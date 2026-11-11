Dos hermanos de 8 y 11 años llevan casi dos semanas desaparecidos en la Amazonía de Ecuador

Flor y Leodan Andi. (Desaparecidos Ecuador)

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La desaparición de dos hermanos de 8 y 11 años en la provincia amazónica de Napo, en Ecuador, mantiene movilizadas a las autoridades y a sus familiares desde hace casi dos semanas. Flor Aracely Andi Alvarado y Leodan Bolívar Andi Alvarado fueron vistos por última vez el 30 de octubre, cuando regresaban de su establecimiento educativo. La Policía Nacional ha ejecutado dos allanamientos y busca a una persona presuntamente vinculada con el caso, mientras continúa sin conocerse el paradero de los menores.

Los hermanos estudiaban en la Unidad Educativa Elicio Olalla, ubicada en el sector de Santa Rosa, en el cantón Tena. Aquel viernes terminaron sus actividades escolares aproximadamente a las 10:30 y emprendieron el recorrido habitual hacia su vivienda, situada en la comunidad de Vista Anzu. Sin embargo, nunca llegaron a su domicilio, lo que llevó a sus familiares a iniciar una búsqueda que posteriormente derivó en la intervención de las autoridades.

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Según la información publicada por Primicias, los niños acostumbraban a utilizar transporte público para desplazarse entre la escuela y su comunidad. El trayecto incluía un recorrido en autobús y otro en camioneta, por lo que el desplazamiento completo podía tomar alrededor de una hora. La desaparición ocurrió durante ese recorrido, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas por los investigadores.

La Alerta Emilia para Flor Andi

Una de las principales pistas procede de grabaciones de cámaras de seguridad revisadas por la familia. Sisa Alvarado, madre de los menores, relató que las imágenes muestran a sus hijos descendiendo de un autobús en Puerto Napo y posteriormente subiendo a una motocicleta. De acuerdo con su testimonio, un hombre habría permanecido en las inmediaciones antes de acercarse a los hermanos.

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La mujer también señaló que la motocicleta habría tomado una dirección que podría conducir hacia Puyo, capital de la provincia de Pastaza. No obstante, esa posible ruta no ha sido confirmada oficialmente por la Policía, que mantiene bajo reserva los detalles de las diligencias destinadas a reconstruir los últimos movimientos de los niños.

El caso motivó la activación de la Alerta Emilia el 1 de noviembre, mecanismo ecuatoriano destinado a facilitar la localización de niños y adolescentes desaparecidos cuando existen circunstancias que pueden comprometer su integridad. La difusión de las fotografías y características físicas de los hermanos busca ampliar las posibilidades de obtener información sobre su ubicación.

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Flor Aracely tiene 11 años y mide aproximadamente 1,50 metros, mientras que Leodan Bolívar tiene 8 años y una estatura cercana a 1,30 metros. Ambos tienen cabello y ojos negros. Según las fichas de búsqueda difundidas por las autoridades, al momento de su desaparición vestían prendas correspondientes a su uniforme escolar.

La Alerta Emilia para Leodan Andi

La investigación registró nuevos movimientos durante los días siguientes. Según informó Ecuavisa el 10 de noviembre, el jefe del Distrito Tena de la Policía Nacional, Cristian Cuñas, confirmó que agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) realizaron dos allanamientos como parte de las diligencias.

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El oficial también informó sobre la existencia de una boleta emitida dentro de la investigación y la búsqueda de una persona relacionada con el caso. Sin embargo, las autoridades no han divulgado su identidad ni han precisado públicamente la naturaleza de esa disposición judicial. Tampoco se han comunicado detenciones o resultados concluyentes derivados de los procedimientos ejecutados.

La reserva sobre estos elementos impide establecer, por el momento, si la persona buscada corresponde al conductor de la motocicleta que aparece en el relato de la madre. Asimismo, no existe una confirmación oficial de que los menores hayan sido víctimas de un secuestro, aunque las circunstancias de su desaparición son objeto de investigación.

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Mientras avanzan las diligencias, la familia ha solicitado que se amplíe la revisión de los registros de videovigilancia disponibles en terminales, paradas de transporte y carreteras. La intención es identificar otros posibles desplazamientos de los niños después de abandonar el autobús y establecer si existen imágenes adicionales que permitan reconstruir su recorrido.

Los niños desparecieron después de ir a la escuela. (Extra)

De acuerdo con información recogida por Diario Extra, los investigadores también acudieron al lugar de residencia del padre de los menores, de quien la madre se encuentra separada desde hace más de dos años. Los niños no fueron localizados en ese sitio. No se ha informado de elementos que permitan atribuir responsabilidad al progenitor por la desaparición.

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El caso ha generado preocupación entre los habitantes de Napo y motivado expresiones públicas de solidaridad con la familia. Allegados y ciudadanos han participado en movilizaciones para solicitar que se mantengan las operaciones de búsqueda y se esclarezcan las circunstancias en las que desaparecieron los hermanos.

La provincia de Napo forma parte de la Amazonía ecuatoriana, una región caracterizada por extensas zonas rurales, comunidades dispersas y vías de comunicación que conectan poblaciones ubicadas a considerables distancias. En este contexto, la reconstrucción de los desplazamientos de los menores y la identificación de los vehículos utilizados constituyen aspectos relevantes de la investigación.

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Hasta el 11 de noviembre de 2026, han transcurrido 12 días desde que Flor Aracely y Leodan Bolívar desaparecieron. La información pública más reciente sobre las actuaciones policiales corresponde a los allanamientos y las diligencias reportadas el día anterior, sin que se haya anunciado oficialmente su localización.

Las autoridades ecuatorianas mantienen el llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que disponga de información verificable sobre el paradero de los hermanos se comunique con el ECU 911 o con la línea 1800 DELITO (335486). La familia continúa esperando noticias mientras la investigación busca determinar qué ocurrió después de que ambos niños abandonaron su recorrido habitual de regreso a casa.

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