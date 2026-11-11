Bolivia: Rosell recibe certificación para asumir en lugar del presidente prófugo del Supremo de Justicia

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El Tribunal Supremo Electoral boliviano certificó la suplencia de Mirian Rosell Terrazas para ocupar el cargo de magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la salida del expresidente de esa instancia, Romer Saucedo.

El presidente del organismo electoral, Gustavo Ávila, informó que, con base en documentación de las elecciones judiciales de 2024, Rosell está habilitada para asumir la titularidad, tras la salida de Saucedo del país, quien se declaró en el exilio la semana pasada por presuntas presiones políticas.

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El vocal explicó que Rosell solicitó una certificación de los resultados del proceso electoral judicial en Santa Cruz y, tras revisar los registros, confirmó que la magistrada obtuvo alrededor de 717.000 votos y fue la suplente más votada del departamento, condición que respalda su solicitud.

“Le hemos entregado esa certificación y hemos procedido a legalizar una copia de su credencial. Entendemos que en el derecho que le asiste a esta ciudadana, esté iniciando el trámite para poder habilitarse como magistrada titular”, informó Ávila a los medios locales. Sin embargo, su posesión como magistrada titular está sujeta a las decisiones institucionales que se adopten respecto a Saucedo.

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Las elecciones judiciales se celebraron el 15 de diciembre de 2024 en Bolivia. En la imagen, un delegado electoral muestra una boleta sin marcar en un centro de votación. (Foto AP/Juan Karita)

Este miércoles se cumple el plazo de vacancia otorgado por la sala plena del TSJ a su expresidente antes de que se considere abandono de funciones. En ese sentido, se tiene en agenda una sesión extraordinaria este jueves para elegir al nuevo presidente de la máxima instancia judicial.

Romer Saucedo es un abogado cruceño de 38 años que ingresó al TSJ tras ganar las elecciones judiciales de 2024. Desde su posesión en enero de 2025, el magistrado mantuvo un perfil mediático y generó cuestionamientos por algunas acciones, como la liberación de la expresidenta Jeanine Añez y el exlíder cívico Luis Fernando Camacho, tras la derrota del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales.

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Más tarde, durante la presidencia de Paz, ejerció presión contra el Ejecutivo por la supuesta falta de atención a demandas legales y económicas, y amenazó con realizar un paro judicial indefinido si el Ejecutivo no asumía acciones. A mediados de octubre, presentó una inédita renuncia anticipada a la Presidencia del TSJ que se tendría que haber hecho efectiva a partir de enero de 2027.

Romer Saucedo, entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia junto a la decana del organismo, Rosmery Ruiz.

Finalmente, el 4 de noviembre, anunció a través de las redes sociales que salió del país junto a su familia por temor a presiones judiciales por parte del Gobierno de Rodrigo Paz y se declaró en el exilio. “El poder político convirtió nuevamente a la justicia en una puerta giratoria que ejerce como regla la detención preventiva a quien no comulga con ellos, y tampoco titubea para contratar sicarios y silenciar gente con la muerte”, manifestó en su mensaje.

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Al día siguiente se difundió una orden de aprehensión contra Saucedo por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, caso por el que en los últimos días se han realizado allanamientos en su oficina y se ha detenido a una de sus hermanas.

El Gobierno denunció que Saucedo operaba en complicidad con el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, investigado por presunto favorecimiento al narcotráfico, para brindar protección institucional y judicial a redes criminales.

Desde su salida del país, la decana del TSJ, Rosmery Ruiz, asumió la presidencia interina del Supremo. “Están transcurriendo los seis días que la Ley de Residencia otorga como una posibilidad de ausencia injustificada a algún miembro del Órgano Judicial. El miércoles se cumple (el plazo) y el jueves nosotros convocamos a Sala Plena”, manifestó Ruiz sobre la elección del nuevo presidente del organismo.

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