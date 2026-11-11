Ecuador invierte USD 24,5 millones en armamento para modernizar sus Fuerzas Armadas en medio de la crisis de seguridad

El presidente Daniel Noboa durante la entrega de armamento.

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El Gobierno de Ecuador inició una nueva fase de modernización del armamento de sus Fuerzas Armadas con una inversión de USD 24,5 millones, destinada a incorporar fusiles, ametralladoras y equipamiento complementario para las operaciones militares. La entrega, encabezada por el presidente Daniel Noboa en Guayaquil, se produce en medio de la crisis de violencia que atraviesa el país y de la creciente participación de los militares en tareas de seguridad interna para enfrentar a las organizaciones vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado.

La ceremonia se realizó el 10 de noviembre en la Base Aérea Simón Bolívar, con la presencia del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y autoridades de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Según la información difundida por la Presidencia de Ecuador, la dotación comprende 5.570 fusiles automáticos, 20 ametralladoras livianas y 24.253 unidades de equipamiento complementario, entre materiales logísticos y artículos destinados a mejorar las condiciones operativas del personal militar.

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Los nuevos fusiles corresponden al modelo Arad, fabricado por la empresa israelí Israel Weapon Industries (IWI), de acuerdo con información publicada por Ecuavisa. Su incorporación permitirá sustituir progresivamente parte del armamento que las unidades militares ecuatorianas han utilizado durante décadas, incluidos equipos anteriores al conflicto del Alto Cenepa, que enfrentó a Ecuador y Perú en 1995.

La renovación representa una actualización del equipamiento individual de los soldados, especialmente de aquellos desplegados en operaciones de control territorial, patrullajes y acciones contra estructuras criminales. Las autoridades sostienen que disponer de armamento más moderno permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de las unidades militares que intervienen tanto en zonas urbanas como en sectores fronterizos.

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El Ministerio de Defensa señaló que la adquisición forma parte de los esfuerzos para mejorar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Durante el acto, Loffredo destacó la importancia de dotar a los militares de herramientas adecuadas para las misiones que actualmente desarrollan, mientras que el comandante general del Ejército, John Eduardo Miño, anunció que los nuevos equipos serían incorporados inmediatamente a las operaciones.

La nueva fase de modernización del armamento de las Fuerzas Armadas tiene una inversión de USD 24,5 millones

La distribución del armamento contempla entregas para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. No obstante, las cifras oficiales presentan una diferencia de 200 fusiles: mientras la Presidencia informó de una dotación total de 5.570 unidades, el desglose por instituciones suma 5.770, correspondientes a 3.220 para el Ejército, 1.667 para la Armada y 883 para la Fuerza Aérea. Hasta el momento, no se ha precisado el origen de esta discrepancia.

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Además de las armas, la inversión incluye materiales destinados al sostenimiento de las operaciones militares. Según Ecuavisa, entre los artículos contemplados en los antecedentes contractuales figuran mochilas, sacos de dormir, carpas, vajillas individuales y kits sanitarios. Estos suministros son utilizados durante los despliegues prolongados del personal en distintas regiones del territorio ecuatoriano.

La incorporación de fusiles israelíes tiene antecedentes en los programas de adquisición militar desarrollados por Ecuador durante los últimos años. En noviembre de 2022, el medio especializado Infodefensa informó sobre la compra de 5.700 fusiles IWI Arad, en el contexto de un proceso de renovación de armamento que también contemplaba otros equipos de defensa.

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Sin embargo, la documentación pública revisada no permite establecer si las armas entregadas esta semana corresponden a aquella adquisición o a un contrato posterior. Tampoco se ha divulgado un desglose completo del costo individual de los fusiles, las ametralladoras y los suministros complementarios incluidos en la inversión anunciada por el Ejecutivo.

El programa se desarrolla mientras Ecuador mantiene a sus Fuerzas Armadas involucradas en operaciones contra grupos delictivos organizados, particularmente en provincias afectadas por las disputas entre organizaciones criminales. Desde enero de 2024, cuando Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno, los militares han incrementado su participación en controles, patrullajes, intervenciones y operativos conjuntos con la Policía Nacional.

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Ecuador continúa bajo conflicto armado interno y múltiples estados de excepción.

La presencia militar se ha extendido a ciudades, centros penitenciarios, corredores estratégicos y zonas fronterizas, en un escenario marcado por el tráfico internacional de drogas, las extorsiones, los secuestros y los homicidios. Las autoridades consideran que el fortalecimiento de las capacidades institucionales constituye uno de los componentes de su estrategia para enfrentar estas amenazas.

La modernización también coincide con un incremento de las adquisiciones de material militar por parte de Ecuador. Según información publicada por Primicias, basada en registros del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el país alcanzó en 2025 su mayor volumen de importaciones de armamento mayor de la última década. Ese indicador mide transferencias de equipos militares mediante una metodología propia y no equivale directamente al valor monetario de las compras.

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El Gobierno no ha detallado públicamente el cronograma completo de las siguientes entregas ni la cantidad de armamento antiguo que será retirado del servicio. Tampoco se han difundido indicadores específicos para evaluar el impacto operativo de esta renovación.

Por ahora, la entrega de USD 24,5 millones en armamento y equipamiento constituye una nueva incorporación de recursos materiales a las Fuerzas Armadas, que mantienen responsabilidades de defensa nacional y participan en las operaciones de seguridad desplegadas por el Ejecutivo. La utilización de los nuevos fusiles y suministros quedará integrada a las actividades militares en un país que continúa enfrentando una elevada violencia asociada con las organizaciones criminales.

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