Subrayado/Canal 10)

La resolución, fechada el 10 de noviembre, fue tomada tras un recurso interpuesto por Rosario Barrera contra la resolución del MSP del 1.º de octubre, que disponía la inhabilitación de la anestesista por tres años.

La familia de la pediatra fallecida presentó una denuncia por presunta mala praxis en el proceso asistencial brindado a su hija. Según detalla el documento de Presidencia, la mujer sufrió un paro cardíaco durante la operación y un daño neurológico severo e irreversible. En ese estado se mantuvo durante 10 meses, hasta su fallecimiento en agosto de 2024.

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La anestesista había presentado recursos contra la inhabilitación por cinco años y, por eso, Lustemberg intervino y rebajó la sanción a tres años. La ministra argumentó que tomó la decisión basándose en elementos legales y no porque conociera a la profesional.

Una marcha en reclamo de Justicia por la muerte de Soledad Barrera (Captura Telenoche/Canal 4)

La familia de la pediatra fallecida, en tanto, recurrió esa decisión con el argumento de que no se les dio vista de la resolución, reprochó algunas legalidades y criticó el “exceso de poder”. “La gravedad de los hechos no admite reducción alguna y la rebaja de la sanción se decidió ignorando un antecedente relevante”, señaló la familia, en referencia al informe de un sanatorio privado que cuestionaba la labor de la anestesista.

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Más de un año después de la decisión de Lustemberg –y con la intervención del presidente Orsi–, el gobierno volvió a establecer la inhabilitación por cinco años. La decisión está fundamentada en que surgieron “hechos nuevos que ameritan reconsiderar la sanción oportunamente dispuesta”, dice la resolución de Presidencia.

“Es una decisión que tomamos en conjunto con el presidente Yamandú Orsi”, declaró la ministra de Salud Pública este martes.

Soledad Barrera, una pediatra uruguaya que murió tras ingresar para una operación de rutina (Captura Subrayado/Canal 10)

La oposición valoró la decisión de Orsi y pidió la renuncia de la ministra de Salud Pública.

La reacción de la madre

Barrera, la madre de Soledad, dijo que esta decisión le cambió la imagen que tenía de Orsi y volvió a cuestionar a la ministra Lustemberg.

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“Esta decisión me cambió un poco el eje. La forma de pensar que tenía hacia el presidente era totalmente diferente a la de ahora. Yo no podía creer que, habiendo presentado tantas pruebas, el presidente no tomara una decisión correcta. Él se puso la mano en el corazón”, declaró Barrera en el programa Puesta a punto, de Canal 12.

Rosario Barrera, una pediatra de 41 años víctima de una mala praxis en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

“Acá lo que hicieron fue darnos un granito de arena para yo apoyarme y seguir adelante”, agregó. La mujer se enteró de la decisión de Presidencia por una nota de prensa.

Barrera cuestionó la decisión que tomó la ministra Lustemberg porque contradijo lo que había asesorado una comisión. Si bien celebró la noticia de este martes, considera que el tiempo de la inhabilitación es insuficiente: cree que lo justo es que sea por 10 años.

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