Chile: el ministro de Hacienda admitió que el país está en recesión

Jorge Quiroz atribuyó el deterioro de las cifras principalmente al retroceso de la actividad minera.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió que la economía chilena atraviesa un escenario de recesión y atribuyó el deterioro de las cifras principalmente al retroceso de la actividad minera. De paso, planteó la posibilidad de incorporar inversión privada a Codelco -la mayor estatal del país-, alternativa que encendió las alarmas en la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), desde donde acusaron que el Gobierno prepara el terreno para una privatización encubierta.

Las declaraciones del secretario de Estado fueron realizadas en una entrevista concedida a Bloomberg, publicada esta jornada, cuyo título resulta elocuente: “El hombre que tiene que sacar a Chile de la recesión dice que es un contratiempo pasajero”.

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Consultado directamente sobre si Chile se encuentra en recesión, Quiroz reconoció que “puedes llamarlo técnicamente una recesión, pero básicamente la economía ha enfrentando shocks de oferta este año, mayormente de la fuerte caída en la producción de cobre”

Pero a renglón seguido, matizó que “si miras el lado no minero de la economía, puedes ver un fuerte crecimiento”.

La entrevista también abordó el futuro de Codelco, la política monetaria del Banco Central y las expectativas de crecimiento para los próximos años. En ese contexto, el ministro dejó abierta una posibilidad que ya venía generado debate en torno a la principal cuprífera estatal: permitir una mayor participación de capitales privados en la compañía, aunque sin modificar necesariamente el control del Estado.

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A pesar de que solo en septiembre la producción del sector minero experimentó una caída de 12,1% -golpeando directamente el resultado general de la economía-, Quiroz dijo estar “muy confiado en que, tan pronto como termine este año con esta caída en la producción de cobre, veremos cifras de crecimiento por alrededor del 3% el otro año”.

Quiroz señaló sin embargo que existe crecimiento en el lado no minero de la economía y se mostró optimista respecto al 2027.

Codelco y la posibilidad incluir a privados

Uno de los aspectos generó mayor atención de la conversación con Bloomberg fue la posición del ministro respecto del futuro de Codelco, que enfrenta un escenario complejo marcado por el escándalo de producción inflada de más de 42 mil toneladas de cobre durante los años 2024 y 2025.

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“En el largo plazo, puede que necesitemos pensar en una mayor inversión de capital privado en la propia Codelco”, sostuvo.

Quiroz advirtió, eso sí, que cualquier modificación a la estructura de Codelco requiere una discusión política amplia y que antes de abordar cambios de esa naturaleza, resulta indispensable ordenar el funcionamiento interno de la estatal, asunto que también podría contemplar ajustes en su administración.

El gremio minero acusó “una campaña deliberada y estratégica" para privatizar la mayor estatal chilena.

Trabajadores del cobre acusan estrategia para privatizar la estatal

Las declaraciones del ministro sobre permitir capitales privados en Codelco están en línea con lo expresado previamente por el director de la cuprífera, Bernardo Fontaine, razón por la cual desde la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), denunciaron “una campaña deliberada y estratégica que busca allanar el camino hacia el desmantelamiento y la privatización encubierta de nuestra mayor riqueza pública”.

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Mediante un comunicado, el gremio sostuvo que “conocemos bien esa estrategia: primero desprestigian la empresa, la presentan en crisis y argumentan que es ineficiente, para luego venderla a precio de saldo”.

De acuerdo con las cifras expuestas por la federación, durante la última década los aportes de la cuprífera al Estado alcanzaron un promedio de USD 1.898 millones anuales.

Tocante a la caída en la producción, la FTC planteó que las dificultades actuales no pueden analizarse sin considerar factores estructurales de la industria, como el envejecimiento de yacimientos emblemáticos, entre ellos El Teniente y Chuquicamata, y su consiguiente disminución de la ley del mineral.

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El gremio aseguró que ha puesto a disposición del directorio y de la administración una serie de propuestas destinadas a recuperar los niveles productivos, y advirtió que no permanecerá al margen si las autoridades avanzan en una política que, a juicio de los trabajadores, termine debilitando el carácter estatal de la compañía.

“Codelco es de Chile. La defenderemos desde nuestras divisiones, en la calle, con el respaldo de las fuerzas sociales y ciudadanas y en cualquier escenario que sea necesario”, remataron.