Cayó “El Meo”, un líder narco de un peligroso barrio que vivía frente a un lago en Uruguay

'El Meo', un capo narco detenido por la Policía en Uruguay (@EPreve)

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La Policía uruguaya detuvo a Edgardo Fabián Bonino Castro, un capo narco conocido como ‘El Meo’, una pieza clave de una organización criminal del barrio Marconi, ubicado en la periferia de Montevideo. El criminal tiene 45 años y estaba requerido por varios delitos, detalló el Ministerio del Interior este martes.

La caída de ‘El Meo’ se dio tras cinco allanamientos en distintos puntos de Montevideo, en el marco de investigaciones vinculadas a la Operación Trazador, un operativo policial y judicial contra el narcotráfico y el lavado de activos. Además de la detención de este líder narco, fueron detenidos dos hombres de 29 y 25 años y dos mujeres, de 33 y 20 años.

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En los allanamientos se incautaron U$S 37.500, 160.000 pesos uruguayos (unos USD 4.000), una pistola Glock con numeración limada, cargador y municiones, una pistola calibre .22 con cargador, drogas, celulares y tres vehículos.

Arma incautada donde el operativo en el que cayó El Meo (Ministerio del Interior)

‘El Meo’ creció en el barrio Marconi, una de las zonas de la periferia capitalina atravesadas por los enfrentamientos entre grupos criminales. Pero, si bien su zona de influencia seguía estando allí, el ahora detenido ya no vivía en ese barrio. Por eso, este martes la Policía realizó operativos en el barrio residencial Parque Carrasco, ubicado en el límite entre Montevideo y Canelones.

El edificio de apartamentos en el que vivía ‘El Meo’ da hacia un lago, informó el noticiero Telemundo, de Canal 12. Fue allí donde se incautaron el arma y los dólares en efectivo.

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Este criminal se dedicaba a la importación de pasta base y cocaína. Estas sustancias se distribuían luego a distintos grupos criminales, que después las vendían a las distintas bocas de Montevideo. ‘El Meo’ tenía una influencia importante en Marconi. De hecho, muchos de los tiroteos que se registraban en la zona se vinculaban con él, consignó ese medio.

Otro allanamiento vinculado a este caso se realizó en el barrio Punta Gorda, una zona residencial de Montevideo. El operativo tuvo lugar en otra casa que había sido alquilada por el criminal.

‘El Meo’ residía en estos dos domicilios.

Carlos Andrés Migales Viera, el narco uruguayo asesinado en Palermo en un presunto ajuste de cuentas

Una de las mujeres detenidas es su pareja y la otra era la novia de Carlos Andrés Mirales, el uruguayo que fue víctima de un crimen narco en Buenos Aires el 4 de noviembre.

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La mujer fue la primera en ver a los sicarios que llegaron al departamento de Palermo para matar a su pareja. Gritó aterrorizada y pidió ayuda. Mirales estaba en el baño y sabía que venían por él. Intentó cerrar la puerta, pero se abalanzaron sobre él. Uno de los nueve tiros atravesó su abdomen y fue suficiente para quitarle la vida.

Todo ocurrió en dos minutos y ella, la viuda detenida este martes, estuvo allí.

Los nombres detrás de la guerra narco

Las intervenciones policiales realizadas por el Ministerio del Interior en Uruguay han permitido afectar las capacidades operativas de 22 estructuras criminales, en unos 1.800 allanamientos realizados.

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La estrategia del gobierno es apuntar a tres flancos sensibles de estas estructuras: los líderes, las drogas y el dinero. Por eso, las intervenciones de la Policía apuntan a capturas, incautaciones y lavado de activos.

Hace algunas semanas, en el Parlamento, el ministro del Interior, Carlos Negro, enumeró los nombres de narcos que cayeron. Mencionó a Luis Fernández Albín, Luis Alberto ‘Betito’ Suárez, Loly Suárez Correa, Rodrigo Lescano, Ricardo Cáceres Correa, José Carlos Machado, Axel Joel Mattos, Eduardo Félix Farías y Raimundo de Souza, dos integrantes del Primer Comando Capital (PCC).

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El director de Investigaciones, Julio Sena, el director de la Policía de Uruguay, José Azambuya y el ministro del Interior, Carlos Negro (Ministerio del Interior)

“Estos son solo algunos nombres de las personas que fueron detenidas en este período. Cada una de ellas ocupa importantes lugares en las estructuras criminales atacadas”, describió Negro después de mencionar a cada uno de ellos.

Con ‘El Meo’ se suma uno más a la lista.