América Latina

Bolivia otorga salvoconducto a Nadia Beller, que salió del país rumbo a México

La expareja del asesor presidencial solicitó asilo tras denunciar hostigamiento policial. La Cancillería informó que abandonó el país la madrugada de este miércoles

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo
Nadia Beller, la abogada boliviana que fue atacada por dos sicarios el 17 de agosto y acusó al asesor del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, de ser el autor intelectual.
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El Gobierno de Bolivia otorgó un salvoconducto a la abogada Nadia Beller, quien abandonó el país la madrugada de este miércoles rumbo a México, después de recibir asilo diplomático de ese país, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A través de un comunicado emitido esta mañana, la Cancillería informó que la decisión fue adoptada tras concluir la evaluación de la solicitud presentada por la Embajada de México en Bolivia el pasado 4 de noviembre. El documento fue entregado durante las primeras horas del miércoles, después de que la determinación fuera comunicada oficialmente a la representación diplomática el martes 10 de noviembre.

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La salida de Beller se gestionó mediante un procedimiento coordinado entre los ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobierno, “habiéndose concretado la salida de Beller del territorio nacional durante la mañana de este miércoles”, señala la nota oficial.

El Gobierno boliviano indicó que la concesión del salvoconducto responde al cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional y de sus compromisos internacionales, además de su voluntad de mantener relaciones de cooperación y respeto mutuo con México.

La abogada Nadia Beller, ex pareja del consultor argentino Fernando Cerimedo, prestó declaraciones el 23 de septiembre de 2026 en dependencias policiales portando un chaleco antibalas. REUTERS/Ipa Ibanez
La abogada Nadia Beller, ex pareja del consultor argentino Fernando Cerimedo, prestó declaraciones el 23 de septiembre de 2026 en dependencias policiales portando un chaleco antibalas. REUTERS/Ipa Ibanez

Beller permanecía bajo protección en la Embajada de México en La Paz desde principios de noviembre, donde pidió refugio debido a presuntos actos de hostigamiento policial y falta de garantías para su seguridad.

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La abogada sobrevivió a un ataque armado en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, donde recibió varios disparos la noche del 17 de agosto. Horas después del atentado, atribuyó la autoría intelectual a su expareja, el asesor principal del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo, quien fue detenido preventivamente y permanece recluido en el penal de Chonchocoro, en las afueras de La Paz, acusado de tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito, mientras enfrenta otros casos.

El atentado desató una tempestad política para la administración de Paz porque reveló el nivel de influencia que tenía Cerimedo y generó sospechas sobre la forma en la que se maneja el poder. Beller denunció supuestas irregularidades y hechos de corrupción que, según sus declaraciones, involucrarían a Cerimedo y a personas del entorno íntimo y familiar del primer mandatario.

Fernando Cerimedo junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el excanciller Fernando Aramayo, en una reunión con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de EEUU.
Fernando Cerimedo junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el excanciller Fernando Aramayo, en una reunión de alto nivel con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de EEUU.

Estas acusaciones adquirieron mayor peso político con la difusión de al menos 15 registros de llamadas telefónicas atribuidas a Cerimedo y ministros, jefes policiales, el propio presidente, su esposa y su hija. En las conversaciones, que han sido validadas por agencias independientes de verificación pero aún no fueron sometidas a peritajes especializados, se habla sobre negociados, tensiones en el gabinete y disputas por la asignación de cargos, entre otros temas.

En medio de las investigaciones contra Cerimedo, la Fiscalía le otorgó a Beller la condición de testigo protegido. Sin embargo, la abogada de 33 años denunció que sus custodios hostigaron a sus familiares y a periodistas internacionales que intentaron hacerle una entrevista.

“Tomé la decisión de buscar mi propia seguridad lejos de sus afanes de amedrentarme y acepté esta ayuda humanitaria”, justificó Beller este lunes, en una entrevista con radio Fides desde la embajada mexicana en La Paz. La abogada señaló que si bien hasta la fecha no tiene ningún proceso abierto en su contra, consideraba que no había las “garantías de pasar por un punto migratorio y que me detengan ilegalmente”. “No estoy huyendo”, afirmó.

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