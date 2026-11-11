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Crisis bancaria en Paraguay: ¿Cuánto dinero está en juego?

Algunos titulares de cuentas están recibiendo dinero poco a poco, pero la mayor parte de lo que contenían las arcas de la institución sigue estando fuera de su alcance, incluyendo más de 800 millones de dólares en fondos públicos

Crisis bancaria en Paraguay: ¿Cuánto dinero está en juego? (REUTERS)
Crisis bancaria en Paraguay: ¿Cuánto dinero está en juego? (REUTERS)
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El Banco Central de Paraguay ha devuelto parcialmente los ahorros a más de 1,7 millones de depositantes que perdieron el acceso a su dinero tras la quiebra del Banco Ueno la semana pasada.

El colapso del banco digital dejó a cientos de miles de paraguayos sin acceso a sus cuentas y provocó la fulminante destitución del presidente Santiago Peña por sus vínculos con la catástrofe.

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Algunos titulares de cuentas están recibiendo dinero poco a poco, pero la mayor parte de lo que contenían las arcas de la institución sigue estando fuera de su alcance, incluyendo más de 800 millones de dólares en fondos públicos.

De los aproximadamente 2.800 millones de dólares en depósitos, solo se habían devuelto alrededor de 335 millones hasta el lunes, según cifras oficiales.

¿Cuánto dinero está en juego, adónde fue a parar y qué están haciendo las autoridades paraguayas para recuperarlo?

¿Cuánto dinero?

En menos de tres años, Ueno había acumulado depósitos por valor de unos 2.800 millones de dólares, según las cifras reveladas el martes por José Maciel, director del fondo de garantía de depósitos del Banco Central.

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El setenta y uno por ciento de esos depósitos pertenecían al sector privado.

La parte restante pertenecía al sector público, principalmente al Instituto de la Seguridad Social (IPS), según datos publicados por Ueno en junio.

Tras la incautación de Ueno el 3 de noviembre en medio de graves problemas de solvencia, el destino de los fondos públicos pende de un hilo.

En menos de tres años, Ueno había acumulado depósitos por valor de unos 2.800 millones de dólares, según las cifras reveladas el martes por José Maciel, director del fondo de garantía de depósitos del Banco Central (AP)
En menos de tres años, Ueno había acumulado depósitos por valor de unos 2.800 millones de dólares, según las cifras reveladas el martes por José Maciel, director del fondo de garantía de depósitos del Banco Central (AP)

¿Y los reembolsos?

El fondo de garantía protege hasta aproximadamente 37.000 dólares por depositante e institución bancaria al tipo de cambio actual.

Una ley de emergencia aprobada el miércoles siguiente al fallecimiento de Ueno autorizó pagos por adelantado de hasta unos 19.000 dólares en el plazo de una semana, y el resto la semana siguiente.

Hasta el lunes, el Banco Central había desembolsado unos 335 millones de dólares a poco más de 1,7 millones de depositantes.

Esto representa el 93,1 por ciento de las personas que reúnen los requisitos para esa fase de reembolso, según indicó, aunque no significa que estas personas hayan recuperado la totalidad de sus ahorros.

Antes de su quiebra, Ueno afirmaba tener más de tres millones de clientes, después de que su rápido crecimiento la convirtiera en uno de los bancos más grandes del país sudamericano.

El Banco Central ha identificado a 1.867.000 clientes de Ueno con derecho a acceder al fondo de garantía, según informó su oficina de prensa a la AFP, sin especificar cuántas personas no cumplen los requisitos.

¿Y el resto?

Maciel afirmó que el fondo de garantía prevé devolver alrededor de 740 millones de dólares, lo que representa el 27 por ciento del total de los depósitos de Ueno. “El resto tendrá que esperar a que se resuelva el proceso de reestructuración bancaria”, dijo durante una entrevista el martes.

Entre esas cuentas se incluyen empresas, organizaciones, bomberos voluntarios y organismos públicos como el IPS o el operador de la red eléctrica nacional.

Entre ellos también se encuentran personas que habían invertido dinero en fondos de inversión, quienes el martes exigieron “una respuesta oficial e inmediata sobre la situación actual” de sus depósitos, según un comunicado al que tuvo acceso la AFP.

Hugo Díaz, director de inversiones de IPS, declaró a la cadena ABC que su institución, que gestiona planes de pensiones y de salud para más de 1,5 millones de personas, tenía invertidos alrededor de 516 millones de dólares en Ueno.

Al igual que otros grandes depositantes, IPS tendrá que esperar tanto a la transferencia de activos y pasivos a otras instituciones financieras como a la recuperación de los préstamos de Ueno antes de su eventual devolución.

“Se dará prioridad a la recuperación de los fondos de pensiones”, escribió el martes el X el recién nombrado presidente de Paraguay, Pedro Alliana.

“Se dará prioridad a la recuperación de los fondos de pensiones”, escribió el martes el X el recién nombrado presidente de Paraguay, Pedro Alliana (REUTERS)
“Se dará prioridad a la recuperación de los fondos de pensiones”, escribió el martes el X el recién nombrado presidente de Paraguay, Pedro Alliana (REUTERS)

Sigue el rastro del dinero

La fiscalía paraguaya afirmó estar rastreando fondos desviados al extranjero y haber solicitado ayuda a varios otros países. El fiscal Manuel Doldán declaró en una rueda de prensa el lunes que estaban en contacto con las autoridades de Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para identificar los bienes pertenecientes a las personas y empresas investigadas, incluido el expresidente Peña.

Ese mismo día, allanaron una sucursal en Ueno y confiscaron documentos relacionados con las inversiones de Pena, que los fiscales utilizaron para solicitar la congelación de los criptoactivos en Luxemburgo. Las autoridades también allanaron dos de las residencias del hombre de 47 años.

El martes lograron abrir una bóveda que le pertenecía, pero resultó estar vacía.

Los fiscales también incautaron documentos el lunes en el domicilio de Carlos Carvallo, el presidente del Banco Central que dimitió a petición de Peña tras el colapso de Ueno, banco que él mismo había presidido. Ambos se encuentran en prisión preventiva.

Pena, destituido el viernes, poseía acciones en el holding de Ueno hasta que las vendió el año pasado. Se le acusa de usar su influencia como presidente para desviar millones de dólares en depósitos gubernamentales a Ueno y de ocultar o minimizar sus problemas financieros a pesar de las advertencias sobre préstamos dudosos y problemas de solvencia. Él niega todos los cargos.

(AFP)

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